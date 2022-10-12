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Новости Война
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Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72, - Генштаб ВСУ

генштаб

Беларусь сняла с хранения и отправила в Белгородскую область РФ первую партию из 20 танков Т-72.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование территории в отдельных районах и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Читайте: ВСУ поразили пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и техники, пять систем ПВО и четыре склада боеприпасов, - Генштаб ВСУ

Противник нанес тринадцать авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил четырнадцать иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих БПЛА уничтожены.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь Российской Федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

Читайте: Украина в ОБСЕ: Лукашенко окончательно продает России белорусский суверенитет

В других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасильевка и Сорокино Сумской области;

на Слобожанском направлении - Стрелечье, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двуречное;

на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Одрадовка, Опросное, Майорск, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

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На Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давыдов Брид, Благодатовка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей Российской Федерации.

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Украинская авиация в течение суток нанесла пятнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили двенадцать пунктов управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, а также более двадцати других важных объектов врага.

Беларусь (7887) Генштаб ВС (6190)


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Топ комментарии
+30
Лука між пожиттєвим і мотузкою вибрав мотузку. Якісь довбойоби керують цілими державами. Хоча яка білорусь держава? Скупчення картопляного лушпиння.
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12.10.2022 07:45
+19
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12.10.2022 08:24
+18
А что случилось? У второй армии Мира танки закончились? А трактористы ещё есть или белорусские жариться будут?
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12.10.2022 07:54
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Лука між пожиттєвим і мотузкою вибрав мотузку. Якісь довбойоби керують цілими державами. Хоча яка білорусь держава? Скупчення картопляного лушпиння.
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12.10.2022 07:45 Ответить
Пора уже по гнилой картофелине ударить . А то эта тварь совсем обнаглела.
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12.10.2022 08:59 Ответить
З іншого боку, якщо б виробник сировини для чіпсів збирався нападати, то навряд би танки відправляв.
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12.10.2022 07:48 Ответить
Як би бульбофюрер вже не звивався, а відповідати таки прийдеться в Гаазі разом з пуйлом !!!
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12.10.2022 07:51 Ответить
Всім бульбокацапам - горіти у Вогні!
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12.10.2022 07:53 Ответить
Бульбаши - ********!
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12.10.2022 07:53 Ответить
Не порі фігню. Лука Мудіщев і його режим - підараси. А прості білоруси що змогли, показали у 2020 році. І як партизани у 2022 році.
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12.10.2022 08:12 Ответить
ЩО "показали"? З квітками сидіти і стрічками, коли їх садять і гамселять? А ті партизани що зробили?
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12.10.2022 09:05 Ответить
А что случилось? У второй армии Мира танки закончились? А трактористы ещё есть или белорусские жариться будут?
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12.10.2022 07:54 Ответить
Та вже картоплю покопали то можна і МТЗшників в розход на чіпси пустити
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12.10.2022 08:15 Ответить
трактористы заняты делом, лепят из говна пятухов
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12.10.2022 09:13 Ответить
Хитрожопый усцатый картофельный дуче Лука делает все, чтобы не воевать с Украиной, отправляя кацапне тяжелую технику и сотни тысяч снарядов, а потом скажет *****, срущему в чемодан, что воевать белорусам нечем. Потому что бульбанутый Лука понимает, что ВСУ, имеющие громадный боевой опыт, быстренько уничтожит его войска.
А то что уссатый Лука кукарекает, что на него вот-вот нападет Украина, расчитано на *****, чтобы не воевать с нами а держать армию дома у себя.
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12.10.2022 08:08 Ответить
Он планировал в марте отгружать калийные удобрения из наших портов. Заявил об этом до вторжения его премьер-министр Головенко или Головченко. Неосмотрительно заявил, по сути признался, что полностью знал о планах Путина, полностью. Подставил таракана тем самым на будущем суде, таракан брехать умеет гораздо хитрее. Тот прямо накануне вторжения 22-го февраля где-то он сказал Чмоне на камеру с кислым лицом: "Ну, пойдем посмотрим на учения" в обертке испытаний стратегической баллистической ракеты, а чмоня его поправил: "поучаствуем, а не посмотрим". Все это было на публику и именно в контексте войны.

