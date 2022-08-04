Китай почав навчання біля Тайваню
Наступного дня після візиту спікерки Палати представників США на Тайвань Китай почав військові навчання довкола острова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську Правду.
Китайські державні ЗМІ передають, що навчання триватимуть до опівдня 7 серпня і включатимуть живі стрільби.
"Під час цих бойових навчань задіяні шість значних територій довкола острова. Протягом цього періоду усі кораблі та літаки не мають заходити у відповідні морські зони і повітряний простір", - заявили у КНР.
Визначені Китаєм зони для навчань знаходяться довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.
В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що армія Тайваню - у звичайному режимі та моніторить ситуацію.
Нагадаємо, 2-3 серпня на Тайвань прибула з візитом спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.
Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.
значит шо Пу звонил Си
и сказал что как возле крыма - можно "учиться", но если какой то корабль другой страны пройдет там, макая учащихся в говно , то всегда можно сказать что "мы его отогнали" и "они испугались". Правда у нас прошел фрегат вроде(Джонсоновский), а у Китая вполне может быть нечто ...... "покрупнее", мягко говоря)
А учения - это для внутреннего употребления.
А Пелоси дипломатическим языком сказала следующее:
Китай, мы защитим Тайвань, но Сибирь защищать не будем - занимайся Сибирью.
все.
Она сказала о том, что США не собираются взирать на потуги автократии устроить здесь нечто подобное, что уже слепили на материке. Пелоси сказала, что отныне США намерены расширять и укреплять межпарламентское сотрудничество с Тайванем. А в ответ, президент Тайваня Цай Инвэнь заявил о том, что Тайвань не собирается уступать давлению Пекина и готов бороться с ним любыми, в том числе и военными, способами.
Угрозы Китая запустили программу максимум этого визита, и Пелоси не только провела переговоры с первыми лицами государства и выступила перед парламентом страны, но и сделала следующий ход, который хорошо читался с самого начала. Помимо политических деятелей Пелоси также должна встретиться с представителями гражданского общества, а именно с тремя видными продемократическими активистами и представителями бизнеса, в частности с Марком Лю, председателем крупнейшего на Тайване производителя полупроводниковых чипов TSMC.
Тут следует заметить, что TSMC - крупнейший в мире производитель чипов, который выпускает самые современные и технологичные решения. От этих чипов зависит и Китай, а потому если Тайвань упрется, то Пекину не поздоровится, поскольку его промышленность сильно зависит от поставок именно этих чипов. Пелоси как бы анонсировала Си следующий шаг, если он начнет валять дурака. И действительно, если TSMC резко переориентируется на другие рынки, а Китай будет исключен из списка покупателей их продукции, то это будет равноценно взрыву мегатонной бомбы.
В общем, нам было важно, насколько серьезны намерения США бороться именно за сохранение современной цивилизации и ее каркаса системы ценностей и внешней оболочки - мироустройства. Никто в мире больше не может взять на себя роль хранителя этих ценностей, зато нашлись аж два кандидата в разрушители. И это важно было увидеть, готовы ли Штаты к решительным мерам против этих двух помоек. И похоже на то, что только что мы получили этот ответ. А это значит, что и отношение к динамике поставок оружия Украине должно претерпеть серьезные изменения.
Связь здесь очевидна просто потому, что сейчас на первую линию выходят именно базовые принципы, и те, кто их принимает, а еще важнее - готов за них бороться, однозначно оказываются по одну сторону окопов и наоборот. Те, кто не принимает этих принципов, а тем более - старается нанести им ущерб, однозначно уходят по другую сторону окопов. Не важно, как у них пахнет газ, плевать на то, что они выпускают дешевые трусы и телефоны. Никаких друзей Владимиров или Си быть не может, поскольку эти сущности - с другим базовым набором принципов, и изначально они не принимают правила игры, по которым живет весь цивилизованный мир, а очень внимательно изучают его, чтобы найти слабые мести или уязвимости, чтобы в нужный момент ударить именно туда, куда их пустили.
С последствиями Третего рейха боролись долго и тщательно, и потому в том самом виде, в котором его создал фюрер, он не воскрес, но родственные тоталитарные режимы впитали в себя опыт и тактику этой дряни и сейчас успешно это применяют на практике. Цивилизованный мир допустил фундаментальную ошибку, не уравняв гитлеровский нацизм с коммунизмом и квази-коммунизмом. Эту заразу тоже надо было выжечь каленым железом, ну а если нет - то не давать этой дряни с вынесенными мозгами пропуска в цивилизованный мир.
Но вот ошибка эта начинает осознаваться в полном объеме, и только после этого, можно всерьез говорить о ее исправлении. Похоже на то, что Тайвань станет последней каплей, которая переполнит чашу помоев, которую неустанно наполняют свихнувшиеся организмы, наподобие Пу или Си. Ну а когда ошибка обнаружена и осознана, уже легче подобрать нужное лекарство, чтобы оно и в цель попадало, и дальнобойность была правильная. Так что для нас осознание Штатами этой проблемы важно как никому. И вроде бы, все начинает становиться на места.
Китай звісно може рипнутись на повернення Тайваню у лоне своє, але. Ті, хто прожив поза куняків, зрозуміли наскільки легше так жити і вже ніколи не захочуть повертатись в утопію існування. Комунізм повинен бути знищений, як соціальний устрій. Комунізм, це не що інше, як заваульований фашизм. Я ЗА вільний Тайвань, так само як і за розділення рашки на окремі незалежні країни.
Воевать - это слишком дорого. в 21 веке умные люди воюют другими методами. ЭКОНОМИЧЕСКИМИ.
Более подробно об этом рассказал в Ютьюбе Олег Криштопа...известный тележурналист...
Крысы путлера так Надеялись что Си пульнет...
потрібно ж якусь відмазку придумати...