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Беларусь (7767) суд (24817) Протасевич Роман (309)

В Минске судят Протасевича. Он признал вину

протасевич

В Беларуси начался судебный процесс над основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем и его коллегами Степаном Путило и Яном Рудиком. В зале заседаний - только Протасевич, потому что его коллеги - за границей. Он полностью признал вину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

По данным государственного агентства БелТА, подсудимых обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений, в частности в разжигании социальной вражды, организации массовых беспорядков, публичных призывах к захвату государственной власти, террористических актах, создании экстремистского сообщества и руководство им, клевете и публичном оскорблении президента.

Также их обвиняли в заговоре с целью захвата государственной власти и финансировании экстремистской деятельности.

Протасевич вину полностью признал и заявил, что с бывшими коллегами его ничего не связывает и что ему "давно всё понятно" про этих людей.

В Минске судят Протасевича. Он признал вину 01

Роман Протасевич, Степан Путило, Ян Рудик

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Напомним, 23 мая 2021 года в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая 2021 Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+12
Це достатня підстава, щоб садити та ламати життя?
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16.02.2023 13:15
+11
Це дивно якби він не визнав провину.
В такій країні як **********, це неможливо в принципі.
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16.02.2023 13:17
+8
Ви впевнені що в країні, яку очолює диктатор і яка не є правовою, у Протасевича була хоч якась можливість цього не робити?
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16.02.2023 13:19
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Цей протасєвіч у мене ніколи довіри не викликав. Воно таке борзе та пихате було завжди. Шо не інтерв'ю, то суцільне позерство.
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16.02.2023 13:13 Ответить
Це достатня підстава, щоб садити та ламати життя?
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16.02.2023 13:15 Ответить
Та просто бульбо-фюрера виправдовує.
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16.02.2023 13:16 Ответить
Ви впевнені що в країні, яку очолює диктатор і яка не є правовою, у Протасевича була хоч якась можливість цього не робити?
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16.02.2023 13:19 Ответить
когда его будут расстреливать он с радостью в голосе закричит Передайте товарищу Лукашенко что его подвели товарищи снизу..
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16.02.2023 13:28 Ответить
До чого тут це? Він зганьбився повністю, коли пішов на співпрацю з режимом. А я просто написав про свої особистті враження, які у мене виникли ще ДО його арешту.
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16.02.2023 13:20 Ответить
А він не знав на що йде і з ким грається? Тим більше, що свою провину він визнав. То до чого тут "ламати_життя", якщо він сам визнав факт своєї роботи проти білорусі?
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16.02.2023 13:22 Ответить
ты идиот - Протасевич фсб шная консерва это все цирк для лохов типа Гади Савченко
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16.02.2023 13:38 Ответить
Кати бульбафюрера вміють в катівнях під тортурами отримувати будь-які покази людей проти себе та всіх, на кого вкажуть. Тому довіри тому судилищу немає, і бути не може!
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16.02.2023 13:20 Ответить
Вміють. Але це ще легше зробити, якщо людина така як протасєвич.
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16.02.2023 13:22 Ответить
А де це їхня президентиня? Як у воду впала.
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16.02.2023 13:16 Ответить
Їй з Луб"янки команду не дали "рота відкривать"!
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16.02.2023 13:31 Ответить
Це дивно якби він не визнав провину.
В такій країні як **********, це неможливо в принципі.
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16.02.2023 13:17 Ответить
Пох.
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16.02.2023 13:17 Ответить
Просто зламали пацана, нічого дивного, зважаючи, які антилюдські кдбшні методи вони застосовують.
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16.02.2023 13:18 Ответить
ничего ему не сломали это ваша кремлевская консерва
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16.02.2023 13:43 Ответить
Після умовлянь 14-ко ступеня повністю визнав свою провину, а також провину Байдена, Джонсона і Хоми Аквінського.
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16.02.2023 13:19 Ответить
було б дивня як би сидячі тюрьмі і не визнав.. мабуть вже закопали десь
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16.02.2023 13:19 Ответить
зламали чувака..., за ці злочини його розстріляють, все одно...,або буде сидіти до скону...
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16.02.2023 13:20 Ответить
идиот - Протасевич лукашенковский холуй это цирк с судом для лохопедов и ватных консерв
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16.02.2023 13:44 Ответить
Ото цікаво буде спостерігати на судову систему Білорусії та РФії після поразки останньої у війні проти України. . Там судді будуть самі себе саджати за неправедні рішення
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16.02.2023 16:15 Ответить
Впевнений,так як його катували,то і святий зізнався би в чому завгодно...
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16.02.2023 13:20 Ответить
никто его не катував так же как и савченко - он засланный козачек
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16.02.2023 13:45 Ответить
у бацькі в лапах зізнався б і про те, що й ніколи не знав. А так собі біля компа пе...ти це дуже просто...
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16.02.2023 13:24 Ответить
Альйо, вояки-осуждаки, якби вам яйці дверми трішки зажали, ви б ще не так завили, хєрово ваші діди розповідали вам, що таке 37 рік, може їм не було, що розказувати, бо самі були стукачами чи кашкетики з "малінавимі околишамі" носили 🤔🧐😁
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16.02.2023 13:24 Ответить
Все, кто вернулся в страну диктатуры являются садомазохистами и агентами режима. Протасевич это аналог Навального.
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16.02.2023 13:25 Ответить
А поподробней можно, как вернулся Протасевич?
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16.02.2023 14:35 Ответить
Он не возвращался. Он летел из отпуска в Литву и заставили посадить самолёт в Минске. Долго рассказывать .
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16.02.2023 16:23 Ответить
Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске - авиационный инцидент, произошедший 23 мая 2021 года в Белоруссии. Авиалайнер Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair выполнял международный регулярный пассажирский рейс FR4978 по маршруту Афины-Вильнюс, но через 3 минуты после входа в воздушное пространство Белоруссии пилотам поступило сообщение от местного диспетчера, что, по сведениям спецслужб Белоруссии, лайнер заминирован. За несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии Боинг развернулся[1][2] и направился в национальный аэропорт Минск

