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Ситуація в енергосистемі стабілізувалась, відключення потрібні для підтримки балансу, - Кудрицький

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, після кожної масованої ракетної атаки росіян потрібен певний час, щоб спочатку заживити більшість споживачів та відновити можливість доставляти їм електроенергію.

Потім до трьох днів необхідні графіки аварійних відключень, аби енергосистема працювала стабільно. Далі графіки аварійних відключень заміщуються плановими, які діють і зараз.

"Тобто ситуація на сьогодні стабілізована і сьогоднішні графіки відключень у нас пов'язані в основному з тим, що в Україні через масові пошкодження електростанцій є дефіцит генеруючих потужностей - по-простому - дефіцит виробництва електроенергії", - сказав Кудрицький.

Також читайте: Енергокомпанії готові до можливого блекауту, - глава "Укренерго" Кудрицький

Таким чином, наразі Україна не може згенерувати в енергосистему стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити. Планові графіки відключення світла необхідні для того, щоб зберегти в енергосистемі баланс між фізичним споживанням і виробництвом електроенергії. Так, якщо баланс порушується, існує ризик колапсу енергосистеми.

"Цими графіками ми робимо так, щоб у українців було світло, це наш важливий інструмент в умовах дефіциту, щоб енергосистема могла стабільно працювати", - додав голова правління.

За його словами, наразі графіки запроваджуються в плановому режимі. "Укренерго" дає команду з вечора на наступний день для обленерго. У задачу компаній входить по заздалегідь сформованих списках споживачів здійснити відключення. Кудрицький додав, що відключення будуть планові, якщо всі розподільчі компанії будуть виконувати графіки відключень.

Окрім того, Кудрицкий зазначив, що завтра прогнозується дуже короткострокове (пів дня), але дуже різке похолодання. Компанії будуть відомі обсяги обмежень на цей період трохи пізніше. Потім очікується невелике потепління, яке, як правило, дає ефект певного зменшення споживання, а значить і систему збалансувати буде легше.

Також читайте: Ракетними ударами пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС в Україні, - глава "Укренерго" Кудрицький

"Тому робимо важливу примітку, що за умови відсутності нових масованих ракетних атак очікуємо, що ситуація буде стабільною і відключення електроенергії споживачам будуть відбуватися в плановому режимі і будуть помірними і вкладатися в наш 4-х годинний стандарт", - додав він.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 "Шахедів" збито всі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що 15 листопада відбувся наймасовіший удар по критичній інфраструктурі України.

Також повідомлялося, що СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну.

Автор: 

