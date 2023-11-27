Нардепка Буймістер звернулася до Генпрокуратури щодо відкриття справи за статтями "держзрада" та "шпигунство" стосовно "слуги народу" Безуглої. ДОКУМЕНТ

Народна депутатка Людмила Буймістер звернулася із заявою до Генерального прокурора України Андрія Костіна з приводу заяв "слуги народу" Мар’яни Безуглої з критикою Залужного і ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Людмили Буймістер.

У заяві нардепка зазначає: "26.11.2023 року в засобах масової інформації було здійснено ряд публікацій щодо офіційної позиції народного депутата України Безуглої Мар'яни Володимирівни, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України стосовно вищого військового керівництва України, у період воєнного стану, зокрема:

- Дурість чи ворожа ІПСО: нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, соцмережі киплять;

- "Такое руководство должно уйти": Безуглая требует отставки Залужного;

- "Дичина". Заява Безуглої — політичний "суїцид". Підстав критикувати Залужного в неї немає — Ступак;

- Нардепка від "Слуг" Безугла заявила, що Залужний має піти, у фракції відхрестились.

Також на особистій офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook народна депутатка України Безугла М.В. здійснила допис.

Наступний допис був зроблений народним депутатом України Безуглою М.В 27.11.2023 року, на особистій офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook".

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Як зауважує пані Буймістер, зазначені дописи та інші дописи на особистій офіційній сторінці у Facebook, здійснені нардепкою України Безуглою М.В., свідчать про спрямовану дискредитацію з її боку військового керівництва держави під час особливого періоду, в умовах воєнного стану.

Також, на думку Буймістер, окремої уваги заслуговують коментарі під відповідними дописами народного депутата України Безуглої М.В., які свідчать про наслідки цих постів в соціальній мережі, підвищення соціальної напруги в громадянському суспільстві, спричиненої зазначеними постами в соцмережах та ЗМІ, що може свідчити про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період з боку народного депутата України Безуглої М.В.

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Людмила Буймістр наводить статті із заявами Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова у засобах масової інформації від 27.11.2023 року: Росія активізувала в Україні мережу шпигунів – Данілов, Данілов Олексій: Росія активізує мережу шпигунів " Війна в Україні | Цензор.НЕТ, Putin tells sleeper spies to trigger chaos in Kyiv,

"Росія активізувала в Україні мережу шпигунів, зокрема, в Службі безпеки, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю виданню The Times. За його словами, мета російських агентів – "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення". Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається "поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні". Розвідувальні служби Росії використовують для роботи за кордоном два види співробітників: агентів під дипломатичним прикриттям та агентів, яких називають "нелегалами".

Як зауважує нардепка Буймістер, починаючи від 17 березня 2014 року, після оприлюднення Указу Президента України "Про часткову мобілізацію" від 17 березня 2014 року № 303/2014 та від 14 січня 2015 року № 15/2015 оголошено та розпочато часткову мобілізацію, що згідно зі статтею 1 Закону України "Про оборону України" та статті 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є особливим періодом. Президент України відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу не приймав. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України №64/2022 уведено в Україні воєнний стан.

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Статтею 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, у частині першій, передбачено відповідальність, позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Статтею 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України, у частині другій передбачено відповідальність, позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна за вчинення державної зради, в умовах воєнного стану тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Стаття 114 (Шпигунство) Кримінального кодексу України передбачено відповідальність, позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, за передачу або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

Частиною першою статті 4822 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що відомості, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора) у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Людмила Буймістер зазначає: "Згідно з частиною другою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111,111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 201, 201-1, 258-258-6, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 435-1, 436, 436-2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.

НА ПІДСТАВІ ВИКЛАДЕНОГО, ПРОШУ:

У строк, передбачений статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, внести у Єдиний реєстр досудових розслідувань вищезазначені відомості про вчинення народним депутатом України Безуглою Мар'яною Володимирівною кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 1112 Кримінального кодексу України. За фактами, наведеними Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у засобах масової інформації: Росія активізувала в Україні мережу шпигунів – Данілов, Данілов Олексій: Росія активізує мережу шпигунів "Війна в Україні | Цензор.НЕТ, Putin tells sleeper spies to trigger chaos in Kyiv, у строк, передбачений статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, внести у Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною другою статті 111, частиною першою статті 114 Кримінального кодексу України.

У порядку частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України доручити досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першою статті 1112, частиною другою статті 111, частиною першою статті 114 Кримінального кодексу України Головному слідчому управлінню Служби безпеки України".

Також Буймістер попросила надати їй документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію цієї заяви, а також надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.













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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.