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Одно из ключевых требований польских блокировщиков границы невозможно выполнить юридически, - Еврокомиссия

фура,фури

Одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальбер Янз, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как известно, ключевое требование польских перевозчиков – возвращение системы выдачи разрешений для работы в ЕС их украинских коллег.

"Любое восстановление системы разрешений или квот для автомобильных перевозок не является юридически возможным, поскольку это было бы несовместимым с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это Соглашение об автомобильном транспорте, конечно, было заключено с согласия стран-членов", – отметил спикер.

Читайте также: Блокирование границы поляками: день простоя стоит украинским перевозчикам не менее 300 евро

"Если есть вопросы по имплементации этого соглашения... прежде всего это зависит от национальных органов власти стран-членов и Украины, чтобы гарантировать соблюдение положений договора на практике", – добавил он.

Еврокомиссия, отметил спикер, может помочь в обсуждениях проблем, возникших с имплементацией соглашения.

Он также не прокомментировал сообщения польских СМИ о том, что если польские власти не решит проблему блокирования пограничных переходов с Украиной, Европейская комиссия может начать карательную процедуру против Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польские перевозчики отказались снять блокаду границы после переговоров с Украиной

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что затруднено движение грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч призвал польских протестующих прекратить блокаду границы.

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граница (5312) Еврокомиссия (1474) Польша (8546) протест (5871)


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Топ комментарии
+33
Ваші так звані "польські перевізники" - це не всі перевізники польщі, а лише одна асоціація. По дивному збігу обставин, цією асоціацією керує великий шанувальник куйла і гуського міра. Польщі варто подумати чи варто нариватися на гнів Брюсселю, якщо можна цих блокувальникав і пособників куйла просто розігнати.
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16.11.2023 15:03 Ответить
+18
від цього "блокування" кацапами смердить, аж очі - ріже!! Але **** тепер, якшо навіть прем'єром стане - "свой чєлавєк в Варшавє"!! ((
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16.11.2023 15:11 Ответить
+15
А їх шо, це хвилювало? Їм заплатили з парашки за блокування і поставили задачу - зупинити перевозки, а яка там вимога - їх це не стосуваллось! Головне, щоб був перекритий кордон для поставок озброєння автотранспортом з Польщі, яка зараз є головним збройним хабом України. А от контррозвідкам Польщі та всього ЄС треба вже вичислити всіх подонків на подсосі кремля.
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16.11.2023 15:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ваші так звані "польські перевізники" - це не всі перевізники польщі, а лише одна асоціація. По дивному збігу обставин, цією асоціацією керує великий шанувальник куйла і гуського міра. Польщі варто подумати чи варто нариватися на гнів Брюсселю, якщо можна цих блокувальникав і пособників куйла просто розігнати.
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16.11.2023 15:03 Ответить
Усе просто і ясно:

1. ЕС каже що Польща не мае юрідічниз прав цього вимагати від України.
Тоб то- вимоги поляків НЕ законні.

2. «Коміссія ЕС» не хоче втручатися та перекидання цю проблему на @ національний рівень@. Хай Польща з Україною домовляються самі…

3. Продовження конфлікту, та можливе його расширення, буже небезпечне для України, тому МІД України повинен трясти ЕС ( а не «перевізников», чи « воеводства» Польщі)
як грушу.
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16.11.2023 15:41 Ответить
так...дійсно. мутна історія.
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16.11.2023 15:11 Ответить
від цього "блокування" кацапами смердить, аж очі - ріже!! Але **** тепер, якшо навіть прем'єром стане - "свой чєлавєк в Варшавє"!! ((
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16.11.2023 15:11 Ответить
Польським блокувальникам платить кремлівська шушера 100% ,
бо вони навіть не усвідомлюють того, чого хочуть 😕
Проплачені ідіоти 😠
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16.11.2023 15:16 Ответить
А їх шо, це хвилювало? Їм заплатили з парашки за блокування і поставили задачу - зупинити перевозки, а яка там вимога - їх це не стосуваллось! Головне, щоб був перекритий кордон для поставок озброєння автотранспортом з Польщі, яка зараз є головним збройним хабом України. А от контррозвідкам Польщі та всього ЄС треба вже вичислити всіх подонків на подсосі кремля.
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16.11.2023 15:21 Ответить
Активним учасником блокади є Рафал Меклер, власник транспортної фірми і голова люблінського осередку "Конфедерації", польської ультраправої партії з радикально антиукраїнською риторикою та зв'язками з Росією, та нещодавно створеної організації "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту", перші повідомлення про яку з'явилися у вересні і до якої входять кілька власників польських компаній, які брали участь і в попередніх блокуваннях на кордоні.
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16.11.2023 15:23 Ответить
Міжнародні польські перевізники ризикують стати внутрішніми перевізниками, якщо інші країни ЄС для них кордони закриють.
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16.11.2023 15:23 Ответить
усі проплачені хйлом Кацапи у Польщі, обєднадися під гасом--"Ані нЄ прайдут!", і там тіки смачний пЄндюль по під сраку допоможе,
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16.11.2023 15:26 Ответить
нехай би польська влада звернулась до ФБР. Я впевнений, що ті зі своїми потужними можливостями швидко знайдуть кацапські вуха у тій маячні на кордоні. І без тих провокаторів все швидко вщухне.
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16.11.2023 15:31 Ответить
Скоріше до ЦРУ, бо ФБР - то внутрішня розвідка/контррозвідка..
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16.11.2023 15:49 Ответить
Щурі-гієни! "нє забудєм не простім"...
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16.11.2023 15:47 Ответить
Як відомо, ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС їхніх українських колег. Для виходу із цієї ситуації "пшекам " .рівно так само варто повернути систему дозволів для роботи в ЄС і куй з ними
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16.11.2023 15:59 Ответить
поляки с перевозчиками разговаривают с ненавистью, чего ты тут сидишь иди страну защищай.
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16.11.2023 16:47 Ответить
Кацапом таки смердить... але назвіть мені хоч одну країну еврозони, де ним не смердить. Мабуть деякі поляки мріють про прямий коридр до Кремля, якщо дуже "старатимуться" то він може статись, сталінізм з рашки нікуди не щез. То що там з розслідуванням про Качинського? Польща швидко забуває що таке рашка. АРХ М
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16.11.2023 17:05 Ответить
ДЕЛО В ТОМ ЧТО БЛОКИРОВАНИЕ ДОРОГ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ !!! А ЗАКОН ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!! ВПЛОТЬ ДО ЛИКВИДАЦИИ !!!
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17.11.2023 04:00 Ответить
 
 