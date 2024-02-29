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Новости Война
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Франция может отправить солдат для защиты границ и укрепления ПВО

франція,війська

Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, а также защиты украинской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Public Senat, об этом на слушаниях в сенате заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

При этом он отметил, что у Парижа пока нет конкретных планов по отправке военных в Украину. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря об этом, лишь допустил такую возможность, поскольку в начале войны Париж помогал Киеву исключительно "спальными мешками и биноклями", но затем расширил помощь до новейшего вооружения.

Также во время слушаний в сенате выступил государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что украинская армия борется, в частности, и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется на запад.

"Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем", – сказал Барро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": The Washington Post о словах Макрона об отправке иностранных войск в Украину: Они уже там

Предложение Макрона по войскам НАТО в Украине

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на рабочей встрече около 20 европейских лидеров, что НАТО мог бы отправить войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

О своем намерении не отправлять войска в Украину заявили США, Германия, Швеция, Чехия, Польша, Бельгия, Испания и Италия.

Также читайте: Россия является прямой угрозой для Франции, - премьер Атталь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Пресс-секретарь президента РФ Путина Песков заявил, что если войска НАТО будут на территории Украины, война России с НАТО неизбежна.

Автор: 

Франция (3520) Интернациональный легион (17)


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Топ комментарии
+32
Макрон продовжує поливати керосином свино-собачі пукани))
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29.02.2024 09:05
+16
Було б не погано корпус на східнии кордон
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29.02.2024 09:04
+9
Відправлять/не відправлять, а вкид знатний. Може хоч отой іобнутий соловйов слиною захлинеться )))
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29.02.2024 09:38
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Було б не погано корпус на східнии кордон
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29.02.2024 09:04 Ответить
як мед та й ложкою)експедиц.миссию легиона в БНР вместе с рдк,по стопам наполеона,прадеды воевали
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29.02.2024 09:24 Ответить
Французи могли б зайняти позиції на кордоні з білорашкою
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29.02.2024 10:16 Ответить
Сподіваюсь що вони випадково прибудуть на літаках....
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29.02.2024 10:34 Ответить
и с томагавками)
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01.03.2024 02:08 Ответить
Зачем?. На север по границе с белорашей и высвободить наши силы которые мы вынуждены та держать.
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29.02.2024 10:58 Ответить
Макрон продовжує поливати керосином свино-собачі пукани))
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29.02.2024 09:05 Ответить
Топ комент ))
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29.02.2024 09:31 Ответить
Із за одного ненормального загине пів планети.
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29.02.2024 09:08 Ответить
кішка тонка навіть на півУкраїни, а ви про півпланети замріялись...
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29.02.2024 09:42 Ответить
Жабоеды, респект, как-бы)))...
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29.02.2024 09:12 Ответить
Кушать жаб не хуже чем раков.
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29.02.2024 10:04 Ответить
Або тарганів з квасом
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29.02.2024 10:17 Ответить
Не очікував такого від французів. Приємно здивований. Але подивимось, чи будуть за словами конкретні дії...
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29.02.2024 09:15 Ответить
"Защита границы" это интересно, уклонистов будут ловить? Типа - месье, вы попали в merde ).
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29.02.2024 09:16 Ответить
Это типа на кордоне с "бульбарейхом",Польшей,Молдовой...
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29.02.2024 09:26 Ответить
Та накой ляд нам потрібні ці недосвідчені іграшкові солдатики, з якими тільки морока буде?! Нам ЗБРОЯ треба!!!
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29.02.2024 09:17 Ответить
може не може
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29.02.2024 09:17 Ответить
Ласкаво просимо, хай щастить.
Кацап.драм - горить в пеклі, нех.й шастать, них.
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29.02.2024 09:19 Ответить
пнх
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29.02.2024 09:20 Ответить
Давай, Макрон. Не даремно ж говорив...
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29.02.2024 09:25 Ответить
Ого, на "параду відмовок" інших країн Франція знову повторує можливість відправки своїх військових до України.
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29.02.2024 09:26 Ответить
Та відправте вже хоча б на польський кордон для захисту законодавства ЄС.
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29.02.2024 09:32 Ответить
Відправлять/не відправлять, а вкид знатний. Може хоч отой іобнутий соловйов слиною захлинеться )))
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29.02.2024 09:38 Ответить
На жаль - це занадто добре , аби бути правдою ...((
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29.02.2024 09:57 Ответить
Франція сама виробляє атомну зброю, атомні підводні човни, ракети, винищувачі -
їй начхати на якісь консенсуси і "процедури".
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29.02.2024 10:07 Ответить
Франція може навіть вийти з НАТО, щоб не дихати одним повітрям з усякими орбанами.
НАТО просякнуто більшовицькими кадрами, які і вирішують усе як треба кремлю.
Респект Франції !
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29.02.2024 10:01 Ответить
Володимир Буковський наводив документи, з яких ясно, що європейські структури
створювались, щоб тихою сапою насадити в Європі СРСР.
Так воно і йшло, поки совок не розвалився, але гнила бюрократія нікуди не ділась.
Бому Британія плюнула і вийшла з ЄС.
І НАТО також засмерділось кремлем.
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29.02.2024 10:13 Ответить
От це дуже добре!

для початку французи допомогли б закрити кордон з біло підарами, щоб ми вівіьльнили свої сили
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29.02.2024 10:35 Ответить
Може. Але не відправить.
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29.02.2024 10:38 Ответить
Про це я вчора і писав. Цікаво. Тепер питання. Коли це трапиться?
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29.02.2024 10:46 Ответить
Пошана пану Макрону і Франції ! 🇺🇦🇫🇷
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29.02.2024 10:55 Ответить
Це радісно чути. Але хочеться побачити і як най швидше. Бо за прикладом Франції підуть інші. Респект.
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29.02.2024 11:07 Ответить
Гарна ініціатива від сильної країни, а не балачки від "першої" армії світу
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29.02.2024 11:12 Ответить
"НАТО прийде, порядок наведе"
москальским вошам - прожарка
українським гнідам - пропарка 🤣🤣🤣
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29.02.2024 11:15 Ответить
"Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, .." То есть, опять - "Допуски и посадки "..)) обучения украинской армии - Чему? - из рогаток стрелять по воздуху..ведению боя? -так бравые и стойкие украинские солдаты,набравшись опыта,сами уже кого хочешь обучат(за деньги)..единственное, чему не может обучить украинский солдат француза, так это неукротимой стойкости при любых условиях.
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29.02.2024 11:40 Ответить
Главное не останавливаться.
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29.02.2024 12:12 Ответить
Тобто, захист кордонів, це щоб кріпаки не разбіглися ? Чи це пряма конфронтація з расією, ,як що це кордони Чернігівщині, та Волині
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29.02.2024 13:19 Ответить
А може й не відправити 🤦🏻
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29.02.2024 14:58 Ответить
 
 