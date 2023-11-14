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Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, - Госпогранслужба

фура,страйк,перевізник

Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления границы, переговоры Украины с Польшей пока не дали результатов.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", - отметил Демченко.

По его словам, речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Вблизи "Шегини" также наблюдается скопление грузовиков.

"Фактически в направлении выхода из Украины они пропускают за час один или несколько грузовиков. Конечно, есть очереди, как это было и в предыдущие дни. Больше всего на границе в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это около 1300 грузовиков, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях ПП "Краковец" и "Рава-Русская"", - заметил Демченко.

Он добавил, что напротив одного пункта пропуска определенное скопление грузовиков.

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"С польской стороны, где ожидают пересечение границы в Украину, это в направлении пункта пропуска "Шегини". И там по состоянию на утро находилось около 1100 автомобилей, которые медленно, но все же двигаются в направлении Украины", - рассказал спикер ГПСУ.

Украинские пограничники усилили интенсивность своей работы в направлении "Шегини" из-за увеличения количества автомобилей, в то же время инфраструктура других пунктов пропуска не позволяет пропускать грузовики сотнями, отметил Демченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ускладнено рух вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону.

Автор: 

Госпогранслужба (6642) граница (5312) забастовка (321) Польша (8543)


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Топ комментарии
+10
«Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы. «….!?

Знову двійка!

Посол України НЕ повинен спілкуватися з польскіми перевізниками!

Це може буде розцінено як «втручання во внутренні діла другої країни».

Він повинен офіційно звертатися до влади Польщі! Е дипломатичні установи, канали та механізми.

Це діло поляків наводити лад у своїй державі яка повинна виконувати вимоги ЕС.

МІД України повинен працювати тільки з дипломатами Польщі , та ЕС.
Крапка.

Ніяких «перевізників» та « воеводств» не повинно бути у міжнародних контактах.
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14.11.2023 17:20 Ответить
+10
Есть транспортный безвиз для Украины, принятый странами ЕС, франье должно выполнять это постановление. Сейчас временное безвластие в поляндии - смена правительства, чем пользуются "титушки-перевозчики" нанятые х-лом.
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14.11.2023 17:34 Ответить
+9
Отут якраз той випадок коли наші рідні не винуваті.
Заблоковано перехід з Жешува де розвантажують допомогу штатів.
І що цікаво польська влада ні мур-мур, тобто мовчки це підтримує...
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14.11.2023 17:28 Ответить
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А наші рідні винуватці (шановані, патріотичні та поважні) у всьому цому гевулті сидять тихенько, непомітненько одвертають обліплені пухом личка та стєснітєльно колупають піч...
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14.11.2023 17:03 Ответить
Отут якраз той випадок коли наші рідні не винуваті.
Заблоковано перехід з Жешува де розвантажують допомогу штатів.
І що цікаво польська влада ні мур-мур, тобто мовчки це підтримує...
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14.11.2023 17:28 Ответить
Усрамсі а нєдамсі!
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14.11.2023 17:12 Ответить
«Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы. «….!?

Знову двійка!

Посол України НЕ повинен спілкуватися з польскіми перевізниками!

Це може буде розцінено як «втручання во внутренні діла другої країни».

Він повинен офіційно звертатися до влади Польщі! Е дипломатичні установи, канали та механізми.

Це діло поляків наводити лад у своїй державі яка повинна виконувати вимоги ЕС.

МІД України повинен працювати тільки з дипломатами Польщі , та ЕС.
Крапка.

Ніяких «перевізників» та « воеводств» не повинно бути у міжнародних контактах.
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14.11.2023 17:20 Ответить
Невже, це не зрозуміло українській владі?

Поважайте свою державу.

Не спускайтесь до уровня балачок с кожним «перевізником» та кожним « воеводством».

