Украина может начать использовать истребители F-16 весной следующего года, - Резников
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Весной 2024 года Украина может начать использовать на фронте самолеты F-16, предоставленные партнерами. На подготовку инфраструктуры для таких самолетов в стране нужно 6 месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова изданию Bild.
"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте - Ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал министр.
По его словам, для использования самолетов в Украине нужно подготовить инфраструктуру.
"Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может быть, и немного больше", - добавил Резников.
Как отметил глава Минобороны Украины, появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне.
"Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. ", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.
Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.
Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.
70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.
В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.
В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.
К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.
В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.
Пожалуйста, подождите...
Так швидко?
Це майже вже завтра...
Умовний Захід ніби веде війну до останнього українця...
- Згода! На ДЕСЯТОМУ році війни! Напевно, наступить час і в новітній історії буде розділено: перша війна - ЛуганДон, Крим, втеча "президента" України в РФ і друга війна, яка розпочалася в лютому 2022 р.
А між ними підготовка до другої, яку проспали.
Власне країна до цього часу не мобілізована: ніби Україна, це дві різні країни: одна на війні, а інша в глибокому гуляє, веселиться на радість ворогам. В тилу як мирні дні: міста в суцільній ілюмінації і веселощі - Одеса, Буковель, Яремча, Микуличин, Трускавець, Закарпаття, Чернівці та інші місця дислокації батальйонів "косяків" від призиву.
Горе родин загиблих на фронті воїнів тоне серед байдужості тилу. Отже на ДЕСЯТОМУ році війни Україна не зосереджена на Перемогу, розділена, розколота на радість ворогам.
Воєнкомати, медичні комісії і все інше аж до господарів торгових площ, які наживаються на населенню, яке стає все біднішим.
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Подібний відлік вигідний тим, при кому втратили ЛуганДон, Крим. Це лукавство по замовчуванню вигідне всім "пАпєрєднікам"
А чи не можна сказати, що навесні наступного, а насправді - восени нинішнього?
Припустимо, це так.
А навіщо повідомляти про майбутнє використання F-16 майже щодня, та ще й по декілька разів?
Щоб ми не забули?
Щоб ми не забули?
Щоб ми не забули?
А якщо f-16 не виправдають всіх очікувань? Умовно, дадуть мало літаків, чи не дадуть ракети (що просимо), чи перший час не зможемо виконувати серйозні операції, чи взагалі f-16 виявляться гіршими у бою, ніж ми фантазували.
«14 липня Палата представників США прийняла свою версію законопроєкту про асигнування національної оборони 2023 року. Законопроєкт включає двопартійну поправку про виділення 100 мільйонів доларів США на навчання українських пілотів для ознайомлення з літаками США»
Через 5 тижнів закінчується 2023 рік, на який виділено 100млн на навчання - навчання поки не розпочалось.
В 2022 році, адміністрація "не встигла" підписати допомоги на 4млрд, котрі виділив Конгрес для України
В 2023 році, здається не встигне витратити 100млн на навчання, та 1-2млрд на допомогу.