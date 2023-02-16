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Білорусь (7836) суд (11502) Протасевич Роман (297)

В Мінську судять Протасевича. Він визнав провину

протасевич

В Білорусі почався судовий процес над засновником телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем і його колегами Степаном Путило та Яном Рудиком. В залі засідань - лише Протасевич, бо його колеги - за кордоном. Він повністю визнав провину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

За даними державного агентства БелТА, підсудних звинувачують щонайменше у 1586 злочинах, зокрема у розпалюванні соціальної ворожнечі, організації масових заворушень, публічних закликах до захоплення державної влади, терористичних актах, створенні екстремістської спільноти та керівництві нею, наклепі та публічній образі президента.

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Також їх звинувачували в змові з метою захоплення державної влади та у фінансуванні екстремістської діяльності.

Протасевич повністю визнав провину та заявив, що нічим не пов’язаний з колишніми колегами і що йому "давно все зрозуміло" про цих людей.

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В Мінську судять Протасевича. Він визнав провину 01

Роман Протасевич, Степан Путило, Ян Рудик

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня 2021 Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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Топ коментарі
+12
Це достатня підстава, щоб садити та ламати життя?
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16.02.2023 13:15
+11
Це дивно якби він не визнав провину.
В такій країні як **********, це неможливо в принципі.
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16.02.2023 13:17
+8
Ви впевнені що в країні, яку очолює диктатор і яка не є правовою, у Протасевича була хоч якась можливість цього не робити?
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16.02.2023 13:19
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Цей протасєвіч у мене ніколи довіри не викликав. Воно таке борзе та пихате було завжди. Шо не інтерв'ю, то суцільне позерство.
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16.02.2023 13:13 Відповісти
Це достатня підстава, щоб садити та ламати життя?
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16.02.2023 13:15 Відповісти
Та просто бульбо-фюрера виправдовує.
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16.02.2023 13:16 Відповісти
Ви впевнені що в країні, яку очолює диктатор і яка не є правовою, у Протасевича була хоч якась можливість цього не робити?
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16.02.2023 13:19 Відповісти
когда его будут расстреливать он с радостью в голосе закричит Передайте товарищу Лукашенко что его подвели товарищи снизу..
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16.02.2023 13:28 Відповісти
До чого тут це? Він зганьбився повністю, коли пішов на співпрацю з режимом. А я просто написав про свої особистті враження, які у мене виникли ще ДО його арешту.
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16.02.2023 13:20 Відповісти
А він не знав на що йде і з ким грається? Тим більше, що свою провину він визнав. То до чого тут "ламати_життя", якщо він сам визнав факт своєї роботи проти білорусі?
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16.02.2023 13:22 Відповісти
ты идиот - Протасевич фсб шная консерва это все цирк для лохов типа Гади Савченко
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16.02.2023 13:38 Відповісти
Кати бульбафюрера вміють в катівнях під тортурами отримувати будь-які покази людей проти себе та всіх, на кого вкажуть. Тому довіри тому судилищу немає, і бути не може!
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16.02.2023 13:20 Відповісти
Вміють. Але це ще легше зробити, якщо людина така як протасєвич.
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16.02.2023 13:22 Відповісти
А де це їхня президентиня? Як у воду впала.
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16.02.2023 13:16 Відповісти
Їй з Луб"янки команду не дали "рота відкривать"!
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16.02.2023 13:31 Відповісти
Це дивно якби він не визнав провину.
В такій країні як **********, це неможливо в принципі.
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16.02.2023 13:17 Відповісти
Пох.
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16.02.2023 13:17 Відповісти
Просто зламали пацана, нічого дивного, зважаючи, які антилюдські кдбшні методи вони застосовують.
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16.02.2023 13:18 Відповісти
ничего ему не сломали это ваша кремлевская консерва
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16.02.2023 13:43 Відповісти
Після умовлянь 14-ко ступеня повністю визнав свою провину, а також провину Байдена, Джонсона і Хоми Аквінського.
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16.02.2023 13:19 Відповісти
було б дивня як би сидячі тюрьмі і не визнав.. мабуть вже закопали десь
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16.02.2023 13:19 Відповісти
зламали чувака..., за ці злочини його розстріляють, все одно...,або буде сидіти до скону...
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16.02.2023 13:20 Відповісти
идиот - Протасевич лукашенковский холуй это цирк с судом для лохопедов и ватных консерв
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16.02.2023 13:44 Відповісти
Ото цікаво буде спостерігати на судову систему Білорусії та РФії після поразки останньої у війні проти України. . Там судді будуть самі себе саджати за неправедні рішення
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16.02.2023 16:15 Відповісти
Впевнений,так як його катували,то і святий зізнався би в чому завгодно...
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16.02.2023 13:20 Відповісти
никто его не катував так же как и савченко - он засланный козачек
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16.02.2023 13:45 Відповісти
у бацькі в лапах зізнався б і про те, що й ніколи не знав. А так собі біля компа пе...ти це дуже просто...
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16.02.2023 13:24 Відповісти
Альйо, вояки-осуждаки, якби вам яйці дверми трішки зажали, ви б ще не так завили, хєрово ваші діди розповідали вам, що таке 37 рік, може їм не було, що розказувати, бо самі були стукачами чи кашкетики з "малінавимі околишамі" носили 🤔🧐😁
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16.02.2023 13:24 Відповісти
Все, кто вернулся в страну диктатуры являются садомазохистами и агентами режима. Протасевич это аналог Навального.
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16.02.2023 13:25 Відповісти
А поподробней можно, как вернулся Протасевич?
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16.02.2023 14:35 Відповісти
Он не возвращался. Он летел из отпуска в Литву и заставили посадить самолёт в Минске. Долго рассказывать .
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16.02.2023 16:23 Відповісти
Инцидент с посадкой Boeing 737 в Минске - авиационный инцидент, произошедший 23 мая 2021 года в Белоруссии. Авиалайнер Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair выполнял международный регулярный пассажирский рейс FR4978 по маршруту Афины-Вильнюс, но через 3 минуты после входа в воздушное пространство Белоруссии пилотам поступило сообщение от местного диспетчера, что, по сведениям спецслужб Белоруссии, лайнер заминирован. За несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии Боинг развернулся[1][2] и направился в национальный аэропорт Минск

