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Новости Политика Украины
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коррупция (8383) Минобороны (8215) Резников (1167)

Резников: "Я не знаю почему куртки стоили по 86$, а в турецких документах по 29$. Это не забота Украины"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

олексій,резніков

Министр обороны Алексей Резников говорит, что не знает, почему при закупке 180 тысяч зимних курток для ВСУ фактическая стоимость оказалась выше указанной в документах турецкого поставщика.

Об этом он сказал в комментарии изданию Babel, сообщает Цензор.НЕТ.

Резников утверждает, что цена поставки абсолютно адекватна рынку и ситуации тогда – дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих.

"Каждая куртка стоила $86 (что сейчас равно 3 177 гривен). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 гривны) - я не знаю. Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае это не забота Украины", - отметил министр обороны.

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Резников также сказал, что Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны уже занимается этой ситуацией, а журналисты получат все сведения об этой закупке.

Также глава оборонного ведомства сказал, что народный депутат Анастасия Радина и журналист Михаил Ткач не приняли его вызов. По мнению Резникова, это означает, что их обвинения в замене зимних курток летом были неправдой.

"Без обвинения в подмене зимних курток на летние в "расследовании" не остается ничего. За это обвинение никто не готов нести ответственность. Пусть так. Прошу всех журналистов, распространивших информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по этой закупке и дождаться разбора ситуации", - подчеркнул министр.

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Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что племянник "слуги народа" Касая был бенефициаром "турецкой" компании, у которой Минобороны втрое дороже закупило "зимние" куртки.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике, "слуга народа" Анастасия Радина сообщила, что одним из промежуточных выводов антикоррупционного комитета стало подтверждение подлинности документов по закупке летних курток для ВСУ, которые на таможне внезапно стали зимними и значительно дороже.

Министр обороны Резников предложил пари: если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтверждаются, он уходит с должности. Если нет – нардеп Анастасия Радина сдает мандат, а журналист Михаил Ткач на 3 года прекращает заниматься журналистикой. Радина согласилась на пари, Ткач - отказался.
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Топ комментарии
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27.08.2023 10:25
+59
Школа в Трускавці для 95 кварталу.
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27.08.2023 10:29
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27.08.2023 10:26
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пояснення мародера: "кароче так: при переносі з однієї таблицю в іншу, сталася помилка і ціна помножилась на три. крім того, в табличці автоматично встановився значок зірочка (*), а це значить, що вони стали зимовими. Якщо не вірите, то **********!"
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28.08.2023 12:03 Ответить
так і хочеться запитати главпідара - а це мародество, ти прирівняєш до державної зради чи ні?
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28.08.2023 12:55 Ответить
Да ну нафіг ,захищати таку Державу , такий стан речей назавжди. Я не вірю що щось зміниться. Резніков, же не знаходиться у вакуумі, навколо його є люди, чому вони мовчать .
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28.08.2023 13:15 Ответить
перепрошую, що вже маца в горло не лізе, що ви так сьогодні ховаєте Україну? Чи розчарувались у історично споріднених вам по обрізанню? (Самі напросились бо дістали скигленням, краще займайтесь самобичуванням та матюканням *****************).
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28.08.2023 13:57 Ответить
Б***ь! Это жирный плевок в лицо украинскому народу во время кровопролитной войны! Надо ставить Зеленскому ультиматум - это уже превзошло все мыслимые пределы!
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28.08.2023 13:25 Ответить
для пана Valery Koulga

Надо ставить Зеленскому ультиматум - это уже превзошло все мыслимые пределы!

" слова пана : ...Надо ставить Зеленскому ультиматум - это уже превзошло все мыслимые пределы! " - то , прошу дуже :

ЯкІ прєдєли ?...

Хто буде ставити "ультіматум"?

Якщо пан Valery Koulga є автором цього "ультіматума" - цікавлюсь змістом.

Пропоную не " сотрясать воздух" , а висловлювати конструктивні ідеї і не перетворювати кожну стрічку з серйозними проблемами на кросворди і шаради , де дуже довго треба ламати голову , аби змогти зрозуміти автора тексту
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28.08.2023 15:04 Ответить
Пан Валерій дасть розяснення...
1. По великому рахунку, в свої 72 роки я вже не хочу і не можу воювати. І з висоті років і життевого досвіду кажу собі: "Заспокойся, глибше дихай і памятай, що все проходить."
2. Про межі. У кожного свої межі - хтось і образу своєї матері пробачить кривднику, бо не на часі.
А для пана зроблю переклад заяви Резнікова "по-простому": "Крав і буду красти, а вас вертів на своєму **ю, і вертіти буду! Поквавали і в тину!"
3. Хто буде ставити ультиматум...
Гарне питання, розлоге, непросте, яке і пояснює, чому ми такі бідні і знедолені. Ставити вимоги до Призиндента може ставити кожний громадянин і у формі ультиматума теж - все по Конституції, якою той чортик з табакерки Коломойського підтирається.
І ультиматуми можуть бути різні. Навіть проста массова хода повз Банкову кількох тисяч громадян, можна у супроводі тероборони вже примусить владу щось робити. Не тому, що вони розумні, а тому що їм відразу пролунають дзвінки з посольств усіх союзників.
Але для цього потрібне громадянське суспільство, якого в нас на жаль немає.
Ну й ми вже знаємо як у 1917 році Керенський тікав з Петрограду. І Россія теж була в стані війни.
Теж варіант...
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28.08.2023 18:18 Ответить
Дякую за відповідь

