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Новости Общество
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военкомат (444) НАПК (1164) Новиков Александр (69)

НАПК проводит 135 мониторингов образа жизни военкомов

Новости Цензор.НЕТ Общество

александр, новиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало 135 из общего количества 1795 мониторингов образа жизни руководящего состава военкоматов.

Об этом сказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - отметил Новиков.

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По его словам, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников - добродетельны.

"Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос", у них нет вилл в Испании или где-либо еще", - подчеркнул глава агентства.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что одесский военком Евгений Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн. 950 тыс. евро.

Читайте также: Экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - глава НАПК Новиков

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского воекома Борисова, он вернулся к работе.

19 июля глава НАПК Новиков сообщил, что бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов незаконно обогатился на сумму 188 млн. грн.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А вскоре - задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью заставы в 150 млн грн.
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Топ комментарии
+5
"Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де". - Це вже після моніторингу?
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09.08.2023 17:00
+5
Кристально честне НАЗК шарить по карманам честних воєнкомів.
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09.08.2023 17:17
+4
...а чиновників-суддів-депутан і дермаків-татарових-бєнь перевірити? НАЗК і СБУ?.. - зелена релігія не дозволяє?
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09.08.2023 17:03
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"Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де". - Це вже після моніторингу?
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09.08.2023 17:00 Ответить
...а чиновників-суддів-депутан і дермаків-татарових-бєнь перевірити? НАЗК і СБУ?.. - зелена релігія не дозволяє?
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09.08.2023 17:03 Ответить
А чего их порох не проверил?
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09.08.2023 17:04 Ответить
Тебе дбл не було,щоб підсказати.
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09.08.2023 17:21 Ответить
шоколяд білий чи нє?
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09.08.2023 19:03 Ответить
Закон про електронне декларування не прийнятий. Тому немає звідки брати дані для перевірки
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09.08.2023 17:26 Ответить
За його словами, як правило, моніторинг способу життя підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними. Джерело: https://censor.net/ua/n3436402
Все что нужно знать о проверке... . Виллы в Испании, дачи в козятине и т.д. это нормально...
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09.08.2023 17:03 Ответить
ці без роботи не залишаться і з голоду не помруть
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09.08.2023 17:04 Ответить
Кристально честне НАЗК шарить по карманам честних воєнкомів.
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09.08.2023 17:17 Ответить
Давно вже не чув виття моряків у коментах, що їх не випускають закордон на роботу. А потім коли оприлюднили майно одеського воєнкома все стало на свої місця - моряки пішли у рейси, бо борісов все їм порішав з виїздом.
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09.08.2023 17:25 Ответить
тарифи узгоджено
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09.08.2023 17:34 Ответить
воєнкоми пересіли на ланоси, а назк на їх мерси.
военкоми переселилися в домікі на десні, а назк в їхні іспанські вілли.
круговорот гімна в природі.
все чесно.
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09.08.2023 18:43 Ответить
стріляти сук без суда
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09.08.2023 19:02 Ответить
 
 