И не надо ничего долго раасказывать.
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16.02.2023 18:03 Відповісти
Чому в Білорусі і Мордорі диктатури ,а тому що ніхто не хоче боротися за свободу.Те що попросять то заспівають.
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16.02.2023 13:27 Відповісти
Кхм, а что случилось, он уже вроде "признал вину" и даже получил работу на госканале?
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16.02.2023 13:29 Відповісти
Знадобилося "градус ненависти к здрадникам беларускава народа" піднять Бо все більше білоруси починають "праявлять нездаровый интерес" до діяльності російських військ на території БРСР
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16.02.2023 13:36 Відповісти
Гниляк. Це усе що треба знати про білоруську апазицию.
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16.02.2023 13:33 Відповісти
Судилище...визнав всю вину,бо не хоче потопити інших.
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16.02.2023 13:39 Відповісти
ПИТАННЯ

- Чим Вова Зеленський зараз відрізняється від Лукашенко

Відповідати без роздумів
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16.02.2023 14:48 Відповісти
не менее 1586 преступлений - ипаный совок
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16.02.2023 15:19 Відповісти
1586 преступлений? Это нормально. На Беларусь готовил нападение видимо... и карты при нём.
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16.02.2023 15:20 Відповісти
На Протасевича якось так-сяк, дивує те що цивілізований світ черговий раз проковтнув мовчки факт авіатероризму - примусової посадки літака міжнародного перевізника під приводом "а ля вовочка-многоходовочка" і насрати на міжнародне право та безпеку польотів, безпеку пасажирів. Вчергове світ виявився безсилим проти гопоти
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16.02.2023 15:29 Відповісти
А С ЧОГО ТИ ВЗЯВ ЩО МОВЧКИ?! Забув що через літак який насильно приземлили для його затримання заборонили білоруським літакам літати через країни європи та прийняли деяки санкції до Лукашеску саме через це затримання?! Нагадай но мені що українська влада через це зробила?! Тож не треба "Лазерная Резка" словами розкидатися!!!
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16.02.2023 15:33 Відповісти
Більше того, чи не здається, що занадто мляво ми реагуємо через напад рашистів з боку Білорусі та обстріли й =Шахеди= з її території?!!!
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16.02.2023 15:34 Відповісти
Зеля преклоняется перед Лукашенко !
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16.02.2023 19:43 Відповісти
Ось список компаній , що продовжують літати до мінська_________АзербайджанБакуБелавиаАрменияЕреванБелавиаГрузияТбилиси, Батуми, КутасиБелавиаЕгипетХургада, Шарм-эль-ШейхБелавиаОАЭДубай, ШарджаFlyDubai, БелавиаТуркменияТуркменбашыБелавиаТурция. Так що далеко не всі ... (доречі й Грузія , яка втратила теритрії від московської навали, теж літає...
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16.02.2023 15:46 Відповісти
СЛАБАК!!!
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16.02.2023 15:30 Відповісти
 
 