Число погибших в Киеве возросло до четырех, 38 человек травмированы (обновлено)

В результате утренних обстрелов Киева российскими оккупантами известно о 4 погибших.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора.

В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. На Львовщине также работают спасатели.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - подытожил он.

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В пресс-службе КГВА сообщили, что количество жертв возросло до 3 человек. 16 человек были травмированы.

По состоянию на 11:20 известно о 21 травмированном.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева.

В настоящее время эвакуированы 60 жителей дома.

По состоянию на 13:11 известно о 4 погибших и 38 раненых.