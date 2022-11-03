Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 3 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести пятьдесят третьи сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Читайте также: На подготовку к нападению на Украину из Беларуси у России может уйти еще не менее 2-3 месяцев, - Генштаб ВСУ

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и приминения ударных БпЛА, в том числе и с территории Республики Беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Читайте также: Оккупанты наращивают применение авиации на правом берегу Днепра, - Генштаб ВСУ

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововладимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелечье. Враг применил ударный БпЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 74 000 человек (+730 в сутки), 1 442 БПЛА, 2 734 танка, 1 755 артсистем, 5 552 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времевка.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Читайте также: ВСУ отбили атаки вблизи 12 населенных пунктов, оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, - Генштаб

Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство Российской Федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания относительно дальнейшего формирования так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации с такими лицами не предусматривается.

Ранее мобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. В частности, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство.

Читайте также: Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Кроме того, основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под удары попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов".

Смотрите также: 9 тысяч украинских военных получили британское зимнее снаряжение, - Генштаб. ВИДЕО