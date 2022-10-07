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Новости Политика Украины
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гражданство (1282) Зеленский (16567) Корбан (548) петиция (326)

Зеленский ответил на петицию за возвращение гражданства Корбану: Глава штаба обороны Днепра ждет возвращения украинского паспорта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

корбан

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в своем ответе на петицию глава государства напомнил, что правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины" (далее - Закон), которым предусмотрено, что гражданство Украины прекращается, в частности, вследствие утраты гражданства Украины (пункт 2 части первой статьи 17). Основания потери гражданства Украины определены статьей 19 Закона. При этом частью второй статьи 19 Закона предусмотрено, что положения пунктов 1, 3 части первой настоящей статьи не применяются, если в результате гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Также основания потери гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

"Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения поднятых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции", - говорится в ответе Зеленского.

В то же время сам Корбан в Facebook заявил, что ввиду ответа Зеленского "есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав".

"Оценку тому, что произошло и почему мои права были нарушены давать не буду. Полагаю, что в сложившейся ситуации это было недоразумение или чьей-то ошибкой, разлучившей меня с Родиной и родными. За это время мы прошли сложный юридический путь - юристы не нашли никаких оснований, почему меня лишили гражданства и не впустили в страну. Ни одна официальная структура - ни СБУ, ни миграционная служба, ни Офис президента не смогли предоставить ни одного документа или мотивированного ответа, на каком основании это произошло.

Уважаемый президент. Поскольку наша с вами позиция солидарна, жду вашего решения как гаранта Конституции о возврате мне паспорта гражданина Украины и возможности въезда в страну. Меня ждёт дом - Украина и Днепр!" - подытожил глава штаба обороны Днепра.

Также читайте: СБУ подтвердила российское гражданство у заместителя председателя Верховного суда Львова

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Также читайте: В расследовании "Схем" по гражданству РФ заместителя главы ВС Львова не были допущены ошибки, - Седлецкая
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Топ комментарии
+49
А єрмак, що більше не громадянин росії? Витирають ноги об конституцію і закони України зелені як можуть.
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07.10.2022 11:16
+25
Ну так корбан не оманське чмо і гуманітарку в Запороіжжі не тирив.
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07.10.2022 11:17
+23
президент, як жеж бути з судею львовим? га?
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07.10.2022 11:09
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- Друзья, вы меня часто спрашиваете..
- Да кто тебя спрашивает, кому ты нужен, 2 подписчика..
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07.10.2022 11:50 Ответить
На границе без решения суда отобрать паспорт и не пустить человека в свою страну - этополный треш ，Зеленский Первый Великий мнит себя кем ?Хочу забираю гражданство хочу присваиваю ****** **** УРОДЫ
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07.10.2022 11:52 Ответить
Ось знаменитий вислів Мартіна Німеллєра:


Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.



Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.

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07.10.2022 12:49 Ответить
))) є ще такий варіант кінцівки: "Когда они пришли за мной, я надел бомбер, зашнуровал мартенсы, и мы пошли пить пиво и кидать зигу" 🍺🍺🍺
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07.10.2022 13:11 Ответить
Замечательная абракадабра из упоминаний правововых статей, чтоб за**ать мозги подписантам Петиции ...

Жаль только, что ни одна из этих правовых статей - и близко - не была применена в момент тупого отъёма паспорта у гражданина Украины властями без какого-либо вообще объяснения причин.

Но тотакэ. Он же ответил

Ведь, если какая-то статья подходила к этому случаю- почему её конкретно не назвал зеленский в своём ответе? Мол "в данном случае - применилась такая-то статья"
Почему в руках офицера -пограничника не было решения суда , согласно этой статьи...

Короче зеля ответил как тупому быдлу... что, в целом, и соответствует отношению зеленой шайки к украинцам...

И вонючий запах смирения общества с диктатурой беспредела в том, что и пострадавший от тупого наезда униженно прогибается перед беспредельщиком-диктатором, уповая не на закон, а на его левой ноги милость...

*Тут много упоминается о втором паспорте Корбана. Так он на политик..не депутат..не госслужащий... Пусть-ка свои паспонта покажут коломойский, зеля, ермак, труфанов и куча депутатов - слуг и опзжов. пусть зеля расскажет наконец зачем ездил в Оман на лыжах ! А как помогло Украине то, что предатели Юга сбушники и колаборанты имели только украинский паспорт ?

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07.10.2022 12:52 Ответить
А у Коломойского отобрали паспорт Гражданина Украины?
Если нет, то почему?
Если да, то что он делает в стране?
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07.10.2022 12:56 Ответить
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08.10.2022 08:11 Ответить
это въехать нельзя. а выдворить его никто не может
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08.10.2022 08:12 Ответить
Неможна випхати з країни? Це звичайна брехня. Згадайте депортацію такого собі кримського Мєшкова, наприклад.
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08.10.2022 14:31 Ответить
...Як д'Єрмак скаже - так карта і ляже.

