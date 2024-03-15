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Французские политики раскритиковали Макрона после его интервью относительно поддержки Украины

макрон

Ряд французских политиков, как правых, так и левых политсил, раскритиковали президента Эмманюэля Макрона после его интервью относительно Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

В частности, критика звучала от "Национального объединения", "Непокоренная Франция" и коммунистов, а также от правых "республиканцев".

Так, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что Макрон фактически использует болезненную тему войны в Украине для внутриполитических целей перед выборами.

"Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма должна беспокоить французов", – отметил он.

Лидер "республиканцев" Эрик Сиотти спросил, хочет ли Макрон воевать с Россией, или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов.

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"Поддерживать Украину – это нужно. Но раздувать угли потенциального мирового конфликта для электоральных целей – нет", - добавил Сиотти.

В то же время лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил: "Если подпитывать войну, это наконец заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он (Макрон. - Ред.) - нет".

По его словам, Макрон "занимается устрашением", когда говорит, что в Украине решается будущее не только Украины, но и всей Европы, в частности Франции.

Глава коммунистов Фабьен Руссель считает, что Макрон "готов объявить войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции".

"У нас создается впечатление, что Макрон играет в войну, как Playmobil", - сказала племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль.

Напомним, 14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправках войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

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Автор: 

Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+25
Повылазили проститутки **********...
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15.03.2024 11:53
+25
А це нічого, що Наполеон остаточно покінчив з кріпосницьким устроєм в Європі та відкрив шлях для розвитку капіталізму? Нічого - що він зруйнував феодальні стани в Європі та зробив усіх "рівноправними громадянами"? Тобто урівняв у політичних правах знать та "простолюдинів"! Нічого, що ******* закононодавство половини світу базується на так званому "Кодексі Наполеона", який був створений на основі "римського права"?
Хіба цього мало, для його ролі у розвитку прогресу в соціальному русі суспільства?
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15.03.2024 12:00
+14
Сцикуни. Не підтримаєте Макрона, будете під путіним
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15.03.2024 11:46
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Правила форума Совет форумчан
Бо не має таких як Наполеон
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15.03.2024 11:46 Ответить
Наполеон больше нагадил Франции чем помог. Благодаря ему в Европе началась франкобия, которая навсегда покончила с культурной доминацией французов.
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15.03.2024 11:52 Ответить
Повылазили проститутки **********...
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15.03.2024 11:53 Ответить
Там не только проститутки. На всех желающих по всему ЕС никакого бабла не хватит. Особенно с теплой зимой и пустыми потоками. Есть среди левых и правых честные *****.
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15.03.2024 13:22 Ответить
В западе полно марксистов (университеты просто кишит ними) и других "честных" леваков, у которых очень своеобразное понятие про Россию и рашистов. В болшинстве полно романтики про хорошую СССР.
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15.03.2024 15:27 Ответить
зате він брав моцкву
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15.03.2024 12:00 Ответить
А це нічого, що Наполеон остаточно покінчив з кріпосницьким устроєм в Європі та відкрив шлях для розвитку капіталізму? Нічого - що він зруйнував феодальні стани в Європі та зробив усіх "рівноправними громадянами"? Тобто урівняв у політичних правах знать та "простолюдинів"! Нічого, що ******* закононодавство половини світу базується на так званому "Кодексі Наполеона", який був створений на основі "римського права"?
Хіба цього мало, для його ролі у розвитку прогресу в соціальному русі суспільства?
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15.03.2024 12:00 Ответить
+💯!

