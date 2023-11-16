Одно из ключевых требований польских блокировщиков границы невозможно выполнить юридически, - Еврокомиссия
Одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.
Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальбер Янз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как известно, ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинских коллег.
"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимым с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия стран-членов", – отметил спикер.
"Если есть вопросы по имплементации этого соглашения... прежде всего это зависит от национальных органов власти стран-членов и Украины, чтобы гарантировать соблюдение положений договора на практике", – добавил он.
Еврокомиссия, отметил спикер, может помочь в обсуждениях проблем, возникших с имплементацией соглашения.
Он также не прокомментировал сообщения польских СМИ о том, что если польские власти не решит проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.
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1. ЕС каже що Польща не мае юрідічниз прав цього вимагати від України.
Тоб то- вимоги поляків НЕ законні.
2. «Коміссія ЕС» не хоче втручатися та перекидання цю проблему на @ національний рівень@. Хай Польща з Україною домовляються самі…
3. Продовження конфлікту, та можливе його расширення, буже небезпечне для України, тому МІД України повинен трясти ЕС ( а не «перевізников», чи « воеводства» Польщі)
як грушу.
бо вони навіть не усвідомлюють того, чого хочуть 😕
Проплачені ідіоти 😠