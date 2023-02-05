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Вручение подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока ему неизвестно ни о одном факте вручения подозрения должностным лицам министерства непосредственно по поводу пищевых закупок.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста Юрия Николова", - подчеркнул Резников.

По его словам, факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.

Читайте также: Резников не принес на встречу со СМИ ни актов приема продуктов из воинских частей, ни накладных, ни исправленных контрактных цен, - журналист Николов

В то же время, отвечая на вопросы относительно работы бывшего директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, министр сказал, что в июле прошлого года назначил аудит работы этого департамента по всем вопросам. По его словам, когда поступили промежуточные заключения аудита в декабре, Хмельницкий был отстранен от должности.

"Он (Хмельницкий. - Ред.) был по моему письменному обращению еще летом направлен в СБУ на прохождение полиграфа. И я получил соответствующие заключения этой экспертизы. Поэтому это и было основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен", - подчеркнул Резников.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны отбросил обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
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Топ комментарии
+20
Бенефіс Резнікова цілий день
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05.02.2023 21:45
+19
Резников, бис!!!
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05.02.2023 21:47
+13
Правильно яйца на килограмм картошка на метр это нормально
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05.02.2023 21:46
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Бенефіс Резнікова цілий день
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05.02.2023 21:45 Ответить
Як я й вангував о сьомій вечора, що цей тип сьогодні ще про себе нагадає.
Одинадцять повідомлень за п'ять годин - абсолютний рекорд марнославства!
Під завісу, як то кажуть. Щоб запам'ятали надовго. ЗЕлене шапіто!
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05.02.2023 22:16 Ответить
Брехлива с***, ще в очі українцям дивиться і бреше, тварюка така.
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06.02.2023 10:07 Ответить
а можна у резнікова спитатися що то за свято що крашанками стукаються чи це буде вважатися тортурами?
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05.02.2023 21:46 Ответить
Правильно яйца на килограмм картошка на метр это нормально
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05.02.2023 21:46 Ответить
Що ж документи приховав? Та і диван виплив.
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05.02.2023 21:46 Ответить
Досить. Вже. Про. Рєзнікова!
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05.02.2023 21:47 Ответить
Резников, бис!!!
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05.02.2023 21:47 Ответить
Лебединий спів.
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05.02.2023 22:04 Ответить
є такі люди-коти, його в насране, а він верещить, шо не моє
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05.02.2023 21:52 Ответить
Й*бнуте!)
По ходу в МО повний п3дць... накерували блть!!!
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05.02.2023 21:52 Ответить
тоді скажи за що підозра...
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05.02.2023 21:52 Ответить
Знатная яйцерезка сегодня на цензоре..
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05.02.2023 21:53 Ответить
Зеленожопой курве ссы в глаза, а она- Божья роса!
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05.02.2023 21:55 Ответить
Так ше ж копають -- ви рік мутили і хочеш шоб вас за тиждень вивели на чисту воду .
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05.02.2023 21:56 Ответить
Та дайте вже йому скумбрії по 8.
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05.02.2023 21:59 Ответить
Тобто, по Рєзнікову, якщо вкрали не на харчах, а на снарядах то це й не так страшно.
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05.02.2023 22:00 Ответить
гєзніков, іді нхй і навсєгда.
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05.02.2023 22:01 Ответить
ну шоб оп-а розісралась з рєзніковим не скажеш. даже яйця не побили, а не то шоб горшки.
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05.02.2023 22:06 Ответить
Та що ж це таке сьогодні...наче перед смертю. Відправте вже його... хоч до ліжка.
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05.02.2023 22:11 Ответить
Тварь
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05.02.2023 22:30 Ответить
от виявилось яка .... гніда...нахабна цинічна і своїх подєльніков до останього не здає
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05.02.2023 22:32 Ответить
... тьфу на вас!
... тьфу на вас еще раз!
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05.02.2023 23:13 Ответить
А Маскировался под порядочного министра .
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05.02.2023 23:35 Ответить
 
 