Французские политики раскритиковали Макрона после его интервью относительно поддержки Украины

Ряд французских политиков, как правых, так и левых политсил, раскритиковали президента Эмманюэля Макрона после его интервью относительно Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

В частности, критика звучала от "Национального объединения", "Непокоренная Франция" и коммунистов, а также от правых "республиканцев".

Так, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что Макрон фактически использует болезненную тему войны в Украине для внутриполитических целей перед выборами.

"Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма должна беспокоить французов", – отметил он.

Лидер "республиканцев" Эрик Сиотти спросил, хочет ли Макрон воевать с Россией, или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов.

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"Поддерживать Украину – это нужно. Но раздувать угли потенциального мирового конфликта для электоральных целей – нет", - добавил Сиотти.

В то же время лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил: "Если подпитывать войну, это наконец заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он (Макрон. - Ред.) - нет".

По его словам, Макрон "занимается устрашением", когда говорит, что в Украине решается будущее не только Украины, но и всей Европы, в частности Франции.

Глава коммунистов Фабьен Руссель считает, что Макрон "готов объявить войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции".

"У нас создается впечатление, что Макрон играет в войну, как Playmobil", - сказала племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль.

Напомним, 14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправках войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

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