Просто таракан ставит сразу на все и пытается получить немного выгоды лично для себя. На русаков, на ********** и на нас ему примерно одинаково срать, есть лишь он и его семья и все. Нормально, у цыган так и принято, это их традиция.
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12.10.2022 09:04 Ответить
А корита з бульбою відправив чи порожні ?
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12.10.2022 08:13 Ответить
Отец Иштвана и Гаврилы

@DudkevicSergij

·

https://twitter.com/DudkevicSergij/status/1579408838033559552 10 окт.

Дорогое НАТО!
А можно в целях экономии средств и времени запускать военную помощь прямо со своей территории.
Если нужно, Украина признает эти удары , как свои…
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12.10.2022 08:16 Ответить
😂
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12.10.2022 18:04 Ответить
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12.10.2022 08:24 Ответить
від цієї скрєпної картінки кацапи входять в ступор якщо розміщувати на скрєп ресурсах
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12.10.2022 09:05 Ответить
Прикормлении .
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12.10.2022 08:25 Ответить
Пригадайте.... Три роки тому був самміт НАТО, на який поїхав Віктор Муженко та повіз заявку від України на вступ до НАТО!!!!! Як тільки Муженко виїхав з України до того саміту, новоспечений президент зелупа, його звільнив. Це сталося 2 вересня 2019 року (указ №645/2019 звільнення Віктора Муженка з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів, посилання: https://www.president.gov.ua/documents/6452019-29437 )

І коли Муженко прибув на самміт - йому повідомили що він вже звільнений і тому не може представляти Україну.

А потім хтось шукав мір в очку путена, заглядав туди... Хто пам'ятаєте? А потім воно ж верещало - "а чому ми досі не в НАТО?"

Так шо доки зєрмаки при владі, можна очікувати що завгодно.

Цієї війни не було, аби не указ №645/2019.
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12.10.2022 08:29 Ответить
не забудемо і пам'ятаємо
тільки потрібно почекати
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12.10.2022 08:55 Ответить
Млять, я так чекаю!!!!
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12.10.2022 09:00 Ответить
Можливо, але що Муженко сам від себе заявку повіз? Так не буває
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12.10.2022 09:21 Ответить
Заявка і директиві ще порохом за його каденції були підписані, самміт був плановий, за рік про нього було відомо. Боячись відмінити заявку і директиви зелупа просто "обнулив" повноваження особи, що мала цю заявку подати
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12.10.2022 09:25 Ответить
Пригадав, брехня, самміт НАТО був скасованний раніше, соєви боти дуже ******* розганяти зраду.
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12.10.2022 09:35 Ответить
от якщо зелупонь то не збрехати не може. самміт не був скасований а був перенений в останню мить, а в грудні 2019 року зелупа ані сама не поїхала на самміт ані нікого не направила
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12.10.2022 09:44 Ответить
доречі, раз ти такий спец по подіям 2019 року, чого тільки 21.09.2022 року зареєструвався, чи у міші падаляка грошей не було за зе-висери платить?
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12.10.2022 09:45 Ответить
ще раз, ти манупілюєш, вересневий був перенесений на грудень, може саме тому, що Муженко приїхав вже в статусі "нікого", а на грудневий самміт зелупа ані сама не поїхала ані нікого не послала
Може ти розмуніший за Залужного? Бо, виходить за твоєю логікою, Залужний - дурачок, бо Муженко з самого початку активної фази війни працює в Генштабі
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12.10.2022 10:07 Ответить
Тому, що мій акк 2014 року нещодавно був заблокований через брехунів, таких як ти. Муженка було звільнено з ЗСУ 2 вересня 2019 року. Саміт НАТО мав відбутися 3 грудня 2019 року. А з посади начальника генштабу Муженка було знято ще 21 травня.
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12.10.2022 10:08 Ответить
Може я щось і сплутав, але питання повної бездіяльності зелупи протягом 3-х років і тут такий він тіпа "а ось заявка в НАТО" - це тупий хайп для тупорилих зе-виборців
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12.10.2022 12:27 Ответить
Нас не взяли у НАТО в 2008, і так само не взяли б у 2019. І хто підтримував Україну в 2019? Доні Трамп чи Ангела Меркель?😁 Порошенко, до речі, це розумів, тому за його каденції заявка на вступ не подавалась.
І зараз теж не візьмуть, будьмо реалістами. Хоча технічно можливість є. Але на жаль, нема політичної згоди.
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12.10.2022 10:25 Ответить
Вітаємо генштаб з гучною перемогою на півночі...під носом генштабу ворог перемістив танки та спорядження, для формування нових частин. Чекайте тепер їх на фронті...
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12.10.2022 09:05 Ответить
всі мудрі в війні люди мають йти в шанці, то ж там ваша думка буде більш слушною
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12.10.2022 09:27 Ответить
Не теба бути сильно мудрим, щоб не знати шо ударами з повітря можна звязувати резерви. А посилати інших в шанці почни з себе...
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12.10.2022 09:48 Ответить
Тобто тягали кацапню по всім фронтам 7 місяців і раптово Генштаб став дурним??
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12.10.2022 09:51 Ответить
Тобто вИ прихильник війни - країні потрібні мертві герої?

