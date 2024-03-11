Шольц не разделяет мнения Папы Римского о поднятии Украиной белого флага
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддерживает идею Папы Римского о необходимости для Украины "поднять белый флаг" и начать переговоры с агрессором.
Об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как вы понимаете, канцлер не разделяет мнение Папы в этом вопросе", - сказал спикер.
Он также отметил, что в Берлине приняли во внимание не только заявление понтифика, но и разъяснение Ватикана относительно него, попытку прояснить слова Папы.
"Правда в том, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", - сказал Гебештрайт.
Он напомнил, что российский президент решил не соблюдать какие-либо правила и международное право и ведет противозаконную войну против Украины.
Удивление заявлением Папы Франциска выразила также министр иностранных дел Анналена Бербок. "Я этого не понимаю", – сказала она в ток-шоу "Caren Miosga".
Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ
Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
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А нумо утни "Венн ді зольдатен дюрх ди штадт маршірен"!
Цікаво, чи будуть католики вимагати його відставки, адже тим висловлюванням він став на бік Зла, - на бік Диявола який бореться з Христом.
До речі, попа римський жодного разу не засудив дії служителя сатани кирила гундяєва, не засудив антихристиянську, людиноненависницьку ідеологію руzzкого міра, яку просуває гундяєв.