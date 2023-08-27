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Украина может получить F-16 в "недалеком будущем", - Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

милли

Дело продвигается вперед, Украина может получить F-16 в "недалеком будущем".

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По F-16: в действительности, дело продвигается вперед. Следовательно, есть программа обучения, и они (украинцы. – Ред.), вероятно, получат F-16... в недалеком будущем", - заявил он.

Он также прокомментировал ход контранступления и отметил, что украинским Вооруженным Силам противостоят укрепленные позиции российских оккупантов, которые в течение многих месяцев готовили минные поля, танковые рвы и так называемые "зубы дракона".

"У украинцев осталось значительное количество боевой силы, и это еще не конец. Поэтому я думаю, что откровенно говоря, еще рано говорить об успехе или неудаче", – считает Милли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступление не провалилось, ВСУ прорвали первую линию обороны, - Милли

Ранее в Белом доме сообщили, что США поддерживают решение предоставить F-16 Украине после завершения обучения пилотов.

Президент Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Рютте заявил, что обсуждается передача 42 самолетов F-16 Украине после тренировки наших пилотов. Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине. Украинские пилоты уже начали обучение в Дании.

Ранее сообщалось, что Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16. Премьер Дании Фредериксен заявила, что первые шесть F-16 Дания отправит Украине ближе к Новому году.

70 пилотов и авиаторов уже проходят обучение в Дании. Минимальный срок подготовки, по словам министра обороны Резникова, 6 месяцев. В то же время командующий Воздушными силами заявил, что два пилота смогут овладеть F-16 за четыре месяца.

В Воздушных силах заявили, что для превосходства в небе Украине необходимы 128 истребителей.

В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны не будут успевать. В то же время ЕС может компенсировать часть расходов странам, передающим Украине F-16.

К обучению украинских пилотов также присоединится Греция.

В Румынии заявляли, что обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, последнее препятствие – оформление необходимых документов.

Также читайте: Для превосходства в небе Украине нужны не только F-16, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+11
У 2025 році після виборів якщо буде інший президент !
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27.08.2023 17:24
+11
А я ще пам'ятаю: "Нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
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27.08.2023 17:28
+8
Ну якщо виміряти в Міллях то це мабуть незабаром колись ще трішки і ось ось ...!
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27.08.2023 17:57
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На скільки... недалекому
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27.08.2023 17:22 Ответить
In the nearest !
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27.08.2023 17:25 Ответить
Через 2-3 тижні....
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27.08.2023 17:56 Ответить
Ну якщо виміряти в Міллях то це мабуть незабаром колись ще трішки і ось ось ...!
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27.08.2023 17:57 Ответить
если мерять в ********** то ти 10 из 10
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27.08.2023 23:02 Ответить
Сразу за горизонтом.
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27.08.2023 18:55 Ответить
У 2025 році після виборів якщо буде інший президент !
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27.08.2023 17:24 Ответить
Товарищ Сухов? Вибач, якщо не ти.
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27.08.2023 17:27 Ответить
Навряд чи зміна Президента відубеться у 2025 році. Поки триває війна, зелені ніяких виборів проводити не будуть і влади не віддадуть. А це ще може тривати 10-20 років, а то і більше. Готуємось жити при диктатурі, поки що актократія, але диктатура не за горами.
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27.08.2023 19:13 Ответить
Ну наконец.... Дождался, начинаете что то понимать)))
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27.08.2023 19:28 Ответить
"Прекрасное далека не будь ко мне жестока.... Жестока не будь".
Помню. сересеру детский фильм.
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27.08.2023 17:26 Ответить
А я ще пам'ятаю: "Нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі!"
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27.08.2023 17:28 Ответить
Житіе моє.
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27.08.2023 17:30 Ответить
Він вже й настав -путлєрізм.
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27.08.2023 18:40 Ответить
Ага - розказували нам в школі про комунізм , так було цікаво що я нікуя не зрозумів - ну і куй з ним ( але я вдячний совку - завдяки совку я дізнався про чудового письменника Жюля Верна і про його безcмертний єдиний написаний ним твір "Пятнацитилітній капітан", все написане в дужках це 96% сарказм чи іронія чи інші розумні слова).
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28.08.2023 09:16 Ответить
в інтерв'ю йорданському телеканалу Джерело: https://censor.net/ua/n3439897
Це просто капець. Ще б зімбабі дав інтерв' ю.
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27.08.2023 17:31 Ответить
Ну вони як і саудити, негласні союзники США.
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27.08.2023 17:36 Ответить
Точність часових рамок зашкалює.
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27.08.2023 17:36 Ответить
Може дипломатично це означає навіть точну дату
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27.08.2023 18:30 Ответить
Справжній натівський генерал.

Куди ж нашим до такого ?!
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27.08.2023 19:01 Ответить
дякуємо канешщно. за все. но ви америкоси теж ******** що не дааали нам ядерки та томагавків щоб знищити орків. але я думаю про те що наший батько О,С, Бандера без ціх всіх "нісчаков" навести жах на цих козломордих підорасів.мммммммми в боргу не останемося
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27.08.2023 17:38 Ответить
Наша пісня гарна й нова-починаємо її знову, і так по колу, бюрократія невмируща
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27.08.2023 17:48 Ответить
утром вибори, вечером стулья самальоти...
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27.08.2023 17:49 Ответить
- Але ж колись настане черга й "варення на сьогодні"? - запротестувала Аліса.
- Не настане! - сказала Королева. - Варення подається лише завтра.
(Льюїс Керрол, "Аліса в Задзеркаллі")
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27.08.2023 17:52 Ответить
Хтось про щось не говорить.
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27.08.2023 18:03 Ответить
И снится нам не рокот космодрома а недалеке майбутне с ф16
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27.08.2023 18:05 Ответить
Нагадує старий анекдот: я ж вам кажу, приходьте завтра, а ви завжди приходите сьогодні.
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27.08.2023 18:15 Ответить
Опять забыли про АТАКМС, а если бы их дали, то и немцы бы свои Таурусы предоставили...
Ну, что же они тянут кота за яйца-то так долго. Каждый день гибнут люди из-за этих импотентов политических...
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27.08.2023 18:21 Ответить
Ви до цих пір не зрозуміли ?

Не вірю. Ви все прекрасно знаєте.
Але боїтеся признатися собі в цьому.
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27.08.2023 19:00 Ответить
Потрібно було ще вчора...
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27.08.2023 18:30 Ответить
І цей воювака, "героїчний" втікач з Афгану, оперуючи подібними термінами, буде щось квакати і ПОВЧАТИ наших ?
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27.08.2023 18:58 Ответить
Справа рухається вперед, Україна може отримати F-16 у "недалекому майбутньому". Вілд цього МІЛІ за пару десятків миль смердить рашистським смородом
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27.08.2023 19:44 Ответить
ні, це від тебе смердить )))
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27.08.2023 23:12 Ответить
а що з леопардами? Якось затихла тема. Скільки передали ВСУ чи теж в майбутнєм буде?
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27.08.2023 21:05 Ответить
Ты не переживай, всё нормально с Леопардами, за папку твоего дадут Ладу белую ну или кило пельменей, всё у тебя будет хорошо )))))
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27.08.2023 23:11 Ответить
"Може", чи отримає?

А 31 "Абрамс" також зроблять прорив на полі бою?
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27.08.2023 22:38 Ответить
Милли ликвидируйте Татарова и Эрмака. Это лучше Ф 16
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28.08.2023 02:26 Ответить
 
 