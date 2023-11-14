Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, - Госпогранслужба

Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, переговоры Украины с Польшей пока не дали результатов.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", - отметил Демченко.

По его словам, речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Вблизи "Шегини" также наблюдается скопление грузовиков.

"Фактически в направлении выхода из Украины они пропускают за час один или несколько грузовиков. Конечно, есть очереди, как это было и в предыдущие дни. Больше всего на границе в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это около 1300 грузовиков, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях ПП "Краковец" и "Рава-Русская"", - заметил Демченко.

Он добавил, что напротив одного пункта пропуска определенное скопление грузовиков.

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"С польской стороны, где ожидают пересечение границы в Украину, это в направлении пункта пропуска "Шегини". И там по состоянию на утро находилось около 1100 автомобилей, которые медленно, но все же двигаются в направлении Украины", - рассказал спикер ГПСУ.

Украинские пограничники усилили интенсивность своей работы в направлении "Шегини" из-за увеличения количества автомобилей, в то же время инфраструктура других пунктов пропуска не позволяет пропускать грузовики сотнями, отметил Демченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону.