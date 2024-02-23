РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6391 посетитель онлайн
Новости
3 638 44
Пашинский (756) Антикоррупционный суд (1177) мера пресечения (421)

ВАКС выбирает меру пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 23 февраля, Высший антикоррупционный суд продолжит заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату и председателю Ассоциации оборонных предприятий Сергею Пашинскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

21 февраля Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Пашинскому, поэтому перенес заседание на 23 февраля.

Адвокаты Сергея Пашинского считают, что утверждения, на которых строится подозрение их клиенту, не подтверждают материалы дела. А сообщения на официальных страницах НАБУ и САП по этому делу носят манипулятивный характер для формирования нужного общественного мнения.

12 февраля бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашински сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводился по делу о передаче "топлива Курченко" государству.

НАБУ и СБУ сообщили, что разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой на протяжении 2014-2018 годов государство понесло убытки на сумму 967 млн грн. Экс-депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру объявлено о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов.

13 февраля Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для бизнесмена Сергея Тищенко в виде содержания под стражей. Тищенко является фигурантом дела о краже нефтепродуктов Сергея Курченко, подлежащих национализации. 

НАБУ, САП и СБУ подозревают бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов бизнесмена Сергея Курченко, которые должны были пойти на нужды армии.

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны выступили в защиту Сергея Пашинского, главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы. А экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Ассоциация оборонной промышленности призвала не допустить отстранения Пашинского от координации предприятий ОП.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.
https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html



Згадаймо як АКБ ЛУЧ закривала ЗЕблдота
показать весь комментарий
23.02.2024 13:28
+18
Параша обирає запобіжний захід Украине.
показать весь комментарий
23.02.2024 13:28
+16
Вкраїнчики зараз аплодуватимуть...
Шиємо справу черговому "розбійнику".
Гад такий, нєт, шоб на яйцях барижить, як "правільні"
показать весь комментарий
23.02.2024 13:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Національна асоціація оборонної промисловості України звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.
https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html https://glavcom.ua/news/sprava-pashinskoho-asotsiatsija-*************-oboronpromu-zvernulasja-do-vishchoho-antikoruptsijoho-sudu-987104.html



Згадаймо як АКБ ЛУЧ закривала ЗЕблдота
показать весь комментарий
23.02.2024 13:28 Ответить
Приклад з КБ ЛУЧ - МАРОДЕРИ ЗНАЮТЬ ЩО РОБИЛИ Й РОБЛЯТЬ . Саботують перемогуа, мародерство - то дозвіл Кремля на самоукупаємасть ( заробіток зрадникам)
показать весь комментарий
23.02.2024 13:31 Ответить
Спочатку треба найти у нього 100 тон нафти в дивані, а потім заводити діло. У зебариг знаходять повні дивани баксів і вони собі гуляють і ніхто їх не садить, Як патріот так повинен сидіти, бо зеля оманський?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:39 Ответить
бо в них все в офшорах й туди не дібратися- Швець. каже там вже ФБР на стрьомні чекає на мародерню
показать весь комментарий
23.02.2024 14:59 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 19:20 Ответить
Параша обирає запобіжний захід Украине.
показать весь комментарий
23.02.2024 13:28 Ответить
Ага! Це кацапи заохочували його з бізнес-партнером красти нафтопродукти!
Читайте уважно:
https://www.slovoidilo.ua/2024/02/13/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-biznesmena-tyshhenka-spravi-eksnardepa-pashynskoho#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0,363%2C36%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD%20%D0%B3%D1%80%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8 https://www.slovoidilo.ua/2024/02/13/novyna/polityka/vaks-zaareshtuvav-biznesmena-tyshhenka-spravi-eksnardepa-pashynskoho#:~:text=Застосувати%20до%20підозрюваного%20Сергія%20Тищенка,363%2C36%20млн%20грн%20застави .
показать весь комментарий
23.02.2024 14:00 Ответить
Лучше сравнить его грешки с многомиллиардным воровством от парашного зебилья.
показать весь комментарий
23.02.2024 16:16 Ответить
Якщо перерахувати по курсу 2014 р., то сума вкраденого - більше мільярда гривень....
П.С.
Ви пропонуєте не чіпати тих, хто вкрад меньше других ?
показать весь комментарий
23.02.2024 16:30 Ответить
Я предлагаю начать с тех, кто больше украл. Доказано, что зеБеня сп#здил из Привата как минимум 5,5 млрд. долларов и отмыл грязных денег (в т.ч. парашных) через филиал Привата на Кипре на несколько сотен миллиардов долларов. Но зеБеня под видом "следственного изолятора СБУ" сидит в Буковеле, а Пашинский в тюрьме.
показать весь комментарий
23.02.2024 16:48 Ответить
Вкраїнчики зараз аплодуватимуть...
Шиємо справу черговому "розбійнику".
Гад такий, нєт, шоб на яйцях барижить, як "правільні"
показать весь комментарий
23.02.2024 13:29 Ответить
з яйцями - все чисто (с)
показать весь комментарий
23.02.2024 16:34 Ответить
зелебоби починайте гавкати - порохфсьоукрал, пашинскийфсьоукрал, кровавийпасторфсьопросрал
показать весь комментарий
23.02.2024 13:29 Ответить
На фоні зриву мобілізації, вова готує країну до свого обнулення - встигнути б тільки встигнути . З 16 генералами команди Залужного палучілась, ПАШЛІ ДАЛЄЄ
показать весь комментарий
23.02.2024 13:34 Ответить
Ось саме Пашинський їм в ... вперся!!! До пики татарова питань нема!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 13:37 Ответить
Чому сцяні набу та назк не розкривають справу про чорний експорт зерна та мільярдні неповернення валютної виручки ? Тому що охвіс препіздента в долі, а Україна мусить клянчити допомогу бо мародери розікрали ????
показать весь комментарий
23.02.2024 13:42 Ответить
Щось там сильно смердить кремлівським замовленням. Зєля всі 5 років тільки гадить Україні, а може і набагато довше.

