Враг сосредотачивает усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 27 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести семьдесят седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны. Продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери. Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных и временно занятых территориях Украины за счет перебрасывания отдельных подразделений с территории Республики Беларусь после приобретения ими боевых способностей.

Враг нанес 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Разумовка Запорожской области и Мусиевка на Днепропетровщине. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаки формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружены.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Подразделения белорусских Сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого Союзного Государства Российской Федерации и Республики Беларусь, привлечены к усилению участка государственной границы.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, подразделения противника продолжают выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, ведению демонстрационных и провокационных действий. Совершили минометный обстрел вблизи Янжуловки Черниговской области.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Избицкое, Огурцово, Бочково, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Купянска, Куриловки, Табаевки, Крахмального и Берестового в Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Артиллерийскоу обстрелу подверглись районы населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял из артиллерии разных типов позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил обстрелы из разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Времевка, Новоселка, Новополь, Полтавка, Малиновка, Червоное, Зализничное, Дорожнянка, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону. Не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр, в частности города Херсон.

Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Счастьенского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск.

Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находились около 70 военнослужащих противника. Число раненых и погибших оккупантов уточняется.

Подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

