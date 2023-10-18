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Червинского не доставили в апелляционный суд по неизвестным причинам, - адвокат Лысенко

богачук,червінський

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей полковника Романа Червинского до 16 декабря этого года. И после этого заседания его должны были доставить в Апелляционный суд Киева, где планировалось рассмотрение жалобы стороны защиты на решение о содержании экс-разведчика под стражей, принятое без участия в заседании его адвокатов. Но по неизвестным причинам Червинского туда не доставили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил его адвокат Сергей Лысенко.

"Апелляционный суд специально перенес заседание, поскольку Червинский был сегодня в Шевченковском райсуде, чтобы он имел право защитить себя и жалоба была рассмотрена. Его вывезли из Шевченковского районного суда в апелляционный, но по неизвестным причинам его не доставили в заседание. Почему это произошло и кто принял такое решение, сейчас пытаемся выяснить", – отметил Лысенко.

По словам адвоката, заседание в Апелляционном суде г. Киева было перенесено на 20 ноября.

Читайте также: Червинскому стало плохо в Шевченковском райсуде: Сегодня должны рассматривать продление сроков содержания под стражей

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Автор: 

суд (25112) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+24
Сподіваюсь, що настане час, коли за всі викрутаси з Червінським, Дудіним будуть пртягнуті до відповідальності не тільки судді і замовники, а й слідаки з вертухаями.
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18.10.2023 22:33
+19
Free Roman Chervinskiy
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18.10.2023 22:31
+18
Ці падли свідомо "витирають ноги" об гідність офіцера щоб не тільки зламати його, а ще й принизити - це основна задача поставлена ЗЕрмаком через татарова і його куратора портняхи.
Дивує тільки одне - терпіння наших офіцерів ГУРовців. Невже вони змирились? Не хотів би думати про таке, але...
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18.10.2023 22:43
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18.10.2023 22:31 Ответить
За грушку дякуємо,а деревце хай всохне!
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18.10.2023 23:36 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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18.10.2023 22:31 Ответить
Сподіваюсь, що настане час, коли за всі викрутаси з Червінським, Дудіним будуть пртягнуті до відповідальності не тільки судді і замовники, а й слідаки з вертухаями.
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18.10.2023 22:33 Ответить
Вже втік?
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18.10.2023 22:34 Ответить
Ці падли свідомо "витирають ноги" об гідність офіцера щоб не тільки зламати його, а ще й принизити - це основна задача поставлена ЗЕрмаком через татарова і його куратора портняхи.
Дивує тільки одне - терпіння наших офіцерів ГУРовців. Невже вони змирились? Не хотів би думати про таке, але...
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18.10.2023 22:43 Ответить
Цікаво, а зброя у вояків є

, чи тільки у Колі- каклєти?
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18.10.2023 22:53 Ответить
Потужне відео - вперше бачу Корчинського сердитим:

https://www.youtube.com/watch?v=dxtBGL1BRDM Завтра голосування по УПЦ ФСБ!
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18.10.2023 22:55 Ответить
Причина это та мразь которая находится в судах Украины и от которой надо избавляться как можно скорее
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18.10.2023 22:59 Ответить
ДуУже багато внутрішніх ворогів України.
Нажаль система свавілля судів, прокурорів, політиків й досі тут.....
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18.10.2023 23:05 Ответить
Невже Баканов пішов на нари за здачу Півдня України зсвоїми призначенцями?? Шмигаль, чомусь закляк з роз'ясненням перед Українцями!
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18.10.2023 23:16 Ответить
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__[0]=******************************************************************************-LmZN9EDnz9LdnQr-R2xo_dOjIciQZwn07YIwQMfur06AHIJ0LAIFzBgBQrQkZDpOBxwRlFv2F&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko Буданов у черговому інтерв'ю повідомив обідне: дату вторгнення зс рф він довів до Зеленського о 14:30 23 лютого.

- "23 числа приблизно, здається, о 14:30 ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок і як саме. Це було доведено до першої особи держави".

Язик мій - ворог мій.

Тобто Зеленський мав мінімум 13 годин з 14:30 до 4:00 наступного ранку, щоб віддати розпорядження ЗСУ підірвати мости на Півдні.