Зєлю геть. Дострокові
показать весь комментарий
23.02.2024 13:44 Ответить
Ви уважно слухайте і аналізуйте!
Гроші від продажу ПММ - вкрали, той хто крав мав прямий зв'язок з Пашинським, податкові накладні від ДП, фірм-прокладок реєструвались з одної ай-пі адреси офісу компанії "Фактор" С.Тищенка -бизнес партнера Пашинського....
Є записи розмов, експертизи, свідчення підставних особ фірм-прокладок та інше...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:52 Ответить
вы слушатель судей и дебиломарафона, мы правильно поняли?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:33 Ответить
Ну так візьми сам уважно аналізуй. Є хоч один доказ того, що Пашинський привласнив якусь частку цих грошей? Ти взагалі в курсі, що ці тонни були викачані з Лисичанського НПЗ? Якраз перед тим, як його захопили сєпари. Далі, нафту продали на один із вітчизняних НПЗ, як кажуть в НАБУ, по ну дуже низьким цінам. Який? І тут вах...вах. Виявляється, що у 2014 році Одеський НПЗ належав тому ж самому Курченку, Херсонський ВОГа не працював в той час, Надвірна і Кременчуг контролювались Ігорем Валерійовичем. А ну проаналізуй, кому дісталась та нафта ну по дуже смішним цінам.
показать весь комментарий
23.02.2024 17:53 Ответить
І як ви плануєте їх проводити?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:23 Ответить
А нагадайте-но усім нам, дострокович, на весняних виборах-19 ви на чию користь працювали?
показать весь комментарий
23.02.2024 19:35 Ответить
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:50 Ответить
Рано чи пізно за все прийдеться відповідати і Пашинскому, і Порошенку з Яценюком. Та ген. плокулолу Луценку який продав всі справи Майдану. За все відповісте іуди. З рештою дійде час до продажних журналюг, чи не так пане Бутусов?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:17 Ответить
резников-соколов, вы за кого голосовали?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:48 Ответить
Так-так, сьогоднішнє. Дійде час і до продажних. І до продажних коментаторів також.
показать весь комментарий
23.02.2024 19:37 Ответить
А до зе-шобли дійде черга?! Чи "не на часі", курво zeлена?!
показать весь комментарий
23.02.2024 19:58 Ответить
Мазепу відстояли - може час вже об"явити ОПі ультиматум?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:58 Ответить
Зеленський у 2024 році, воює з пашинським…, через майно ригоАНАЛА курчннка, що утік з України у 2014 році…
Невже, микіла азіров, дав команду через сівковича, отому козирю???
Генпрокурор мовчить, витріщивши очі… Портнов, сміється..
показать весь комментарий
23.02.2024 15:27 Ответить
Не пишіть дурню! Не Зеленський, а НАБУ відкрило провадження по факту крадіжки пального Курченка, яке не передали ні державі, ні армії, а продали через структури С.Тищенка - бізнес-партнера Пашинського !
Гроші і пальне зникли! Пальне/гроші ні бюджет, ні армія не отримали!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 15:36 Ответить
Тоді, це приклад з найдовших слідчих дій в Україні за 30 років, та професійної роботи, цілих сімейних династій, прокурорських з адвокатськими ???
показать весь комментарий
23.02.2024 15:41 Ответить
Там правоохоронці частину матеріалів сховали від НАБУ та не віддавали.
Їх відновлювали і шукали, тому так довго справа розглядається.
Бізнес-партера Пашинського С.Тищенка вже арештували, застава 363 млн.грн.
показать весь комментарий
23.02.2024 15:48 Ответить
"Там правоохоронці частину матеріалів сховали від НАБУ та не віддавали."
Тема для зомбімарафона, бо кожна думаюча людина розуміє, що це фуфло.
показать весь комментарий
23.02.2024 18:45 Ответить
..в Україні нема правосуддя - є елітне бл.дство
показать весь комментарий
23.02.2024 16:21 Ответить
НАБУ та СБУ повідомили, що, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

Як завжди за залог в 67 млн грн. можно вийти на волю....
показать весь комментарий
23.02.2024 16:28 Ответить
курченко, головний свідок, в Вищому антикорупційному суді був присутній?
показать весь комментарий
23.02.2024 16:29 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
23.02.2024 18:12 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 18:24 Ответить
Я ж казав, що не встигнуть.....
показать весь комментарий
23.02.2024 18:52 Ответить
 
 