И не надо ничего долго раасказывать.
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16.02.2023 18:03 Ответить
Чому в Білорусі і Мордорі диктатури ,а тому що ніхто не хоче боротися за свободу.Те що попросять то заспівають.
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16.02.2023 13:27 Ответить
Кхм, а что случилось, он уже вроде "признал вину" и даже получил работу на госканале?
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16.02.2023 13:29 Ответить
Знадобилося "градус ненависти к здрадникам беларускава народа" піднять Бо все більше білоруси починають "праявлять нездаровый интерес" до діяльності російських військ на території БРСР
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16.02.2023 13:36 Ответить
Гниляк. Це усе що треба знати про білоруську апазицию.
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16.02.2023 13:33 Ответить
Судилище...визнав всю вину,бо не хоче потопити інших.
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16.02.2023 13:39 Ответить
ПИТАННЯ

- Чим Вова Зеленський зараз відрізняється від Лукашенко

Відповідати без роздумів
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16.02.2023 14:48 Ответить
не менее 1586 преступлений - ипаный совок
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16.02.2023 15:19 Ответить
1586 преступлений? Это нормально. На Беларусь готовил нападение видимо... и карты при нём.
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16.02.2023 15:20 Ответить
На Протасевича якось так-сяк, дивує те що цивілізований світ черговий раз проковтнув мовчки факт авіатероризму - примусової посадки літака міжнародного перевізника під приводом "а ля вовочка-многоходовочка" і насрати на міжнародне право та безпеку польотів, безпеку пасажирів. Вчергове світ виявився безсилим проти гопоти
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16.02.2023 15:29 Ответить
А С ЧОГО ТИ ВЗЯВ ЩО МОВЧКИ?! Забув що через літак який насильно приземлили для його затримання заборонили білоруським літакам літати через країни європи та прийняли деяки санкції до Лукашеску саме через це затримання?! Нагадай но мені що українська влада через це зробила?! Тож не треба "Лазерная Резка" словами розкидатися!!!
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16.02.2023 15:33 Ответить
Більше того, чи не здається, що занадто мляво ми реагуємо через напад рашистів з боку Білорусі та обстріли й =Шахеди= з її території?!!!
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16.02.2023 15:34 Ответить
Зеля преклоняется перед Лукашенко !
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16.02.2023 19:43 Ответить
Ось список компаній , що продовжують літати до мінська_________АзербайджанБакуБелавиаАрменияЕреванБелавиаГрузияТбилиси, Батуми, КутасиБелавиаЕгипетХургада, Шарм-эль-ШейхБелавиаОАЭДубай, ШарджаFlyDubai, БелавиаТуркменияТуркменбашыБелавиаТурция. Так що далеко не всі ... (доречі й Грузія , яка втратила теритрії від московської навали, теж літає...
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16.02.2023 15:46 Ответить
СЛАБАК!!!
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16.02.2023 15:30 Ответить
 
 