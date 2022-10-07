Зеленский ответил на петицию за возвращение гражданства Корбану: Глава штаба обороны Днепра ждет возвращения украинского паспорта
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Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану украинское гражданство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в своем ответе на петицию глава государства напомнил, что правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины" (далее - Закон), которым предусмотрено, что гражданство Украины прекращается, в частности, вследствие утраты гражданства Украины (пункт 2 части первой статьи 17). Основания потери гражданства Украины определены статьей 19 Закона. При этом частью второй статьи 19 Закона предусмотрено, что положения пунктов 1, 3 части первой настоящей статьи не применяются, если в результате гражданин Украины станет лицом без гражданства.
Также основания потери гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.
"Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения поднятых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции", - говорится в ответе Зеленского.
В то же время сам Корбан в Facebook заявил, что ввиду ответа Зеленского "есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав".
"Оценку тому, что произошло и почему мои права были нарушены давать не буду. Полагаю, что в сложившейся ситуации это было недоразумение или чьей-то ошибкой, разлучившей меня с Родиной и родными. За это время мы прошли сложный юридический путь - юристы не нашли никаких оснований, почему меня лишили гражданства и не впустили в страну. Ни одна официальная структура - ни СБУ, ни миграционная служба, ни Офис президента не смогли предоставить ни одного документа или мотивированного ответа, на каком основании это произошло.
Уважаемый президент. Поскольку наша с вами позиция солидарна, жду вашего решения как гаранта Конституции о возврате мне паспорта гражданина Украины и возможности въезда в страну. Меня ждёт дом - Украина и Днепр!" - подытожил глава штаба обороны Днепра.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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- Да кто тебя спрашивает, кому ты нужен, 2 подписчика..
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
Жаль только, что ни одна из этих правовых статей - и близко - не была применена в момент тупого отъёма паспорта у гражданина Украины властями без какого-либо вообще объяснения причин.
Но тотакэ. Он же ответил
Ведь, если какая-то статья подходила к этому случаю- почему её конкретно не назвал зеленский в своём ответе? Мол "в данном случае - применилась такая-то статья"
Почему в руках офицера -пограничника не было решения суда , согласно этой статьи...
Короче зеля ответил как тупому быдлу... что, в целом, и соответствует отношению зеленой шайки к украинцам...
И вонючий запах смирения общества с диктатурой беспредела в том, что и пострадавший от тупого наезда униженно прогибается перед беспредельщиком-диктатором, уповая не на закон, а на его левой ноги милость...
*Тут много упоминается о втором паспорте Корбана. Так он на политик..не депутат..не госслужащий... Пусть-ка свои паспонта покажут коломойский, зеля, ермак, труфанов и куча депутатов - слуг и опзжов. пусть зеля расскажет наконец зачем ездил в Оман на лыжах ! А как помогло Украине то, что предатели Юга сбушники и колаборанты имели только украинский паспорт ?
Если нет, то почему?
Если да, то что он делает в стране?
В нас вже давно ОПа керує країною, а не якийсь там як його......
Розкручують Корбана як би одного з них. Ще будуть партії Філатова, Рузумкова і ще декількох знайдуть. Вибрай з них кого хочеш. Хтось із них вийде конкурентом Зеленського на президентських виборах. Технології.
Це щось нове... Може хто пояснить?
https://www.youtube.com/watch?v=XnwFdynR5qY
І що ми можемо вимагати від нашої правоохоронної системи якщо на самому верху сидить ЧМО яке не знає і зневажає закони, нас і на наші права.
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2020
Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
Ну а дальше цирк с головой Конституционного суда. На тот момент действовало такое законодательство Какие негативные последствия за неподачу либо несвоевременную подачу так называемой декларации о доходах госслужащих?
Уголовная ответственность за неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает возможное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Административная ответственность за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
І що тут не зрозуміло - преЗЕдент своїм «указом» про позбавлення Корбана громадянства черговий раз обісрався. Як колишній псевдоактор, він великий майстер нікчемних слів та указів!
Пример
U.S. citizenship cannot be stripped away once it was given - and if it does happen, it does so in limited exceptions. A person can give up their status voluntarily, he/she has wrongfully gained his/her citizenship or was denaturalized forcefullу.
Такой "закон" может быть законным только в стране рабов или холопов. Нигде такого закона ни в одной цивилизованной стране нет. Этим законом можно хвастать только перед глупыми рабами. Ты ошибся.