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Новости Война
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Число погибших в Киеве возросло до четырех, 38 человек травмированы (обновлено)

київ,обстріл

В результате утренних обстрелов Киева российскими оккупантами известно о 4 погибших.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора.

В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут находиться люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек. На Львовщине также работают спасатели.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - подытожил он.

Смотрите: Игнат об утреннем обстреле: Предварительно было около полусотни ракет разных типов. ВИДЕО

В пресс-службе КГВА сообщили, что количество жертв возросло до 3 человек. 16 человек были травмированы.

По состоянию на 11:20 известно о 21 травмированном.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего в многоэтажке в Голосеевском районе Киева.

В настоящее время эвакуированы 60 жителей дома.

По состоянию на 13:11 известно о 4 погибших и 38 раненых.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) обстрел (27043)


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Топ комментарии
+44
Відосіком

потужним і незламним
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07.02.2024 10:30
+36
Шашликами чи асфальтом?
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07.02.2024 10:30
+33
Чим???????Безуглою???
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07.02.2024 10:30
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Чим???????Безуглою???
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07.02.2024 10:30 Ответить
Україна відмовилась від зброї масового знищення. Тому застосовувати Безуглу, Гетманцева, Арахамію, Баканова...., проти рашки не маєм права. Лише проти власного народу.
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07.02.2024 10:34 Ответить
"Асємєтрічно",забув додати.😬
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07.02.2024 10:34 Ответить
звільненням Залужного
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07.02.2024 10:34 Ответить
Шашликами чи асфальтом?
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07.02.2024 10:30 Ответить
Відосіком

потужним і незламним
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07.02.2024 10:30 Ответить
За кермом "Тесли" на лафєтє....
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07.02.2024 10:39 Ответить
Та Тесла згоріла, потужна мстя Богдану чи то Андрію від найвеличнішого
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07.02.2024 10:41 Ответить
із пєпла одного Андрія, як Фенікс, возродився наступний Андрій ...
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07.02.2024 10:46 Ответить
Зачьот!
Лише поправочка, що з пепла Тесли і сліз того Андрія возродився інший.
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07.02.2024 10:48 Ответить
Відосик замутить, або ще пару лярдів на оманські рахунки - ото і вся відповідь
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07.02.2024 10:30 Ответить
Иопта, ты сначала за малую родину поквитайся, ходячая ********** палочка.
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07.02.2024 10:32 Ответить
По этому случаю, минимум, членинград должен вздрогнуть.
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07.02.2024 10:33 Ответить
а за сегодня 20 раз по мацквабаду
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07.02.2024 10:37 Ответить
О золотом кольце я уж молчу(это прицепом, за Николаев-Львов-Хмельницк-Харьков).
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07.02.2024 10:40 Ответить
Скільки я вже про оце "відповімо", чую....
Але факт залишається фактом, поки в ерефії не буде, таких от ранків, поки це лише балачки. На скільки там вони більші від України? От наскільки більше ракет і має щоразу летіти у відповідь, щоб вони замислились над власними діями. Але нажаль, ніяких передумов такого я не бачу.
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07.02.2024 10:32 Ответить
Коли треба казати " потужно відповімо", він каже просто " відповімо "...
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07.02.2024 10:32 Ответить
Краще б блазень просив США скликати засідання Радбезу щоб хоч так пояснити що це буде і далі відбуватися більш масово без американської допомоги.
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07.02.2024 10:33 Ответить
Чим це зелене чмо зібралось відповідати? Відосіками? За два роки війни ми могли вже мати ******* виробничі лінії для серійного виготовлення зброї. "Зелені" в цьому напрямку не робили нічого суттєвого. Їх необхідно відсторонювати як недієздатних.
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07.02.2024 10:33 Ответить
ви "акуєлі" чи шо ? а красти як тоді ?
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07.02.2024 10:36 Ответить
Більше 100 000 дронів вже відправлено на фронт, відповідун?
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07.02.2024 10:34 Ответить
no comments
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07.02.2024 10:34 Ответить
Треба доносити до світової спільноти що роблять рашиські варвари з Україною це справжній геноцид проти українців,але це не приносить рейтинг ,до того людина яка висьміювала Україну і все українське стає президентом.
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07.02.2024 10:37 Ответить
Зараз все залежить від США. Потрібно доносити до простих виборців Трампа там. Але наша ОПа накрала їхніх грошей не для цього.
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07.02.2024 15:06 Ответить
не стає, а його вибрала абсолютна більшість населення.

