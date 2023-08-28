Резников: "Я не знаю почему куртки стоили по 86$, а в турецких документах по 29$. Это не забота Украины"
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Министр обороны Алексей Резников говорит, что не знает, почему при закупке 180 тысяч зимних курток для ВСУ фактическая стоимость оказалась выше указанной в документах турецкого поставщика.
Об этом он сказал в комментарии изданию Babel, сообщает Цензор.НЕТ.
Резников утверждает, что цена поставки абсолютно адекватна рынку и ситуации тогда – дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих.
"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас равно 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 гривны) - я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае это не забота Украины", - отметил министр обороны.
Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.
Также глава оборонного ведомства сказал, что народный депутат Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач не приняли его вызов. По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.
"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в "расследовании" не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по этой закупке и дождаться разбора ситуации", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.
Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.
Пожалуйста, подождите...
Надо ставить Зеленскому ультиматум - это уже превзошло все мыслимые пределы!
" слова пана : ...Надо ставить Зеленскому ультиматум - это уже превзошло все мыслимые пределы! " - то , прошу дуже :
ЯкІ прєдєли ?...
Хто буде ставити "ультіматум"?
Якщо пан Valery Koulga є автором цього "ультіматума" - цікавлюсь змістом.
Пропоную не " сотрясать воздух" , а висловлювати конструктивні ідеї і не перетворювати кожну стрічку з серйозними проблемами на кросворди і шаради , де дуже довго треба ламати голову , аби змогти зрозуміти автора тексту
1. По великому рахунку, в свої 72 роки я вже не хочу і не можу воювати. І з висоті років і життевого досвіду кажу собі: "Заспокойся, глибше дихай і памятай, що все проходить."
2. Про межі. У кожного свої межі - хтось і образу своєї матері пробачить кривднику, бо не на часі.
А для пана зроблю переклад заяви Резнікова "по-простому": "Крав і буду красти, а вас вертів на своєму **ю, і вертіти буду! Поквавали і в тину!"
3. Хто буде ставити ультиматум...
Гарне питання, розлоге, непросте, яке і пояснює, чому ми такі бідні і знедолені. Ставити вимоги до Призиндента може ставити кожний громадянин і у формі ультиматума теж - все по Конституції, якою той чортик з табакерки Коломойського підтирається.
І ультиматуми можуть бути різні. Навіть проста массова хода повз Банкову кількох тисяч громадян, можна у супроводі тероборони вже примусить владу щось робити. Не тому, що вони розумні, а тому що їм відразу пролунають дзвінки з посольств усіх союзників.
Але для цього потрібне громадянське суспільство, якого в нас на жаль немає.
Ну й ми вже знаємо як у 1917 році Керенський тікав з Петрограду. І Россія теж була в стані війни.
Теж варіант...
маю за плечима 74
То ж , звик пропонувати і виконувати
Перекладати на чужі плечі виконання своїх пропозицій не маю звички .. бо це буде згідно української приказки :
" Плюньте , куме , ви дурніші . "
Роки тут ні до чого
Левко Лук'яненко до 90 -та років був в політиці... пану ж зараз тільки 72.. ще є час проявити себе
Здоров'я пану
А ще: це не клопіт України. Кошти, значить, українські, куртки також для нас. А клопіт не наш. Ціна питання для них не важлива, бо, бачте, надмірно сплачене піде в їхню кишеню. Ганьба ганебна.
А тепер уявіть, як хлопцям, без кінцівок, обгорілим і тд...отаке читати і дивитися, а ще добавте до фізичних травм ПТС ( це страшно)!
патологічний брехун не може займати пост міністра оборони, тим більше зараз
Дурника буде клеїти аж до поки його послом не відправлять кудись!
Néanmoins une veste militaire de qualité à 29$ m'a semblé un prix particulièrement bas. Pour trouver des vestes à ce prix, il faut aller chercher sur Amazon ou d'autres sites équivalents. Sur des sites d'équipements militaires les prix sont plutôt de l'ordre de 100$ minimum.
Il y aurait scandale si ce sont les mêmes vestes, de qualité équivalente. Le seul prix n'est pas un argument.