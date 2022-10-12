Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72, - Генштаб ВСУ

Беларусь сняла с хранения и отправила в Белгородскую область РФ первую партию из 20 танков Т-72.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории в отдельных районах и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

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Противник нанес тринадцать авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил четырнадцать иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих БПЛА уничтожены.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

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В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасильевка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении - Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречное;

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Одрадовка, Опросное, Майорск, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

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На Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давыдов Брид, Благодатовка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей Российской Федерации.

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Украинская авиация в течение суток нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.