електроенергія (6258) Укренерго (2724) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+14
Скільки вже можна кричати ці переможні звіти на весь світ? Хочете щоб кацапня знову бомбила? Підрихтували, щось поправили? Працює? То якої мами ви на весь світ кричите про це? Може відразу скиньте кацапам геолокацію тих об'єктів, які поремонтували. Ідіоти. Перемога як і щастя любить ТИШУ, а не вереск на весь світ.
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22.11.2022 15:30 Відповісти
+7
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 15:58 Відповісти
+4
Звикаю до темряви ...почав боятись світла
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22.11.2022 16:45 Відповісти
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Скільки вже можна кричати ці переможні звіти на весь світ? Хочете щоб кацапня знову бомбила? Підрихтували, щось поправили? Працює? То якої мами ви на весь світ кричите про це? Може відразу скиньте кацапам геолокацію тих об'єктів, які поремонтували. Ідіоти. Перемога як і щастя любить ТИШУ, а не вереск на весь світ.
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22.11.2022 15:30 Відповісти
Це робиться тому що обладнання закуповується в обхід Prozorro або різного роду тендерів. Військовий стан дозволяє це робити, а ЗЕпадаль і рада закупляти все в три ціни+ відкат. Завтра знову ***********, але гроші залишаться.
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22.11.2022 15:45 Відповісти
у мене в місті цікаво вимикають. мій район на 16 годин,(4*4),а деякі навіть зовсім не вимикають...
це для нашого району не вистачає,а для других вистачає...
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22.11.2022 15:38 Відповісти
Укренерго не взаємодіє з кінцевими споживачами. Відключають ваші обленерго, вони ж і складають графіки з адресами, самому Укренерго все одно, кого відключать, вони на обли тільки потужність спускають, яку ті мають відключити.
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22.11.2022 15:46 Відповісти
та же самая ситуация. причем из за этого еще и электроника погорела. уже 15 000 на ремонт выкинул
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22.11.2022 16:13 Відповісти
у мене з за цього полетів HDD,зараз поставив SSD,цьому байдуже
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22.11.2022 22:19 Відповісти
Реле напруги за 1000 грн вирішить ці проблеми.
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23.11.2022 08:30 Відповісти
уже поставил
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23.11.2022 10:17 Відповісти
А в Одессе тоже все хорошо?
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22.11.2022 15:42 Відповісти
а може, щоб мадярам енергію продати по 6-8грн а не як населенню по 1,68
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22.11.2022 15:43 Відповісти
З населення відкат не отримаєш і сильно велику націнку не зробиш
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22.11.2022 15:47 Відповісти
то ж і я про це...
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22.11.2022 15:50 Відповісти
От тільки похвалиться, так зразу і обстріляють. То раділи і кричали на всесь світ, що Україна тепер член ENTSO-E і може експортувати електроенергію за гроші по всій Європі. Прекрасна новина, але ж це читають і вороги! Розбомбили, тепер і себе забезпечити не можемо, не те що Європу. І от зараз тепер те ж саме. Похвалились - розбомбили, так і живем
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22.11.2022 15:44 Відповісти
Придет время, когда диктатор РФ путин ответит за все свои преступления против Украины. "Этот конфликт электричества и Путина завершится тем, что к стулу путина таки будет подведено 2700 вольт очень хорошего переменного тока. А поскольку мы знаем, что история очень любит показывать язык и гримасничать, нельзя исключать, что этот ток будет сделано на украинских ТЭС или АЭС"
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22.11.2022 15:58 Відповісти
Пафосно, але нереально
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22.11.2022 18:22 Відповісти
Невзорова цитата. Невзоров невимовно пафосний, його навіть слухати складно
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23.11.2022 11:40 Відповісти
От і гарно, тепер і каціпи знають, що їм треба робити. Готуємося до нового удару по енергосистемі.
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22.11.2022 16:40 Відповісти
Звикаю до темряви ...почав боятись світла
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22.11.2022 16:45 Відповісти
Ну, це трохи наївна думка, наче кацапи не мають інших джерел інформації, крім Цензора
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22.11.2022 17:13 Відповісти
А що, це тільки на цензорі? В фейсбуці повно ціх новин і на інших джерелах.
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23.11.2022 08:28 Відповісти
От у мене зразу питання: на хіба про це кричать на весь світ??
Та й було б про що звітувать. Світло як виключали так і відключають, графіки десь дотримуються, десь ні. Кончені неуки і дилетанти, ви задовбали! В чому проблема на весь світ голосно волати як нам херово і неможливо жити, а по факту тихенько лагодить і шоб світло було і не відключалося? Погугліть шо таке є свідома дезинформація ворога! Чи ви бажаєте, щоб орки далі херачили по енергетиці? Скотиняки!
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22.11.2022 18:45 Відповісти
Нового персонажа дЕрмака выпустили. Что восстановил уже, блэкаутник тренированный?
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22.11.2022 19:05 Відповісти
Цей висер був 22.11.22, а вже 23.11.22 Україна отримала черговий ракетний удар. Питання навіщо П И З Д І Т И і С Р А Т И ротом? Коли вже ці П И З Д У Н И наберуться розуму.
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24.11.2022 08:06 Відповісти
А как так что у половины города всё ******* и свет и вода и отопление а другие сидят без ничего по 3 суток и ещё и планово им отключать будут😡
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25.11.2022 12:32 Відповісти
 
 