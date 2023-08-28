Украина может начать использовать истребители F-16 весной следующего года, - Резников

Весной 2024 года Украина может начать использовать на фронте самолеты F-16, предоставленные партнерами. На подготовку инфраструктуры для таких самолетов в стране нужно 6 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова изданию Bild.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте - Ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал министр.

По его словам, для использования самолетов в Украине нужно подготовить инфраструктуру.

"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.

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Как отметил глава Минобороны Украины, появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.

"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. ", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

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