НАПК проводит 135 мониторингов образа жизни военкомов

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало 135 из общего количества 1795 мониторингов образа жизни руководящего состава военкоматов.

Об этом сказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - отметил Новиков.

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По его словам, как правило, мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников - добродетельны.

"Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос", у них нет вилл в Испании или где-либо еще", - подчеркнул глава агентства.

Напомним, ранее в сети появилась информация, что одесский военком Евгений Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн. 950 тыс. евро.

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В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского воекома Борисова, он вернулся к работе.

19 июля глава НАПК Новиков сообщил, что бывший начальник Одесского областного военкомата Евгений Борисов незаконно обогатился на сумму 188 млн. грн.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А вскоре - задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью заставы в 150 млн грн.