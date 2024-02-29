Франция может отправить солдат для защиты границ и укрепления ПВО

Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, а также защиты украинской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Public Senat, об этом на слушаниях в сенате заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

При этом он отметил, что у Парижа пока нет конкретных планов по отправке военных в Украину. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об этом, лишь допустил такую возможность, поскольку в начале войны Париж помогал Киеву исключительно "спальными мешками и биноклями", но затем расширил помощь до новейшего вооружения.

Также во время слушаний в сенате выступил государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что украинская армия борется, в частности, и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется на запад.

"Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем", – сказал Барро.

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Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.