Але із інтерв'ю Упячки із генералом Соколовим відповідальним за Південь ми знаємо: наказу на підрив мостів не було.

- "Мости треба підривати до підходу противника, а не коли він вже біля них". - сказав генерал явно на когось натякаючи.

Буданов вказує прямо: не морпіху Сестриваковському він доповів розвіддані, а той "просто не зміг підірвати міст" 10 хв бігаючи між розривами мін. Доповів Буданов Зеленському.

Придворна УПячка стільки сил витратила, щоб допомогти ОП перекласти "про*балі" на військових, а виходить саме Зеля проявив злочинну недбалість.

А коли все почалося, морпіх Сестриваковський намагався без наказу на свій страх і ризик підірвати міст, не зміг, потрапив у полон, а російські війська рушили по цьому і всіх інших 9 із 10 незамінованих мостах і замкнули оточення Маріуполя. І декілька бригад загинуло, бо Зеленський отримав всі дані, але просто бездіяв.

Натомість, що ж робив Зеленський? А він записував вечірню проповідь. Ввечері 23 лютого 2022 Зеленський присипляє пильність:

- "Причин для вашої безсонної ночі немає"(с).

Лягайте спати, завтра вас уб'ють.

А після смертей брехав:

- "Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян". «Нам ніхто не показував конкретних матеріалів, які б говорили, що вони будуть з того чи іншого напрямку» (с).

Чувак, тобі власна розвідка надала всі розвіддані.

**Те саме з евакуацією Мрії, Гостомелем, Бучею і Ірпенем.

СБУ шиє Бичкову, що він "не пустив військовослужбовців НГУ на територію Гостомельського аеропорту для підготовки його захисту". Але не Бичков не ввів воєнний стан. І тому військові не мали законних підстав займати приватну власність чи рити окопи на землі фермерів на Півдні.**

Півтора роки вони блокують розслідування. Вже й глава розвідки Ізраїлю визнав провал за напад терористів з Гази. А в нас досі найбільша державна таємниця - то хто ж про*бал? І остолопи, що закривають очі, вуха і роти
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19.10.2023 01:23 Ответить
Через два місяці відпустять..нагородять і відпустять..
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18.10.2023 23:27 Ответить
Можливо що і життя пана Червінського в небезпеці ..бо декому він як кістка в горлі...бо важливий свідок...
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18.10.2023 23:38 Ответить
так і є Мразоти так вільно почуваються і нічого не бояться. Ні замовники ні слідчі ні судді хто в цьому приймає участь.
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19.10.2023 03:41 Ответить
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18.10.2023 23:40 Ответить
От Андруша харю наїв, от-от лусне🤢.. Шкода Романа Червінського, ще й погано стало😢. Він зараз дуже потрібен країні❗
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19.10.2023 05:47 Ответить
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18.10.2023 23:47 Ответить
Арестович придёт, порядок наведёт.💯
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19.10.2023 00:24 Ответить
Гитлер ты берега попутал?!
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19.10.2023 06:20 Ответить
Арестович-зрадник! Він учень Дугіна.
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19.10.2023 07:39 Ответить
вже мабуть у тюремному лазареті.
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19.10.2023 01:04 Ответить


Свободу Роману Червінському!
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19.10.2023 01:20 Ответить
По всеми Украинскими каналами ищу инфы .... в чем его обвиняют .... но как в стену .... подскаэите ..
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19.10.2023 06:21 Ответить
дермак - пдр
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19.10.2023 06:50 Ответить
мне не понятно, ну есть же еще офицеры, которые общаются с зеленским-ермаком непосредственно: там начальники разведок, ссо, нач штаба и т.д.

Разве они не могут поднять вопрос насчет этого *****ца , который происходит с Червинским (если они еще офицеры )?
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19.10.2023 07:30 Ответить
"Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною", - Зеленський

"Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині".
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19.10.2023 08:39 Ответить
Не понятно за что судят героя.
Если погибли военные, ну так это война, на которой всякое бывает. По такой логике нужно начать с зеленского, как верховного главнокомандующего, действия которого привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и военных.
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19.10.2023 09:01 Ответить
 
 