то, шо він - дебіл, так то абсолютний медицинський факт, а то, шо його туди вибрали клінічні дебіли - то статистика.
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07.02.2024 15:19 Ответить
43% це не "абсолютна більшість населення"
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07.02.2024 16:11 Ответить
ті, хто взагалі не пішов голосувати, я навіть населенням стісняюсь назвати
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07.02.2024 16:20 Ответить
Ще були ті, хто був навмисно позбавлений можливості проголосувати. І хз як голосували у спецзакладах.
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07.02.2024 17:34 Ответить
Пацан - сказал, пацан - сделал.
Миллиард деревьев, миллион дронов, янтарная мафия, контробас на границе, кумовство во власти, сойтись по середине...
Короче, янетряпка !!!
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07.02.2024 10:38 Ответить
Відповімо ... дронами Розєнблата...
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07.02.2024 10:38 Ответить
А тим часом.... Поки на фронті усього не вистачає, гинуть люди та проблеми з фінансуванням, комусь дуже весело, бо кошти замість фронту направили на підготовку
до Євробачення та виділили 10 999 811 грн. щоб послати туди бездар та позорисько Алена Алена
Тих хто направляє кошти замість фронту на розвати, судити за державну зраду!
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07.02.2024 10:39 Ответить
Я в цьому не зовсім Копенгаген. Можливо, у Вас особиста образа на Альона. Але гадаю, що бомба двічі в одну яму не падає і нам не світить вигравати Євробачення кожного року під час війни. Тому згодна з Вами, це є марнотратство наразі.
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07.02.2024 15:10 Ответить
так Альона то бомба !
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07.02.2024 17:44 Ответить
а я надеюсь что они выиграют
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08.02.2024 01:43 Ответить
Ну чего вы на Бубочка наезжаете... Он бы ответил, просто еще не создан новый род войск - "Силы отвечания РФ"! Вот скоро издаст указ, создадут войска и ух... как им ответим!
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07.02.2024 10:39 Ответить
Головне щоб слово з ділом не росходилось. У людей вже мотивації ніякої після циз слів. Відповімо це не вибите вікно десь в Белгороді. Відповімо це коли десятки ракет впадуть поблизу їхніх домівок.
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07.02.2024 10:40 Ответить
Не треба уподоблятися. Правильно роблять - знищувати російську армію, військ. заводи, НПЗ тощо.
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07.02.2024 14:36 Ответить
У другу світову союзникі якось не дуже з Німеччиною церемонілись. Відутюжили та й по всьому. А на Японію просто скинули атомні бомби. І все. Все ок було. Доречі, по ленд-лізу коли союзу зброю поставляли, не було заборони шмаляти по ворожим територіям.

А зараз мокши виють - "можєм павтаріть", а тій самій Європі по барабану. Дійде мобудь тільки тоді, коли святого Петра й врата побачать..
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07.02.2024 17:41 Ответить
ЯЗ у них є. Не чули ? По їх концепції можуть вдарити превентивно.

У Японії її не було. Ні в кого не було. От амери і застосували. У Дойчланд теж її не було.

