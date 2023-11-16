Одно из ключевых требований польских блокировщиков границы невозможно выполнить юридически, - Еврокомиссия

Одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальбер Янз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как известно, ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинских коллег.

"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимым с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия стран-членов", – отметил спикер.

Читайте также: Блокирование границы поляками: день простоя стоит украинским перевозчикам не менее 300 евро

"Если есть вопросы по имплементации этого соглашения... прежде всего это зависит от национальных органов власти стран-членов и Украины, чтобы гарантировать соблюдение положений договора на практике", – добавил он.

Еврокомиссия, отметил спикер, может помочь в обсуждениях проблем, возникших с имплементацией соглашения.

Он также не прокомментировал сообщения польских СМИ о том, что если польские власти не решит проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские перевозчики отказались снять блокаду границы после переговоров с Украиной

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.