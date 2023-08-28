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Новости Война в Украине
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Резников (1167) F-16 (299)

Украина может начать использовать истребители F-16 весной следующего года, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f-16

Весной 2024 года Украина может начать использовать на фронте самолеты F-16, предоставленные партнерами. На подготовку инфраструктуры для таких самолетов в стране нужно 6 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова изданию Bild.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте - Ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал министр.

По его словам, для использования самолетов в Украине нужно подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

Также читайте: Украина может получить F-16 в "недалеком будущем", - Милли

Как отметил глава Минобороны Украины, появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. ", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

Также читайте: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+13
злодій і пдорас повинен сидіти в тюрьмі, а не кріслі міністра.
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28.08.2023 10:52
+8
я так розумію, резніков, і цього разу залишиться на посаді?
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28.08.2023 10:48
+8
А где ты сам будешь весной, ВОНЮЧИЙ ПОЦ ?
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28.08.2023 10:54
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Правила форума Совет форумчан
я так розумію, резніков, і цього разу залишиться на посаді?
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28.08.2023 10:48 Ответить
Корупція яка прирівнюється до зради не для таких, не для слуг бо залишаться без партії,дерьмака і татарових.
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28.08.2023 11:03 Ответить
А шо на аеродромах шеи кінь не валявся -- а якби з 100 добровольців захотіли виити за нас проти рашки ?
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28.08.2023 10:49 Ответить
Винищувачі F-16 ? Навесні наступного року!?

Так швидко?

Це майже вже завтра...

Умовний Захід ніби веде війну до останнього українця...
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28.08.2023 10:49 Ответить
Взагалі то Захід робив усе, щоб уникнути цієї війни, і за пів-роки казав Найвеличнішому "Копайте окопи". Якби покопали тоді (а також мобілізували ОР-1 образу після мобілізації в ЛДНР), то ніякої би війни не було, бо всі путінські плани були розраховані саме на те, що Зе буде думати тільки про шашлики
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28.08.2023 11:24 Ответить
- Не "на другому році війни", А "НА ДЕСЯТОМУ РОЦІ ВІЙНИ". Видно, як далеко війна була від вас , а ви від війни, що ТАК пишете... - таке зауваження.





- Згода! На ДЕСЯТОМУ році війни! Напевно, наступить час і в новітній історії буде розділено: перша війна - ЛуганДон, Крим, втеча "президента" України в РФ і друга війна, яка розпочалася в лютому 2022 р.

А між ними підготовка до другої, яку проспали.

Власне країна до цього часу не мобілізована: ніби Україна, це дві різні країни: одна на війні, а інша в глибокому гуляє, веселиться на радість ворогам. В тилу як мирні дні: міста в суцільній ілюмінації і веселощі - Одеса, Буковель, Яремча, Микуличин, Трускавець, Закарпаття, Чернівці та інші місця дислокації батальйонів "косяків" від призиву.

Горе родин загиблих на фронті воїнів тоне серед байдужості тилу. Отже на ДЕСЯТОМУ році війни Україна не зосереджена на Перемогу, розділена, розколота на радість ворогам.

Воєнкомати, медичні комісії і все інше аж до господарів торгових площ, які наживаються на населенню, яке стає все біднішим.

**********************************************
Подібний відлік вигідний тим, при кому втратили ЛуганДон, Крим. Це лукавство по замовчуванню вигідне всім "пАпєрєднікам"
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28.08.2023 11:58 Ответить
роSSія веде війну до останнього українця, це і є план прутіна - вбити всіх, хто готовий битися за свою національну ідентичність, а у всіх інших цю ідентичність стерти пропагандою.
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28.08.2023 18:38 Ответить
Чому у вас завжди так: кажете, що навесні наступного року, а насправді - влітку/восени наступного року?
А чи не можна сказати, що навесні наступного, а насправді - восени нинішнього?
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28.08.2023 10:49 Ответить
злодій і пдорас повинен сидіти в тюрьмі, а не кріслі міністра.
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28.08.2023 10:52 Ответить
У зЕрмака всі такі.
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28.08.2023 11:43 Ответить
Висіти і не обов'язково в тюрьмі.
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28.08.2023 12:29 Ответить
Давайте, зе-*****, все роказуйте, нехай московити не будуть заскочені зненацька. Краще приготуються. Або за зиму ракетами розвалять тут все, що можна розвалити.
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28.08.2023 10:54 Ответить
А где ты сам будешь весной, ВОНЮЧИЙ ПОЦ ?
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28.08.2023 10:54 Ответить
Якщо до весни повність доб'ють країну - то десь в Ізраїлі. В них вже спаковані чемодани. Якщо ні - будуть прібарахлітся далі, доки вистачить.
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28.08.2023 11:53 Ответить
А воно продовжує роздавати інтерв'ю наліво і направо замість того, щоб в цюпі сидіти...
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28.08.2023 10:55 Ответить
Ото відмазують крадія чотириокого.
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28.08.2023 10:56 Ответить
Коли вони будуть і нах#й не потрібні тоді і почнуть використовувати((:
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28.08.2023 11:01 Ответить
Україна може почати використовувати винищувачі F-16 навесні наступного року

