Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72, - Генштаб ВСУ
Беларусь сняла с хранения и отправила в Белгородскую область РФ первую партию из 20 танков Т-72.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории в отдельных районах и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.
Противник нанес тринадцать авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил четырнадцать иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих БПЛА уничтожены.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.
В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:
на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасильевка и Сорокино Сумской области;
на Слобожанском направлении - Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречное;
на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;
на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Одрадовка, Опросное, Майорск, Спорное и Яковлевка;
на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.
На Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давыдов Брид, Благодатовка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.
По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.
В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей Российской Федерации.
Украинская авиация в течение суток нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.
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А то что уссатый Лука кукарекает, что на него вот-вот нападет Украина, расчитано на *****, чтобы не воевать с нами а держать армию дома у себя.
Просто таракан ставит сразу на все и пытается получить немного выгоды лично для себя. На русаков, на ********** и на нас ему примерно одинаково срать, есть лишь он и его семья и все. Нормально, у цыган так и принято, это их традиция.
@DudkevicSergij
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https://twitter.com/DudkevicSergij/status/1579408838033559552 10 окт.
Дорогое НАТО!
А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории.
Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.
А потім хтось шукав мір в очку путена, заглядав туди... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"
Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.
Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.
тільки потрібно почекати
Може ти розмуніший за Залужного? Бо, виходить за твоєю логікою, Залужний - дурачок, бо Муженко з самого початку активної фази війни працює в Генштабі
І зараз теж не візьмуть, будьмо реалістами. Хоча технічно можливість є. Але на жаль, нема політичної згоди.
Україна «цілком законно» може атакувати військові цілі в росії, щоб завадити логістиці противника.
Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.
Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.
Хтось грається в політику на крові, ви в цьому випадково не приймаєте участь чи Джеймс Хіппі, молодший міністр ЗС Британії теж дурний?
Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.
Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.
ви прихильник країні потрібні мертві герої, чим відрізняються удари по Криму від режиму бульбафюрера, що надає резерви путіну?
Ось така потрібна аналітика на цій війні.