Уничтожены 5 из 5 "Шахедов" и 9 разведывательных беспилотников, - Воздушные силы

Ночью 22 июля 2023 года российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены! Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, за прошедшие сутки 21 июля противовоздушной обороной уничтожены девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

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Ранее руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк сообщила, что ночью враг запускал "Шахеды" для разведки сил ПВО на Юге.

Как сообщалось, вечером 21 июля и утром 22 июля оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области, пострадали 3 человека. Также накануне враг бил из артиллерии по Очакову.

Находилась под вражеским огнем и Херсонщина – за сутки 21 июля оккупанты выпустили 414 снарядов по Херсонщине, в том числе 9 – по Херсону.

Также Цензор.НЕТ писал, что прошлой ночью враг направил дроны на территорию Кировоградщины. Обошлось без жертв и разрушений гражданских построек.