Наполеон Боунапарте поклав чимало французів та європейців, але він своїми реформами "перевернув" Францію та Європу.
Навіть рашку зачепив
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15.03.2024 12:15 Ответить
Потери наполеоновских войн намного меньше чем войн которые шли до и после Наполеона. Просто потому что Наполеон предпрочитал маневренные войны, а не на истощение, как все остальные.
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15.03.2024 14:28 Ответить
з кріпосним устроєм, як і з монархією покінчила Велика Французька революція, яку закінчив Наполеон здійснивши збройний заколот та узурпувавши владу
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15.03.2024 12:18 Ответить
А чиїм "дитям" був Наполеон? Саме "дитям" революції І "узурпувавши" владу він не тільки не скасував революційні реформи та не відновив феодальний устрій але й надав йому правову основу - закріпив ці реформи на законодавчому рівні!
Як сказав колись один кіногерой Гайдая: "На жизнь надо смотреть ширше!"
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15.03.2024 12:36 Ответить
Он принес достижения революции во всю Европу. Мало того он взял ту кривую революцию и сделал из неё что-то стоящее. Без неё французская революция это просто сборище кровожадных маньяков как это было в России в 17 году.
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15.03.2024 14:29 Ответить
..великий.. наполеон угробил свою армию в египте . полез в битву при ватерлоо когда у союзников было 110 000 войск а у наполеона 69 000 и получил ******** . да и поход на москву превратился в военную катастрофу . все реформы во франции начались после великой революции и непрерывной работы гильетины . в чем же вяличие наполеона . с таким же успехом через 200 лет немецкие историки начнут ******* про ..великого полководца.. адольфа . он тоже всю европу и кусок сересера оттяпал аж до волги .
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15.03.2024 15:52 Ответить
!!!
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15.03.2024 16:29 Ответить
засунь себе в жопу !!!!!
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15.03.2024 17:33 Ответить
!!!
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15.03.2024 18:09 Ответить
Наполеона после кампании 1812 года уважали даже в России, так как неизвестно что должно было случиться в российских Мухосрансках, чтобы отсутствие прогресса в обществе сдвинулось наконец с мёртвой точки..
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15.03.2024 12:27 Ответить
Ага, уважали примерно как украинцы ху&ло.
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15.03.2024 12:31 Ответить
Ага! Саме тому декабристи у всьому пробували скопіювать наполеонівський державний устрій
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15.03.2024 12:38 Ответить
Навіть усі ворожіння на росії відбувались до 1917 року на духе Наполеона. А лікарні були переповнені хворими, які вважали себе Бонапартами.
Не порівнюй не порівняне.
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15.03.2024 19:00 Ответить
Наполеон спас республику и Францию. Любой критик Наполеона или аристократический вырожденец или дурак.
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15.03.2024 14:30 Ответить
У Франції ще є комуністи? Жесть!
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15.03.2024 11:53 Ответить
чому ви дивуєтесь? Франція - це батьківщина комунізму ще з девятнадцятого сторіччя, ще з домарксівських часів завдяки французам Буонаротті і Бабьофу. Тому - європейські традиції неляканих своїми сталіними французів.
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15.03.2024 13:29 Ответить
При Наполеоні ще не було комуністів, соціалістів та іншої гидоти.
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15.03.2024 11:59 Ответить
Комунiстiв i социалiстiв не було, ну якась гидота все ж була, тiки називалась по другому.
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15.03.2024 12:06 Ответить
Джидаї, які потім стануть більшовиками.
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15.03.2024 13:09 Ответить
А христиани? Не теж саме? Ушиткі РІВН, най й перед богом.
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15.03.2024 12:08 Ответить
Наполеон законодавчо відділив церкву від держави та позбавив католиків майна.
А проти тодішніх комуняк використовував картеч не вагаючись
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15.03.2024 12:19 Ответить
НЕ "католиків", а "католицьку церкву" - це "трохи різні речі"!
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15.03.2024 12:30 Ответить
Сцикуни. Не підтримаєте Макрона, будете під путіним
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15.03.2024 11:46 Ответить
Вони вже під х...лом, відробляють грошенятки.
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15.03.2024 11:55 Ответить
Відчули, що будуть лузерами на виборах в Європарламент

А Макрон останнім часом молодець !
Стосовно ядрьоной єлди заткнув пельку буйлу і європейцям дав тему для на-подумати
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15.03.2024 12:24 Ответить
Як і ти - трампізд кремлебот.
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15.03.2024 13:22 Ответить
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15.03.2024 14:59 Ответить
Заскулили...
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15.03.2024 11:47 Ответить
> Зокрема критика лунала від "Національного об'єднання", "Нескорена Франція" та комуністів

комуністів?
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15.03.2024 11:48 Ответить
"нескорена Франція" досі воює з німецькими окупантами ?

