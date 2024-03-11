Шольц не разделяет мнения Папы Римского о поднятии Украиной белого флага

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает идею Папы Римского о необходимости для Украины "поднять белый флаг" и начать переговоры с агрессором.

Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы понимаете, канцлер не разделяет мнение Папы в этом вопросе", - сказал спикер.

Он также отметил, что в Берлине приняли во внимание не только заявление понтифика, но и разъяснение Ватикана относительно него, попытку прояснить слова Папы.

"Правда в том, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", - сказал Гебештрайт.

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Он напомнил, что российский президент решил не соблюдать какие-либо правила и международное право и ведет противозаконную войну против Украины.

Удивление заявлением Папы Франциска выразила также министр иностранных дел Анналена Бербок. "Я этого не понимаю", – сказала она в ток-шоу "Caren Miosga".

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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