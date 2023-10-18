Червинского не доставили в апелляционный суд по неизвестным причинам, - адвокат Лысенко
Следственный судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей полковника Романа Червинского до 16 декабря этого года. И после этого заседания его должны были доставить в Апелляционный суд Киева, где планировалось рассмотрение жалобы стороны защиты на решение о содержании экс-разведчика под стражей, принятое без участия в заседании его адвокатов. Но по неизвестным причинам Червинского туда не доставили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Сергей Лысенко.
"Апелляционный суд специально перенес заседание, поскольку Червинский был сегодня в Шевченковском райсуде, чтобы он имел право защитить себя и жалоба была рассмотрена. Его вывезли из Шевченковского районного суда в апелляционный, но по неизвестным причинам его не доставили в заседание. Почему это произошло и кто принял такое решение, сейчас пытаемся выяснить", – отметил Лысенко.
По словам адвоката, заседание в Апелляционном суде г. Киева было перенесено на 20 ноября.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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Дивує тільки одне - терпіння наших офіцерів ГУРовців. Невже вони змирились? Не хотів би думати про таке, але...
, чи тільки у Колі- каклєти?
https://www.youtube.com/watch?v=dxtBGL1BRDM Завтра голосування по УПЦ ФСБ!
Нажаль система свавілля судів, прокурорів, політиків й досі тут.....
https://www.facebook.com/johnsmith4enko Буданов у черговому інтерв'ю повідомив обідне: дату вторгнення зс рф він довів до Зеленського о 14:30 23 лютого.
- "23 числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави".
Язик мій - ворог мій.
Тобто Зеленський мав мінімум 13 годин з 14:30 до 4:00 наступного ранку, щоб віддати розпорядження ЗСУ підірвати мости на Півдні.
Але із інтерв'ю Упячки із генералом Соколовим відповідальним за Південь ми знаємо: наказу на підрив мостів не було.
- "Мости треба підривати до підходу противника, а не коли він вже біля них". - сказав генерал явно на когось натякаючи.
Буданов вказує прямо: не морпіху Сестриваковському він доповів розвіддані, а той "просто не зміг підірвати міст" 10 хв бігаючи між розривами мін. Доповів Буданов Зеленському.
Придворна УПячка стільки сил витратила, щоб допомогти ОП перекласти "про*балі" на військових, а виходить саме Зеля проявив злочинну недбалість.
А коли все почалося, морпіх Сестриваковський намагався без наказу на свій страх і ризик підірвати міст, не зміг, потрапив у полон, а російські війська рушили по цьому і всіх інших 9 із 10 незамінованих мостах і замкнули оточення Маріуполя. І декілька бригад загинуло, бо Зеленський отримав всі дані, але просто бездіяв.
Натомість, що ж робив Зеленський? А він записував вечірню проповідь. Ввечері 23 лютого 2022 Зеленський присипляє пильність:
- "Причин для вашої безсонної ночі немає"(с).
Лягайте спати, завтра вас уб'ють.
А після смертей брехав:
- "Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян". «Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку» (с).
Чувак, тобі власна розвідка надала всі розвіддані.
**Те саме з евакуацією Мрії, Гостомелем, Бучею і Ірпенем.
СБУ шиє Бичкову, що він "не пустив військовослужбовців НГУ на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту". Але не Бичков не ввів воєнний стан. І тому військові не мали законних підстав займати приватну власність чи рити окопи на землі фермерів на Півдні.**
Півтора роки вони блокують розслідування. Вже й глава розвідки Ізраїлю визнав провал за напад терористів з Гази. А в нас досі найбільша державна таємниця - то хто ж про*бал? І остолопи, що закривають очі, вуха і роти
Свободу Роману Червінському!
Разве они не могут поднять вопрос насчет этого *****ца , который происходит с Червинским (если они еще офицеры )?
"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
Если погибли военные, ну так это война, на которой всякое бывает. По такой логике нужно начать с зеленского, как верховного главнокомандующего, действия которого привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и военных.