Припустимо, це так.
А навіщо повідомляти про майбутнє використання F-16 майже щодня, та ще й по декілька разів?
Щоб ми не забули?
Щоб ми не забули?
Щоб ми не забули?
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28.08.2023 11:06 Ответить
це після другого марш-броска кацапів на Київ? шоб їм нічого не завдило?
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28.08.2023 11:08 Ответить
А еще перед отправкой пилотов и техперсонала на обучение было неизвестно, что необходимо готовить наши аэродромы? Это натуральный саботаж, граничащий с госизменой!
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28.08.2023 11:08 Ответить
А ніхто досі не бачить, що в нас йде повним ходом саботаж оборони країни в усіх галузях? Військовій, енергетичній, економічній?
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28.08.2023 11:55 Ответить
Ви туда не дивитесь! Тільки марафон треба дивитись!
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28.08.2023 14:26 Ответить
Весняний, так би мовити, контрнаступ?
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28.08.2023 11:09 Ответить
Так, 2025 року.
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28.08.2023 14:24 Ответить
Когда эту гниду ловят на воровстве оно начинает нести все подряд....
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28.08.2023 11:11 Ответить
Піар - понад усе. Щодня їх згадують, щоб ми мало не підсвідомо сприймали f-16 як вирішальну зброю.

А якщо f-16 не виправдають всіх очікувань? Умовно, дадуть мало літаків, чи не дадуть ракети (що просимо), чи перший час не зможемо виконувати серйозні операції, чи взагалі f-16 виявляться гіршими у бою, ніж ми фантазували.
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28.08.2023 11:19 Ответить
Нарешті Резніков зайнявся роботою: запускає дезу про сроки прибуття Ф16 (по моїм прикидкам, вони прибудуть на декілька місяців раніше)
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28.08.2023 11:19 Ответить
Почему я открил єту ссилку. Только по одной причине, написать рЕЗНИКОВ - мудак.
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28.08.2023 11:23 Ответить
Помовчав би вже трохи цей яйцюватий вишкребок. Невже він не годен втямити, що кожним своїм виступом лише дратує людей?
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28.08.2023 11:35 Ответить
Бачу "50 відтінків замахів на Буданова" не виконали свою задачу, тепер Резнік взяв на себе міце приманки, потім дистанціюють від влади, типу посадять, але на літак за кордон і назначать Резнікова 2.0, а рейтинг то у Володьки виросте, бо хтось таки повірить цій інсенуації.
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28.08.2023 11:48 Ответить
14.07.2022
«14 липня Палата представників США прийняла свою версію законопроєкту про асигнування національної оборони 2023 року. Законопроєкт включає двопартійну поправку про виділення 100 мільйонів доларів США на навчання українських пілотів для ознайомлення з літаками США»

Через 5 тижнів закінчується 2023 рік, на який виділено 100млн на навчання - навчання поки не розпочалось.
В 2022 році, адміністрація "не встигла" підписати допомоги на 4млрд, котрі виділив Конгрес для України
В 2023 році, здається не встигне витратити 100млн на навчання, та 1-2млрд на допомогу.
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28.08.2023 13:31 Ответить
как раз к весеннему контрнаступлению на Крым и Донбасс.
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28.08.2023 13:58 Ответить
А що з літнім?
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28.08.2023 14:17 Ответить
2025 року.
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28.08.2023 14:21 Ответить
Літаки після виборів, якщо вони будуть не фейкові.
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28.08.2023 14:19 Ответить
А ще може використовувати літні куртки як зимові. Та багато чого там ще у мо України імені адвокатів. ********** та СБУ прикриють.
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28.08.2023 14:31 Ответить
 
 