Україна «цілком законно» може атакувати військові цілі в росії, щоб завадити логістиці противника.

Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.
Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.

Хтось грається в політику на крові, ви в цьому випадково не приймаєте участь чи Джеймс Хіппі, молодший міністр ЗС Британії теж дурний?
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12.10.2022 10:08 Ответить
чим атакувати? Асфальтом?? чи 90 ярадами на дороги на майбітній рік. Ви як з неба звалились
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12.10.2022 10:12 Ответить
Тобто атакувати вже можна? Як швидко вИ перевзулися. А чим атакують Крим, Мелітополь?
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12.10.2022 10:27 Ответить
В чому я перевзувся? чи у вас з логічкою як на рівні блондинки, яка вираховувала вірогідність зустріти динозавра у 50% - або зустріну або ні. Так і ви. у вас який імперичний Генштаб, який може вдарити ракетами, яких не має, з вірогідністю 50%
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12.10.2022 12:13 Ответить
Україна «цілком законно» може атакувати військові цілі в росії, щоб завадити логістиці противника.

Про це заявив міністр Збройних сил країни Джеймс Хіппі в ефірі https://twitter.com/TimesRadio/status/1518848747903635457 Times Radio , передає Укрінформ.

Водночас, на думку Хіппі, використання при цьому зброї, наданої міжнародними партнерами, не є проблемою.

ви прихильник країні потрібні мертві герої, чим відрізняються удари по Криму від режиму бульбафюрера, що надає резерви путіну?
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12.10.2022 10:10 Ответить
ну і хто це заперечує? можливість удару потребує не тільки бажання і наміру але й наявність засобів
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12.10.2022 12:16 Ответить
Сподіваюсь ЗСУ "братів" Белорусів зусиріне Гідно!
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12.10.2022 09:49 Ответить
Ось і картопляний дід до ленд-лізу долучився. Живе Білорусь!
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12.10.2022 10:12 Ответить
Для пана Бутусова і не тільки... Раз путін пішов на мобілізацію від ЗСУ потрібна нова !якість! в діях. НЕОБМЕЖЕНІ удари по воєнній інфрастуктурі, складах режиму бульбафюрера та території росії і є та якісна подія, що призведе (не може) до ще більшого постачання військової допомоги не тільки по кількості... але і по якості. Це те що треба не тільки тепер згідно виколиків, але і формування умов для перемоги. Подумайте... треба формувати умови для "Рамштайну-7".

Ось така потрібна аналітика на цій війні.
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12.10.2022 10:54 Ответить
Підказка. Збільшення постачання та якість на цій війні, цинічно, йде через кров. Питання - наших чи орди? Битва за Київ не відповідь, часом? А заява Джеймс Хіппі не підказка, чого чекають на Заході?
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12.10.2022 11:05 Ответить
постає питання, якого милого наші воїни будуть нищити ці танки по одному на сході і платити дорогу ціну, якщо цю техніку і ********** можна знищити на базах Бульбостану? Це геніальний наполеончик так задумав?
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12.10.2022 17:59 Ответить
 
 