Це ге вирішать нічого. А тілько затягне проблему…
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14.11.2023 17:24 Ответить
-Что там за шум на улице, Бэрримор?
-Это гей-парад, сэр.
-И чего же они требуют, Бэрримор?
-Однополой любви, сэр.
-Им разве кто-то запрещает?
-Нет, сэр.
-Так почему же всё-таки они шумят?
-П...сы, сэр.
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14.11.2023 17:22 Ответить
Есть транспортный безвиз для Украины, принятый странами ЕС, франье должно выполнять это постановление. Сейчас временное безвластие в поляндии - смена правительства, чем пользуются "титушки-перевозчики" нанятые х-лом.
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14.11.2023 17:34 Ответить
Полячки , які блокують наших перевізників ,
дійсно кончені підара @ и 😠
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14.11.2023 17:42 Ответить
Шо вони хочуть? Простою мовою, хто пояснить?
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14.11.2023 17:47 Ответить
Хотят не стоять в общей калейке с украинскими тирами.
Дайте им отдельный ПП,и пусть ездят.
Мало того,что через Польшу идёт все к нам ,так ещё и их транспортники должны страдать.Наша власть всё делает для того,чтобы со всеми посраться.Не с теми меряетесь .Пострадает народ.Уже поляки и евро 2 пускают,Так трудно решить вопрос?
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14.11.2023 18:14 Ответить
може на дорозі польські фури пропускати ? може їм окремі смуги будувати чи відразу дороги ?
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14.11.2023 18:28 Ответить
Вони стоаждають? Вони на цьому бабло мають,бо податки йдуть на розмитнегня, і з хабів платять за оренду приміщень, плюс підпоиємства частину перенесли і з них податки. Ага, страждають. Конкуренція трошки пішла, от і почалося.
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14.11.2023 18:47 Ответить
А хто їм окремий ПП повинен дати? Польський уряд чи Україна?
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14.11.2023 18:55 Ответить
не власть, а фсбшная агентура
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14.11.2023 21:24 Ответить
пошл в ж*пу мерзкие твари
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14.11.2023 21:52 Ответить
Нічого в них не вийде - де сіли там злізуть.
Ще кілька тижніа померзнуть на свіжому повітрі і гайка, пороз'їзджаються по своїх ТIRах..
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14.11.2023 17:52 Ответить
А що відбувається з надходженням ліків, допомоги, без яких дехто страждає, під час війни?
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14.11.2023 19:16 Ответить
То про що я і казав , а нефіг було з зерном бикувати
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14.11.2023 19:47 Ответить
Ось Польща й бикувала. Замість того, аби одразу виконати умови транзиту зерна до портів. А не перед виборами.
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14.11.2023 20:39 Ответить
к чему приведет создание конфликтов с партнерами по НАТО?
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14.11.2023 21:21 Ответить
в чем проблема подать на них в суд? сразу спеси поубавится.
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14.11.2023 21:54 Ответить
Впервые в новейшей истории Польши в парламент попала крайне правая сила, которая, к тому же, пророссийская, антиевропейская и антиамериканская.«Конфедерация» - это единственная сила в Польше, которая официально ведет антиукраинскую пропагандуСреди прочего, эта сила выступает против трудоустройства украинцев в Польше и требует, чтобы к украинцам не относились как равноправным наравне с поляками работникам и что самое худшее, - об этом официально заявляет Корвин-Микке- что нашим союзником против Украины является Россия.Гжегож Браун в 2016 году предлагал, чтобы Польша вышла из НАТО и объявила нейтралитет, и что если мы это сделаем, то Россия не будет ничего другого предпринимать, как только уважать нейтралитет Польши. Корвин-Микке утверждал, что самым близким союзником Польши против Украины должна быть Россия.Тут можно указать на общеизвестные вещи. Гжегож Браун - один из трех лидеров «Конфедерации» в последнее время бывал в Москве, где встречался с Леонидом Свиридовым, сотрудником Службы внешней разведки. Кроме того, лидеры «Конфедерации» любят давать интервью российскому информагентству «Sputnik». Тот же Корвин-Микке заявлял, что он был бы счастлив, если бы такой человек как Путин был президентом Польши.Такие людишки пришли к власти и такие возглавляют беспорядки на границе.
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14.11.2023 22:19 Ответить
Перед полномасштабным вторжением России в Украину Януш Корвин-Микке ездил в Крым по приглашению россиян. Своими высказываниями и посещением оккупированного полуострова он помогал Москве легитимизировать принадлежность Крыма России. После 24 февраля 2022 года Корвин-Микке ставил под сомнение зверства россиян в Буче или то, что происходило на острове Змеиный.
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14.11.2023 22:25 Ответить
 
 