вони зрозуміли що лузери 😂👍
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15.03.2024 12:26 Ответить
Пообсиралися, йдіть круасани жуйте, але потім не дивуйтеся, коли ці круасани будуть стирчати з ваших дуп після руснявого приліту
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15.03.2024 11:53 Ответить
Рухнув світовий правопорядок, а вони якусь куйню несуть ...
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15.03.2024 11:55 Ответить
Впаде Україна, буде воювати Европа, вся. Даже ліві і праві.
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15.03.2024 11:58 Ответить
питання лише на якій стороні
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15.03.2024 12:20 Ответить
Лідер соціалістичної партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон виступив проти членства України та Грузії в Північноатлантичному альянсі і закликав припинити "антиросійську істерію" в Європі.





TYZHDEN.UA

"Для мене честь, коли мене порівнюють з агентом РФ". Лідер французьких лівих виступив проти членства України в НАТО
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15.03.2024 11:58 Ответить
ноунеймовское чепушило,пускай кукарекает,на политику єто чучело влияния не имеет.
мне интересно что ле пенша переобулась
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15.03.2024 12:02 Ответить
Маріон Марешаль -У квітні 2019 року брала участь у V Міжнародному економічному форумі в Ялті, де заявила, зокрема, що форум «об'єднує Крим з усім світом, що залишився» і розкритикувала санкції проти Росії. «Санкції проти Росії є економічною нісенітницею, але також політичною помилкою на шкоду європейським народам»[37]
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15.03.2024 12:06 Ответить
Жордан Барделла -Состоит в отношениях с Нолвенн Оливье, дочерью Мари-Каролин Ле Пен (старшей сестры Марин Ле Пен) и Филиппа Оливье.
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15.03.2024 12:10 Ответить
підбуйловся курва 👿
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15.03.2024 12:28 Ответить
а хто хоче миру, той готує мир. Джерело:
Де'біл! Вивчай мудрість давніх: хочеш миру - готуйся до війни!
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15.03.2024 11:58 Ответить
кажи коротко "парабелум" гарний пістолет😂👍
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15.03.2024 12:30 Ответить
Собаки загавкали, а караван іде.
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15.03.2024 12:00 Ответить
всі ці "політики" складають пару відсотків разом узяті, на них навіть уваги звертати не варто.
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15.03.2024 12:08 Ответить
Ми так же думали, коли в 2016-му Мураєв, Тимошенко, Мосейчук та ін. розказували що "Нада с Путіним сайтісь па-сєредінє", а через 3 роки це привело до 73 %
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15.03.2024 12:25 Ответить
лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив: "Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він (Макрон. - Ред.) - ні".

Придурок! Хочеш миру - готуйся до війни.
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15.03.2024 12:09 Ответить
У нас один Зе_поц напередодні війни казав "надо меньше стрилять", закінчилось дуже погано для виборців Зе_поца і не тільки для них
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15.03.2024 12:24 Ответить
критика от коммунистов - лучше любой похвалы ...
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15.03.2024 12:12 Ответить
Макрон - красунчик .💪
Саме так і треба розмовляти з руснею - з позиції сили .
***** розуміє тільки мову - сили , і більш нічого .
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15.03.2024 12:24 Ответить
"Французские политики" - российские агенты влияния, внедренные во французскую (и не только) политика.
к большому сожалегию, службы безопасности Франции работают спустя рукава
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15.03.2024 12:33 Ответить
Тому, що MACRO он, а вони MICRO.
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15.03.2024 12:33 Ответить
У Франції відбувся перепис повій на зарплаті *****?
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15.03.2024 13:20 Ответить
Політичні повії є скрізь, і скрізь вони куплені були ******.
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15.03.2024 13:26 Ответить
Нету большего гнилья чем коммуняки.
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15.03.2024 14:31 Ответить
 
 