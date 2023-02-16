В Минске судят Протасевича. Он признал вину

В Беларуси начался судебный процесс над основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его коллегами Степаном Путило и Яном Рудиком. В зале заседаний - только Протасевич, потому что его коллеги - за границей. Он полностью признал вину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

По данным государственного агентства БелТА, подсудимых обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений, в частности в разжигании социальной вражды, организации массовых беспорядков, публичных призывах к захвату государственной власти, террористических актах, создании экстремистского сообщества и руководство им, клевете и публичном оскорблении президента.

Также их обвиняли в заговоре с целью захвата государственной власти и финансировании экстремистской деятельности.

Протасевич вину полностью признал и заявил, что с бывшими коллегами его ничего не связывает и что ему "давно всё понятно" про этих людей.

Роман Протасевич, Степан Путило, Ян Рудик

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Напомним, 23 мая 2021 года в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая 2021 Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.