В нас вже давно ОПа керує країною, а не якийсь там як його......
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07.10.2022 12:59 Ответить
Боже! Яке вон вумне! Відчувається "криворізька юридична школа".(((( Я був впевнений, що надтовеличніший у відповіді зробить посилання на "забагато нарциссизму" або щось на кшалт цього(((((
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07.10.2022 13:06 Ответить
Всім має бути зрозумілим, що СН на наступних виборах наберуть в декілька раз менше голосів ніж зараз. Їм треба чимось втрати компенсувати. Створити декілька партій з "новими лицями", які будуть прикидатись опозицією і на цьому набирати голоси.

Розкручують Корбана як би одного з них. Ще будуть партії Філатова, Рузумкова і ще декількох знайдуть. Вибрай з них кого хочеш. Хтось із них вийде конкурентом Зеленського на президентських виборах. Технології.
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07.10.2022 14:47 Ответить
выборы во время войны вообще вариант? имхо, должна быть полная мобилизация (в том числе всех материально-технических и финансовых ресурсов, всем бюджетникам, судьям, депутатам министрам и т.п. начать платить минималку, беженцев заселить к тем, кто накупил\имеет по 5 и больше квартир, ввести талоны на еду \ работу на оборонку, там, хоть вручную снаряды полировать что ли, если заводов \ станков нет и т.п. )
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07.10.2022 15:35 Ответить
Заграницей деньги не зарабатываются, а тут можно бесконечно с бюджета города высасывать...
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07.10.2022 14:54 Ответить
"Законом передбачено втрату громадянства внаслідок втрати громадянства України."
Це щось нове... Може хто пояснить?
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07.10.2022 15:53 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=XnwFdynR5qY
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07.10.2022 16:31 Ответить
Цей, прости господи, ГАРАНТ пожанглював статтями закону, напустив ще більше туману і нічого не відповів по суті справи.
І що ми можемо вимагати від нашої правоохоронної системи якщо на самому верху сидить ЧМО яке не знає і зневажає закони, нас і на наші права.
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07.10.2022 16:56 Ответить
Вже "царь хароший - баярє плахіє", а випорожнення на закон легітимізоване, і всі дійові пейсоносці об'єднуються заради спільного гешефту та кепкування з тупого натовпу гоїв.
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07.10.2022 17:35 Ответить
Уходит глава НБУ, через день не Лох вспоминает что получил дивиденды по ОВГЗ. А на тот момент это было преступление. Потом глава КС принимает что это уже не преступление. После чего с Кс начинаются творится чудеса. НЕлох просто КРЫСА!
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07.10.2022 17:48 Ответить
Яків Васильович Смолій З 15 березня 2018 року по 3 липня 2020 року - голова Національного банку України.
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2020

Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
Ну а дальше цирк с головой Конституционного суда. На тот момент действовало такое законодательство Какие негативные последствия за неподачу либо несвоевременную подачу так называемой декларации о доходах госслужащих?

Уголовная ответственность за неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает возможное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Административная ответственность за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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07.10.2022 17:57 Ответить
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

І що тут не зрозуміло - преЗЕдент своїм «указом» про позбавлення Корбана громадянства черговий раз обісрався. Як колишній псевдоактор, він великий майстер нікчемних слів та указів!
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07.10.2022 18:28 Ответить
нет указа о лишении. есть указ о прекращении. да и то непонятно то ли есть то ли нет
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07.10.2022 22:33 Ответить
У зели проблема его миллионы ненавидят. Всю свою жизнь он должен будет прятаться. Бабло на дорогах и гуманитарках не спасет
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07.10.2022 19:25 Ответить
Это беспрелел. Нельзя лишать гражданства человека если он родился и вырос в Украине. Нет никаких европейских законов позволяющих нарушать эти базовые права человека. Что он несет какой то бред с какими то цифрами и статьями?
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07.10.2022 19:52 Ответить
Статья 19 п.1
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07.10.2022 22:34 Ответить
Это незаконно согласно уставу ООН всемирных прав человека, такие же базовые права как свобода слова и совести.
Пример
U.S. citizenship cannot be stripped away once it was given - and if it does happen, it does so in limited exceptions. A person can give up their status voluntarily, he/she has wrongfully gained his/her citizenship or was denaturalized forcefullу.
Такой "закон" может быть законным только в стране рабов или холопов. Нигде такого закона ни в одной цивилизованной стране нет. Этим законом можно хвастать только перед глупыми рабами. Ты ошибся.
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07.10.2022 23:17 Ответить
)) как может быть закон беззаконным? словоблудие какоето. да нет. это ты ошибаешься
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08.10.2022 08:21 Ответить
Если Украина хочет в ЕС то его прийдется отменять этот "закон". Мне плевать что там пишут рабы Путина в твоей конституции. Нигде такого закона нет включая, Британию. Не смеши меня своми ссылками и не вводи людей в заблуждение относительно цивилизованных стран.
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08.10.2022 17:56 Ответить
А Клоун в судді з російськи паспортом не забрав громадянство?
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07.10.2022 20:27 Ответить
Правду кажучи нехай іде корбан вслід за рускім кораблем бо україна для нього лише кормушка, але немає бути вибірковості бо це безпрєдєл від зєлі похлєще пороха. ( неповажаю ні того ні іншого).
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09.10.2022 13:17 Ответить
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