маю за плечима 74

То ж , звик пропонувати і виконувати

Перекладати на чужі плечі виконання своїх пропозицій не маю звички .. бо це буде згідно української приказки :

" Плюньте , куме , ви дурніші . "

Роки тут ні до чого

Левко Лук'яненко до 90 -та років був в політиці... пану ж зараз тільки 72.. ще є час проявити себе

Здоров'я пану
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28.08.2023 20:05 Ответить
Якийсь дитсадок: не прийняли виклику. Чи щось на зразок криміналрозбірок: призначати стрілку. Ну, хіба це рівень посадовця? Все зробили правильно, жодних корупційних дій? Підтверди фактами. Так ні, ми словоблудством займаємося.
А ще: це не клопіт України. Кошти, значить, українські, куртки також для нас. А клопіт не наш. Ціна питання для них не важлива, бо, бачте, надмірно сплачене піде в їхню кишеню. Ганьба ганебна.
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28.08.2023 13:25 Ответить
В этой ситуации Резников абсолютно прав, скандал высосан из пальца. А вот кем и зачем очень интересный вопрос, и да, повторюсь, Ткач - гнида.
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28.08.2023 13:50 Ответить
курси сраколизів відкрий, бо такий ОПоталант пропаде.
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28.08.2023 15:26 Ответить
Одноклеточным слова не давали
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28.08.2023 22:57 Ответить
ОПа, однозначно, що на фоні інфузорії, якщо вивчила своїх пращурів по розвитку, здивуєш і туфельку.
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28.08.2023 23:15 Ответить
Коли ж нарешті ти наїсися?
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28.08.2023 13:53 Ответить
На днях, відвідував товариша в госпіталі в Києві, після важкого поранення, ось він дивиться телевізор, потім читає новини в інтернеті і в нього конкретна депресія починається. Він воює з 2014 року, Я вперше почув від нього таке, "мені здається ця країна приречена", народу сцють у вічі, а їм пофіг усе, всі мовчки і покірно терплять цих....(цензура). Вже краще відсидіти 3 роки, ніж помирати заради благ от таких підо..в.
А тепер уявіть, як хлопцям, без кінцівок, обгорілим і тд...отаке читати і дивитися, а ще добавте до фізичних травм ПТС ( це страшно)!
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28.08.2023 13:58 Ответить
Хлопці і дівчатка, відвідуйте поранених, розмовляйте, допомагайте і будьте вдячні. Ми всі одна сім'я і потрібні один одному!
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28.08.2023 14:06 Ответить
А чому в ситуації не розбираються правоохоронні органи , які зарплату з наших податків отримують : СБУ , ДБР , рахункова палата . Чому ніхто не виконує своїх прямих обов'язків. За що зарплату отримують. Чи ворон ворону око не виклює. Міністр оборони в гусара грає , він або в долі , або абсолютний дурень. Суспільство збурене і не отримує відповіді , а хлопці на фронті платять за це своїм життям і кров'ю. А прості люди донатять з мізерних пенсій і зарплат .
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28.08.2023 14:12 Ответить
Я не зрозумів, так сільодка по 7 грн. буде, чи вже всьо ?!....
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28.08.2023 14:28 Ответить
Яке ж воно підле, це чмо! Навіть брехуну Зеленському ще вчитись і вчитись...
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28.08.2023 15:06 Ответить
адвокат, що ви хочете
патологічний брехун не може займати пост міністра оборони, тим більше зараз
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28.08.2023 15:08 Ответить
Якщо не знаєш, скільки коштують куртки, то піздуй в адвокати, звідки починав. До речі, там доблесний лейтенант Ваня (друг Зеленського) тебе очікує...
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28.08.2023 15:10 Ответить
*****, от відморожений...
Дурника буде клеїти аж до поки його послом не відправлять кудись!
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28.08.2023 15:51 Ответить
Je ne suis pas ukrainien et je sais que l'Ukraine a de gros problèmes de corruption.
Néanmoins une veste militaire de qualité à 29$ m'a semblé un prix particulièrement bas. Pour trouver des vestes à ce prix, il faut aller chercher sur Amazon ou d'autres sites équivalents. Sur des sites d'équipements militaires les prix sont plutôt de l'ordre de 100$ minimum.
Il y aurait scandale si ce sont les mêmes vestes, de qualité équivalente. Le seul prix n'est pas un argument.
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28.08.2023 16:25 Ответить
Особенно удручает их интеллектуальный уровень. Офигенная отмазка. Министр Украины, увидев признаки какой то левой схемы, вместо того, чтобы связаться с турецкими властями и тем самым обозначить, что Украина никоим образом не помогает недобросовестным производителям обманывать правительство Турции, которое довольно неслабо нам помогает, делает морду кирпичом и заявляет, что плевать на все на это хотел. Тем самым, как минимум, выставляя Украину на весь мир как помощника в уклонении от налогов
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28.08.2023 20:33 Ответить
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