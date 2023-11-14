Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, - Госпогранслужба
Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, переговоры Украины с Польшей пока не дали результатов.
Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", - отметил Демченко.
По его словам, речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Вблизи "Шегини" также наблюдается скопление грузовиков.
"Фактически в направлении выхода из Украины они пропускают за час один или несколько грузовиков. Конечно, есть очереди, как это было и в предыдущие дни. Больше всего на границе в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это около 1300 грузовиков, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях ПП "Краковец" и "Рава-Русская"", - заметил Демченко.
Он добавил, что напротив одного пункта пропуска определенное скопление грузовиков.
"С польской стороны, где ожидают пересечение границы в Украину, это в направлении пункта пропуска "Шегини". И там по состоянию на утро находилось около 1100 автомобилей, которые медленно, но все же двигаются в направлении Украины", - рассказал спикер ГПСУ.
Украинские пограничники усилили интенсивность своей работы в направлении "Шегини" из-за увеличения количества автомобилей, в то же время инфраструктура других пунктов пропуска не позволяет пропускать грузовики сотнями, отметил Демченко.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.
Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону.
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Заблоковано перехід з Жешува де розвантажують допомогу штатів.
І що цікаво польська влада ні мур-мур, тобто мовчки це підтримує...
Знову двійка!
Посол України НЕ повинен спілкуватися з польскіми перевізниками!
Це може буде розцінено як «втручання во внутренні діла другої країни».
Він повинен офіційно звертатися до влади Польщі! Е дипломатичні установи, канали та механізми.
Це діло поляків наводити лад у своїй державі яка повинна виконувати вимоги ЕС.
МІД України повинен працювати тільки з дипломатами Польщі , та ЕС.
Крапка.
Ніяких «перевізників» та « воеводств» не повинно бути у міжнародних контактах.
Поважайте свою державу.
Не спускайтесь до уровня балачок с кожним «перевізником» та кожним « воеводством».
Це ге вирішать нічого. А тілько затягне проблему…
-Это гей-парад, сэр.
-И чего же они требуют, Бэрримор?
-Однополой любви, сэр.
-Им разве кто-то запрещает?
-Нет, сэр.
-Так почему же всё-таки они шумят?
-П...сы, сэр.
дійсно кончені підара @ и 😠
Дайте им отдельный ПП,и пусть ездят.
Мало того,что через Польшу идёт все к нам ,так ещё и их транспортники должны страдать.Наша власть всё делает для того,чтобы со всеми посраться.Не с теми меряетесь .Пострадает народ.Уже поляки и евро 2 пускают,Так трудно решить вопрос?
Ще кілька тижніа померзнуть на свіжому повітрі і гайка, пороз'їзджаються по своїх ТIRах..