Число погибших в Киеве возросло до четырех, 38 человек травмированы (обновлено)
В результате утренних обстрелов Киева российскими оккупантами известно о 4 погибших.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора.
В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. На Львовщине также работают спасатели.
"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - подытожил он.
В пресс-службе КГВА сообщили, что количество жертв возросло до 3 человек. 16 человек были травмированы.
По состоянию на 11:20 известно о 21 травмированном.
Глава МВД Игорь Клименко заявил, что из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева.
В настоящее время эвакуированы 60 жителей дома.
По состоянию на 13:11 известно о 4 погибших и 38 раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потужним і незламним
Лише поправочка, що з пепла Тесли і сліз того Андрія возродився інший.
Але факт залишається фактом, поки в ерефії не буде, таких от ранків, поки це лише балачки. На скільки там вони більші від України? От наскільки більше ракет і має щоразу летіти у відповідь, щоб вони замислились над власними діями. Але нажаль, ніяких передумов такого я не бачу.
то, шо він - дебіл, так то абсолютний медицинський факт, а то, шо його туди вибрали клінічні дебіли - то статистика.
Миллиард деревьев, миллион дронов, янтарная мафия, контробас на границе, кумовство во власти, сойтись по середине...
Короче, янетряпка !!!
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн. щоб послати туди бездар та позорисько Алена Алена
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
А зараз мокши виють - "можєм павтаріть", а тій самій Європі по барабану. Дійде мобудь тільки тоді, коли святого Петра й врата побачать..
У Японії її не було. Ні в кого не було. От амери і застосували. У Дойчланд теж її не було.
От тому ми за усіх і віддуваємося.
Я мстю і моя мстя страшна, десь так це виглядає..
Коли-небудь.
Потім.
Може...
Давай вибори Зеденте!
Чи ці люди загинули на безпечних територіях?
Чи лещенко з зеленським просто два піз*аболи.
https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8