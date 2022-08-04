Китай почав навчання біля Тайваню

Наступного дня після візиту спікерки Палати представників США на Тайвань Китай почав військові навчання довкола острова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську Правду.

Китайські державні ЗМІ передають, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня і включатимуть живі стрільби.

"Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР.

Читайте: Пелосі завершила візит на Тайвань і полетіла

Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню - у звичайному режимі та моніторить ситуацію.

Також читайте: Китай не збирається воювати, - попередник Пелосі Гінгріч назвав погрози щодо Тайваню блефом

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.