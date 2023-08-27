Украина может получить F-16 в "недалеком будущем", - Милли
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Дело продвигается вперед, Украина может получить F-16 в "недалеком будущем".
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"По F-16: в действительности, дело продвигается вперед. Следовательно, есть программа обучения, и они (украинцы. – Ред.), вероятно, получат F-16... в недалеком будущем", - заявил он.
Он также прокомментировал ход контранступления и отметил, что украинским Вооруженным Силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые в течение многих месяцев готовили минные поля, танковые рвы и так называемые "зубы дракона".
"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – считает Милли.
Ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.
Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.
Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.
70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.
В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.
В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.
К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.
В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.
Пожалуйста, подождите...
Помню. сересеру детский фильм.
Це просто капець. Ще б зімбабі дав інтерв' ю.
Куди ж нашим до такого ?!
стульясамальоти...
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.
(Льюїс Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
Ну, что же они тянут кота за яйца-то так долго. Каждый день гибнут люди из-за этих импотентов политических...
Не вірю. Ви все прекрасно знаєте.
Але боїтеся признатися собі в цьому.
А 31 "Абрамс" також зроблять прорив на полі бою?