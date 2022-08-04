УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11283 відвідувача онлайн
Новини
4 603 31

Китай почав навчання біля Тайваню

китай,навчання

Наступного дня після візиту спікерки Палати представників США на Тайвань Китай почав військові навчання довкола острова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську Правду.

Китайські державні ЗМІ передають, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня і включатимуть живі стрільби.

"Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР.

Читайте: Пелосі завершила візит на Тайвань і полетіла

Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню - у звичайному режимі та моніторить ситуацію.

Також читайте: Китай не збирається воювати, - попередник Пелосі Гінгріч назвав погрози щодо Тайваню блефом

Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Автор: 

Китай (4826) Тайвань (191) військові навчання (2795)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Амераканська бабуся на очах у всьго світу поімєла кітайського імператора...
показати весь коментар
04.08.2022 08:45 Відповісти
+9
показати весь коментар
04.08.2022 09:02 Відповісти
+7
важно то, что сформулировала Ненси Пелоси как главную цель своего визита на Тайвань и ради чего она и ее команда рисковали своими жизнями. А сказала она именно то, что вселяет надежду и восстанавливает статус-кво. Так Пелоси заявила о том, что Тайвань является одной из самых свободных стран мира, и что его можно приводить как пример успешной и процветающей страны, базирующейся на демократических принципах.

Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.

Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.

Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.

В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.

Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.

С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.

Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
показати весь коментар
04.08.2022 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амераканська бабуся на очах у всьго світу поімєла кітайського імператора...
показати весь коментар
04.08.2022 08:45 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 09:02 Відповісти
Китай вступайте в НАТО.
показати весь коментар
04.08.2022 08:46 Відповісти
Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР. Джерело: \\\\\\\\\\

значит шо Пу звонил Си
и сказал что как возле крыма - можно "учиться", но если какой то корабль другой страны пройдет там, макая учащихся в говно , то всегда можно сказать что "мы его отогнали" и "они испугались". Правда у нас прошел фрегат вроде(Джонсоновский), а у Китая вполне может быть нечто ...... "покрупнее", мягко говоря)
показати весь коментар
04.08.2022 08:47 Відповісти
нет. Пу звонил Си, но Си не взял трубку и послал подальше.
А учения - это для внутреннего употребления.
А Пелоси дипломатическим языком сказала следующее:
Китай, мы защитим Тайвань, но Сибирь защищать не будем - занимайся Сибирью.
все.
показати весь коментар
04.08.2022 09:37 Відповісти
важно то, что сформулировала Ненси Пелоси как главную цель своего визита на Тайвань и ради чего она и ее команда рисковали своими жизнями. А сказала она именно то, что вселяет надежду и восстанавливает статус-кво. Так Пелоси заявила о том, что Тайвань является одной из самых свободных стран мира, и что его можно приводить как пример успешной и процветающей страны, базирующейся на демократических принципах.

Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.

Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.

Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.

В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.

Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.

С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.

Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
показати весь коментар
04.08.2022 08:49 Відповісти
да все правильно, только ведь США сами создали монстров рашку и китай, где и в каком месте у них были мозги!? а теперь неизвестно чем это закончиться и не прийдет ли в штатах к власти очередной идиот вроде трампа или обамы- нобелевский лауреат хренов
показати весь коментар
04.08.2022 09:33 Відповісти
Червоні комуняцькі дупи шукають пригод
показати весь коментар
04.08.2022 08:49 Відповісти
нет, они просто делают вид что контролируют ситуацию.
показати весь коментар
04.08.2022 09:38 Відповісти
Всі ті навчання, нагадують бряцання зброєю кремлерейха. Тим більше, поки ті проводять там навчання, весь район буде закритий. Навчання будуть продовжуватись довго, значить Тайбей буде в економічній блокаді.
Китай звісно може рипнутись на повернення Тайваню у лоне своє, але. Ті, хто прожив поза куняків, зрозуміли наскільки легше так жити і вже ніколи не захочуть повертатись в утопію існування. Комунізм повинен бути знищений, як соціальний устрій. Комунізм, це не що інше, як заваульований фашизм. Я ЗА вільний Тайвань, так само як і за розділення рашки на окремі незалежні країни.
показати весь коментар
04.08.2022 08:49 Відповісти
а що мішає Тайваню почати навчання біля китайських портів і проводити дуже довго?
показати весь коментар
04.08.2022 08:56 Відповісти
Наявність мізків.
показати весь коментар
04.08.2022 08:59 Відповісти
Пора робити напівпровідникове перемир'я бо голодні діти з Африки без них не вийдуть в інтернет.
показати весь коментар
04.08.2022 08:50 Відповісти
Не посмеют узкоглазые напасть на Тайвань. Это всеравно, что напасть на США. Но это абсурд напасть на главного торгового партнера. Китаю тогда придет кирдык...
показати весь коментар
04.08.2022 08:54 Відповісти
А на Тайване не узкоглазые?
показати весь коментар
04.08.2022 17:06 Відповісти
Китаи це ше тои чертіла -- вбився в піря - показує зуби
показати весь коментар
04.08.2022 08:55 Відповісти
Зараз китай знаходиться не в самому найкращому економічному стані. У разі війни проти Тайваню, про світове панування можна просто буде забути на багато років уперед. Тому у жовтомордого куйла вибір невеликий - або просрати економіку і міжнародний вплив, або просто побряцати зброєю, може хтось і злякається.
показати весь коментар
04.08.2022 08:58 Відповісти
В усій цій "тайванській возні" для нас найхреновіше те що тепер Китай відкрито підтримуватиме Росію. До того ж якщо там почнеться якась "движуха" то для піндосів Україна може відійти на задній план.
показати весь коментар
04.08.2022 09:00 Відповісти
весь мир увидел что хйло и его барин Си два лузера и лохи
показати весь коментар
04.08.2022 09:01 Відповісти
Вероятнее всего что и "третья " армия в мире не далеко ушла от "второй" то есть могут накрывать только "мясом". А Тайвань это не только "Петриот " и эскадрильи Фантомов и Миражей, но и 23 миллиона населения, мотивированного на защиту своей страны.
показати весь коментар
04.08.2022 09:11 Відповісти
нет, они просто умеют считать бабки.
Воевать - это слишком дорого. в 21 веке умные люди воюют другими методами. ЭКОНОМИЧЕСКИМИ.
показати весь коментар
04.08.2022 09:39 Відповісти
В военных технологиях Китай на уровне того что ******* у РФ, до США им как до Марса
показати весь коментар
04.08.2022 09:14 Відповісти
Ненсі вже полетіла додому і тепер можна трохи туди-сюди постріляти))
показати весь коментар
04.08.2022 09:24 Відповісти
и чему будут обучать ?
показати весь коментар
04.08.2022 09:31 Відповісти
Когда то в Китае чудил Чан Кай Ши...с ним и бандеровец из Украины был...
Более подробно об этом рассказал в Ютьюбе Олег Криштопа...известный тележурналист...
показати весь коментар
04.08.2022 09:32 Відповісти
Товарищ Си сделал полный Обсерон...

Крысы путлера так Надеялись что Си пульнет...
показати весь коментар
04.08.2022 09:35 Відповісти
надежда загнанной в угол крысы на то, что к ней в угол еще одну крысу загонят =) не оправдались =)
показати весь коментар
04.08.2022 10:22 Відповісти
Ну - у нас у Чорному морі ціла "ескадра" вже шостий місяць не те що "навчання" проводить а взагалі готується до атаки материкової України(правда що дуже дивно - з надходженням до ВМС України нових зразків озброєння вона все далі в море відводить свої кораблі) - і нічого ЖИВЕМО якось!
показати весь коментар
04.08.2022 09:48 Відповісти
....последнее китайское предупреждение =))))
показати весь коментар
04.08.2022 10:21 Відповісти
у китайозів в економіці така дупа намічається...
потрібно ж якусь відмазку придумати...
показати весь коментар
04.08.2022 10:35 Відповісти
Пізно всралися.
показати весь коментар
04.08.2022 10:41 Відповісти
 
 