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Новости Война
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Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, отключения необходимы для поддержания баланса, - Кудрицкий

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, после каждой массированной ракетной атаки россиян нужно время, чтобы сначала заживить большинство потребителей и восстановить возможность доставлять им электроэнергию.

Затем до трех дней необходимы графики аварийных отключений, чтобы энергосистема работала стабильно. Далее графики аварийных отключений замещаются плановыми, которые действуют и сейчас.

"То есть ситуация на сегодняшний день стабилизирована и сегодняшние графики отключений у нас связаны в основном с тем, что в Украине из-за массовых повреждений электростанций есть дефицит генерирующих мощностей - по-простому - дефицит производства электроэнергии", - сказал Кудрицкий.

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Таким образом, Украина не может сгенерировать в энергосистему столько электроэнергии, сколько потребители хотели бы потребить. Плановые графики отключения света нужны для того, чтоб сохранить в энергосистеме баланс между физическим потреблением и созданием электроэнергии. Так, если баланс нарушается, существует риск коллапса энергосистемы.

"Этими графиками мы делаем так, чтобы у украинцев был свет, это наш важный инструмент в условиях дефицита, чтобы энергосистема могла стабильно работать", - добавил глава правления.

По его словам, сейчас графики вводятся в плановом режиме. "Укрэнерго" дает команду с вечера на следующий день для облэнерго. В задачу компаний входит по заранее сложившимся спискам потребителей осуществить отключение. Кудрицкий добавил, что отключения будут плановыми, если все распределительные компании будут выполнять графики отключений.

Кроме того, Кудрицкий отметил, что завтра прогнозируется очень краткосрочное (полдня), но очень резкое похолодание. Компании будут известны объемы ограничений на этот период чуть позже. Затем ожидается небольшое потепление, которое, как правило, дает эффект определенного уменьшения потребления, а значит, и систему сбалансировать будет легче.

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"Поэтому делаем важное примечание, что при отсутствии новых массированных ракетных атак ожидаем, что ситуация будет стабильной и отключение электроэнергии потребителям будут происходить в плановом режиме и будут умеренными и вкладываться в наш 4-х часовой стандарт", - добавил он.

Напомним, 15 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. В результате попадания российских ракет повреждены 15 энергообъектов. По данным Воздушных сил, из более 90 выпущенных оккупантами ракет сбито 73, из 10 "Шахедов" сбиты все.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что 15 ноября произошел самый массовый удар по критической инфраструктуре Украины.

Также сообщалось, что СБУ открыла 17 уголовных производств по фактам вчерашней ракетной атаки на Украину.

Тарифы на электроэнергию (2175) Укрэнерго (660) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+14
Скільки вже можна кричати ці переможні звіти на весь світ? Хочете щоб кацапня знову бомбила? Підрихтували, щось поправили? Працює? То якої мами ви на весь світ кричите про це? Може відразу скиньте кацапам геолокацію тих об'єктів, які поремонтували. Ідіоти. Перемога як і щастя любить ТИШУ, а не вереск на весь світ.
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22.11.2022 15:30 Ответить
+7
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 15:58 Ответить
+4
Звикаю до темряви ...почав боятись світла
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22.11.2022 16:45 Ответить
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Скільки вже можна кричати ці переможні звіти на весь світ? Хочете щоб кацапня знову бомбила? Підрихтували, щось поправили? Працює? То якої мами ви на весь світ кричите про це? Може відразу скиньте кацапам геолокацію тих об'єктів, які поремонтували. Ідіоти. Перемога як і щастя любить ТИШУ, а не вереск на весь світ.
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22.11.2022 15:30 Ответить
Це робиться тому що обладнання закуповується в обхід Prozorro або різного роду тендерів. Військовий стан дозволяє це робити, а ЗЕпадаль і рада закупляти все в три ціни+ відкат. Завтра знову ***********, але гроші залишаться.
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22.11.2022 15:45 Ответить
у мене в місті цікаво вимикають. мій район на 16 годин,(4*4),а деякі навіть зовсім не вимикають...
це для нашого району не вистачає,а для других вистачає...
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22.11.2022 15:38 Ответить
Укренерго не взаємодіє з кінцевими споживачами. Відключають ваші обленерго, вони ж і складають графіки з адресами, самому Укренерго все одно, кого відключать, вони на обли тільки потужність спускають, яку ті мають відключити.
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22.11.2022 15:46 Ответить
та же самая ситуация. причем из за этого еще и электроника погорела. уже 15 000 на ремонт выкинул
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22.11.2022 16:13 Ответить
у мене з за цього полетів HDD,зараз поставив SSD,цьому байдуже
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22.11.2022 22:19 Ответить
Реле напруги за 1000 грн вирішить ці проблеми.
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23.11.2022 08:30 Ответить
уже поставил
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23.11.2022 10:17 Ответить
А в Одессе тоже все хорошо?
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22.11.2022 15:42 Ответить
а може, щоб мадярам енергію продати по 6-8грн а не як населенню по 1,68
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22.11.2022 15:43 Ответить
З населення відкат не отримаєш і сильно велику націнку не зробиш
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22.11.2022 15:47 Ответить
то ж і я про це...
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22.11.2022 15:50 Ответить
От тільки похвалиться, так зразу і обстріляють. То раділи і кричали на всесь світ, що Україна тепер член ENTSO-E і може експортувати електроенергію за гроші по всій Європі. Прекрасна новина, але ж це читають і вороги! Розбомбили, тепер і себе забезпечити не можемо, не те що Європу. І от зараз тепер те ж саме. Похвалились - розбомбили, так і живем
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22.11.2022 15:44 Ответить
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 15:58 Ответить
Пафосно, але нереально
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22.11.2022 18:22 Ответить
Невзорова цитата. Невзоров невимовно пафосний, його навіть слухати складно
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23.11.2022 11:40 Ответить
От і гарно, тепер і каціпи знають, що їм треба робити. Готуємося до нового удару по енергосистемі.
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22.11.2022 16:40 Ответить
Звикаю до темряви ...почав боятись світла
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22.11.2022 16:45 Ответить
Ну, це трохи наївна думка, наче кацапи не мають інших джерел інформації, крім Цензора
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22.11.2022 17:13 Ответить
А що, це тільки на цензорі? В фейсбуці повно ціх новин і на інших джерелах.
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23.11.2022 08:28 Ответить
От у мене зразу питання: на хіба про це кричать на весь світ??
Та й було б про що звітувать. Світло як виключали так і відключають, графіки десь дотримуються, десь ні. Кончені неуки і дилетанти, ви задовбали! В чому проблема на весь світ голосно волати як нам херово і неможливо жити, а по факту тихенько лагодить і шоб світло було і не відключалося? Погугліть шо таке є свідома дезинформація ворога! Чи ви бажаєте, щоб орки далі херачили по енергетиці? Скотиняки!
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22.11.2022 18:45 Ответить
Нового персонажа дЕрмака выпустили. Что восстановил уже, блэкаутник тренированный?
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22.11.2022 19:05 Ответить
Цей висер був 22.11.22, а вже 23.11.22 Україна отримала черговий ракетний удар. Питання навіщо П И З Д І Т И і С Р А Т И ротом? Коли вже ці П И З Д У Н И наберуться розуму.
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24.11.2022 08:06 Ответить
А как так что у половины города всё ******* и свет и вода и отопление а другие сидят без ничего по 3 суток и ещё и планово им отключать будут😡
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25.11.2022 12:32 Ответить
 
 