Червинского не доставили в апелляционный суд по неизвестным причинам, - адвокат Лысенко

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей полковника Романа Червинского до 16 декабря этого года. И после этого заседания его должны были доставить в Апелляционный суд Киева, где планировалось рассмотрение жалобы стороны защиты на решение о содержании экс-разведчика под стражей, принятое без участия в заседании его адвокатов. Но по неизвестным причинам Червинского туда не доставили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Сергей Лысенко.

"Апелляционный суд специально перенес заседание, поскольку Червинский был сегодня в Шевченковском райсуде, чтобы он имел право защитить себя и жалоба была рассмотрена. Его вывезли из Шевченковского районного суда в апелляционный, но по неизвестным причинам его не доставили в заседание. Почему это произошло и кто принял такое решение, сейчас пытаемся выяснить", – отметил Лысенко.

По словам адвоката, заседание в Апелляционном суде г. Киева было перенесено на 20 ноября.

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Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.