От тому ми за усіх і віддуваємося.
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08.02.2024 09:05 Ответить
А я про що. Мабуть неуважно читали.
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08.02.2024 11:29 Ответить
відповіді поки що не передбачається. Єрмак з ****** ,поки що не створили підприємство із масового випуску совкових і штикових лопат ,та катків дорожних, ручних
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07.02.2024 10:44 Ответить
Если дЕрмак разрешит...😁
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07.02.2024 10:46 Ответить
то цитата Найзеленішого.
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07.02.2024 10:52 Ответить
"Обовʼязково відповімо Росії - терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій."

Я мстю і моя мстя страшна, десь так це виглядає..
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07.02.2024 10:47 Ответить
"я злой и страшный серый волк! Я в поросятах знаю толк! Ыыыыыыы!" (с) Джентльмены удачи.
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07.02.2024 17:43 Ответить
"Обов"язково відповімо росіі"(с)
Коли-небудь.
Потім.
Може...
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07.02.2024 10:56 Ответить
Якраз " на часі " змінювати вище керівництво ЗСУ, тобто просто обезголовити українську армію !
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07.02.2024 11:01 Ответить
"Відповість" звільненням вищого керівництва ЗСУ?
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07.02.2024 11:40 Ответить
Ні-ні! Тротуарною плиткою! Кажуть проти Шахедів та ракет саме то..)))!!!
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07.02.2024 11:48 Ответить
Тротуарна плитка то справа громади! Місцева влада за законом не фінансує армію, і не грабує її під час війни, як це робить твоя зєльоная шобла!
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07.02.2024 16:14 Ответить
Блазню, ну куди ти прешся із своїм ЗЕбанутим свинським рилом? Два роки про наслідки кацапських атак говорив главком Залужний. Ті шо, дебіл, думаеш своїми квартальними мізками, що можеш його замінити?
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07.02.2024 11:59 Ответить
Тільки вибори врятують Україну!
Давай вибори Зеденте!
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07.02.2024 13:41 Ответить
Там Лещенко, читай Зеленський, казав, що в Україні трохи далі від фронту вже безпечно і вимагав повернення біженців.
Чи ці люди загинули на безпечних територіях?
Чи лещенко з зеленським просто два піз*аболи.
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07.02.2024 13:43 Ответить
Почекаймо, на часі відкриття авіасполучення.
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07.02.2024 14:37 Ответить
авіасполучення не для всіх буде, так що там все норм постараються зробити.
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07.02.2024 14:46 Ответить
з Ужгорода, там за Карпатами безпечніше. Ух, як ужгородці піднімуть !!
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07.02.2024 16:04 Ответить
Біженців призивного віку ссаними ганчірками вимітати із Европи і на кордоні вручати повістки. Місяць на полігоні і в штурмові підрозділи на передню лінію. Масові липові "грижі і плоскостопіє" не завадять копати окопи і нищити окупантів.
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07.02.2024 19:13 Ответить
хах, ну ти не з передньої лінії пишеш.
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07.02.2024 19:38 Ответить
Відповість потужним опусом "1-й місяць війни..." - "24-й місяць війни"...
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07.02.2024 14:43 Ответить
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07.02.2024 18:05 Ответить
Нас систематически убивают российско-фашистским захватчики и оккупанты, а мы не можем, вернее не хотят наши зеле бабочки и дерьмаки, ведь не секрет, что папа мама Андрюши гниды Ермака, кадровые офицеры ГРУ РФ и проживают в Москве, где и огромный домище нашего Главы Офиса ПиСидента, куда нельзя стрелять. Пока Дерьмак и его свора, будут у руля - будут и нападение на Залужного и постоянные обстрелы. Уйдет это гнилое, будем давать ответу, перестанут бомбить города Украины и орки.
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07.02.2024 18:52 Ответить
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07.02.2024 18:54 Ответить
Какая разница, 73%? А вот такая:

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08.02.2024 01:59 Ответить
И такая:

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08.02.2024 02:01 Ответить
И такая:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8
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08.02.2024 02:03 Ответить
 
 