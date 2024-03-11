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Новости
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Шольц не разделяет мнения Папы Римского о поднятии Украиной белого флага

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает идею Папы Римского о необходимости для Украины "поднять белый флаг" и начать переговоры с агрессором.

Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы понимаете, канцлер не разделяет мнение Папы в этом вопросе", - сказал спикер.

Он также отметил, что в Берлине приняли во внимание не только заявление понтифика, но и разъяснение Ватикана относительно него, попытку прояснить слова Папы.

"Правда в том, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", - сказал Гебештрайт.

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Он напомнил, что российский президент решил не соблюдать какие-либо правила и международное право и ведет противозаконную войну против Украины.

Удивление заявлением Папы Франциска выразила также министр иностранных дел Анналена Бербок. "Я этого не понимаю", – сказала она в ток-шоу "Caren Miosga".

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Читайте также: Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

Автор: 

Папа Римский (454) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+5
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11.03.2024 16:50
+3
А можно у наступних новинах вже не подавати заголовки "орбан\фіцо не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора"? ну. шоб не витрачати на них час...
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11.03.2024 16:45
+3
Язик мій ворог мій, каже древня приказка. Говорити про те, що попа не подумавши ляпнув не доводиться. Він говорив свідомо з метою досягти певної цілі. Але отримав зовсім протилежний результат. Одним словом, обісрався римський піп по самі вуха.
Цікаво, чи будуть католики вимагати його відставки, адже тим висловлюванням він став на бік Зла, - на бік Диявола який бореться з Христом.
До речі, попа римський жодного разу не засудив дії служителя сатани кирила гундяєва, не засудив антихристиянську, людиноненависницьку ідеологію руzzкого міра, яку просуває гундяєв.
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11.03.2024 17:17
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можно у наступних новинах вже не подавати заголовки "орбан\фіцо не поділяє думки Папи Римського щодо підняття Україною білого прапора"? ну. шоб не витрачати на них час...
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11.03.2024 16:45 Ответить
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11.03.2024 17:01 Ответить
Якшо не поділяєш - то піднімаи свіи - балачки вже дістали
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11.03.2024 16:46 Ответить
Думку не поділяю, але таурусів не дам...
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11.03.2024 16:48 Ответить
Шольц!
А нумо утни "Венн ді зольдатен дюрх ди штадт маршірен"!
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11.03.2024 16:49 Ответить
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11.03.2024 16:50 Ответить
Коли Католицька Церква почне домовлятися з Дияволом і погодиться «чесно» поділити світ, тоді й поговоримо.
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11.03.2024 17:06 Ответить
Язик мій ворог мій, каже древня приказка. Говорити про те, що попа не подумавши ляпнув не доводиться. Він говорив свідомо з метою досягти певної цілі. Але отримав зовсім протилежний результат. Одним словом, обісрався римський піп по самі вуха.
Цікаво, чи будуть католики вимагати його відставки, адже тим висловлюванням він став на бік Зла, - на бік Диявола який бореться з Христом.
До речі, попа римський жодного разу не засудив дії служителя сатани кирила гундяєва, не засудив антихристиянську, людиноненависницьку ідеологію руzzкого міра, яку просуває гундяєв.
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11.03.2024 17:17 Ответить
Папа Франциск на побывку оказался простым пророссийским пацифистом.
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11.03.2024 17:24 Ответить
Щось я не пригадую, щоб Папа засудив гундяєва за благословіння рашистів на злодіяння в Україні.
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11.03.2024 17:44 Ответить
Щось давно з димаря резіденції знаків не було.
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11.03.2024 18:43 Ответить
 
 