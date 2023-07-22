Знищено 5 із 5 "Шахедів" та 9 розвідувальних безпілотників, - Повітряні сили

Уночі 22 липня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено! Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

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Раніше керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що вночі ворог запускав "Шахеди" для розвідування сил ППО на Півдні.

Як повідомлялося, ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, постраждали 3 людини. Також напередодні ворог бив із артилерії по Очакову.

Перебувала під ворожим вогнем і Херсонщина - за добу 21 липня окупанти випустили 414 снарядів по Херсонщині, зокрема 9 - по Херсону.

Також Цензор.НЕТ писав, що минулої ночі ворог спрямував дрони на територію Кіровоградщини. Обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель.