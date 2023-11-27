Нардеп Буймистер обратилась в Генпрокуратуру об открытии дела по статьям "госизмена" и "шпионаж" в отношении "слуги народа" Безуглой. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Людмила Буймистер обратилась с заявлением к Генеральному прокурору Украины Андрею Костину по поводу заявлений "слуги народа" Марьяны Безуглой с критикой Залужного и ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Людмилы Буймистер.

В заявлении нардеп отмечает: "26.11.2023 года в средствах массовой информации был осуществлен ряд публикаций относительно официальной позиции народного депутата Украины Безуглой Марьяны Владимировны, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины относительно высшего военного руководства Украины, в период военного положения, в частности:

- Дурість чи ворожа ІПСО: нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, соцмережі киплять;

- "Такое руководство должно уйти": Безуглая требует отставки Залужного;

- "Дичина". Заява Безуглої — політичний "суїцид". Підстав критикувати Залужного в неї немає — Ступак;

- Нардепка від "Слуг" Безугла заявила, що Залужний має піти, у фракції відхрестились.

Также на личной официальной странице в социальной сети Facebook народная депутат Украины Безугла М.В. подала сообщение.

Следующее сообщение было сделано народным депутатом Украины Безуглой М.В 27.11.2023 года, на личной официальной странице в социальной сети Facebook".

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Как отмечает госпожа Буймистер, указанные сообщения и другие сообщения на личной официальной странице Facebook, осуществленные нардепом Украины Безуглой М.В., свидетельствуют о направленной дискредитации с ее стороны военного руководства государства во время особого периода, в условиях военного положения.

Также, по мнению Буймистер, отдельного внимания заслуживают комментарии под соответствующими сообщениями народного депутата Украины Безуглой М.В., свидетельствующие о последствиях этих постов в социальной сети, повышении социального напряжения в гражданском обществе, вызванного указанными постами в соцсетях и СМИ, что может свидетельствовать о препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период со стороны народного депутата Украины Безуглой М.В.

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Людмила Буймистр приводит статьи с заявлениями Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в средствах массовой информации от 27.11.2023 года: Россия активизировала в Украине сеть шпионов – Данилов, Данилов Алексей: Россия активизирует сеть шпионов | Putin tells sleeper spies to trigger chaos in Kyiv.

"Россия активизировала в Украине сеть шпионов, в частности, в Службе безопасности, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию The Times. По его словам, цель российских агентов - "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения". Данилов отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Секретарь СНБО также рассказал, что Россия пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине". Разведывательные службы России используют для работы за границей два вида сотрудников: агентов под дипломатическим прикрытием и агентов, которых называют "нелегалами".

Как отмечает нардеп Буймистер, начиная от 17 марта 2014 года, после обнародования Указа Президента Украины "О частичной мобилизации" от 17 марта 2014 года № 303/2014 и от 14 января 2015 года № 15/2015 объявлена и начата частичная мобилизация, что согласно со статьей 1 Закона Украины "Об обороне Украины" и статьей 1 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" является особым периодом. Президент Украины соответствующего решения о переводе государственных институций на функционирование в условиях мирного времени не принимал. В связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, Законом Украины "О правовом режиме военного положения", Указом Президента Украины №64/2022 введено в Украине военное положение.

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Статьей 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, в части первой, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований особый период.

Статьей 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины, в части второй, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества, за совершение государственной измены в условиях военного положения, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Статья 114 (Шпионаж) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность, лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, за передачу или сбор в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства.

Частью первой статьи 4822 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности Генерального прокурора) в порядке, установленном Уголовным процессом Украины.

В соответствии с частью первой статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

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Людмила Буймистер отмечает: "Согласно части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины следственные органы безопасности осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 110, 110-2, 111,111-1, 111-1, 13 1, 114-2, 201, 201-1, 258-258-6, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 43 436, 436-2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Уголовного кодекса Украины.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО, ПРОШУ:

В срок, предусмотренный статьей 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований вышеупомянутые сведения о совершении народным депутатом Украины Безуглой Марьяной Владимировной уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 1112 Уголовного кодекса Украины. По фактам, приведенным Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в средствах массовой информации: Росія "активізувала" у Україні мережу шпигунів – Данилов, Данилов Алексей: Россия активизирует сеть шпионов "Война в Украине | Цензор.НЕТ, Putin tells sleeper in Kyiv, в срок, предусмотренный статьей 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения преступления, предусмотренного частью второй статьи 111, частью первой статьи 114 Уголовного кодекса Украины.

В порядке части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины поручить досудебное расследование по уголовному производству по части первой статьи 1112, части второй статьи 111, части первой статьи 114 Уголовного кодекса Украины Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Также Буймистер попросила предоставить ей документ, подтверждающий принятие и регистрацию этого заявления, а также предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований.













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Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее "слуга народа" Безуглая раскритиковала Залужного за встречи с гражданскими. Также сообщалось, что Безуглая требует отставки Главкома ВСУ Залужного. По ее словам, он "не смог предоставить план замысла на 2024 год".

Завтра на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассматриваться вопрос о лишении Безуглой должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.