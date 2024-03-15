Французские политики раскритиковали Макрона после его интервью относительно поддержки Украины
Ряд французских политиков, как правых, так и левых политсил, раскритиковали президента Эмманюэля Макрона после его интервью относительно Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.
В частности, критика звучала от "Национального объединения", "Непокоренная Франция" и коммунистов, а также от правых "республиканцев".
Так, лидер "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что Макрон фактически использует болезненную тему войны в Украине для внутриполитических целей перед выборами.
"Такая форма легкомыслия, безответственности и цинизма должна беспокоить французов", – отметил он.
Лидер "республиканцев" Эрик Сиотти спросил, хочет ли Макрон воевать с Россией, или усилить свои политические позиции в разгар европейских выборов.
"Поддерживать Украину – это нужно. Но раздувать угли потенциального мирового конфликта для электоральных целей – нет", - добавил Сиотти.
В то же время лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил: "Если подпитывать войну, это наконец заканчивается тем, что ведешь ее, а кто хочет мира, тот готовит мир. Он (Макрон. - Ред.) - нет".
По его словам, Макрон "занимается устрашением", когда говорит, что в Украине решается будущее не только Украины, но и всей Европы, в частности Франции.
Глава коммунистов Фабьен Руссель считает, что Макрон "готов объявить войну России, чтобы замаскировать свой провал во Франции".
"У нас создается впечатление, что Макрон играет в войну, как Playmobil", - сказала племянница Марин Ле Пен Марион Маршаль.
Напомним, 14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправках войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
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Хіба цього мало, для його ролі у розвитку прогресу в соціальному русі суспільства?
Наполеон Боунапарте поклав чимало французів та європейців, але він своїми реформами "перевернув" Францію та Європу.
Навіть рашку зачепив
Як сказав колись один кіногерой Гайдая: "На жизнь надо смотреть ширше!"
Не порівнюй не порівняне.
А проти тодішніх комуняк використовував картеч не вагаючись
А Макрон останнім часом молодець !
Стосовно ядрьоной єлди заткнув пельку буйлу і європейцям дав тему для на-подумати
комуністів?
вони зрозуміли що лузери 😂👍
TYZHDEN.UA
"Для мене честь, коли мене порівнюють з агентом РФ". Лідер французьких лівих виступив проти членства України в НАТО
мне интересно что ле пенша переобулась
Де'біл! Вивчай мудрість давніх: хочеш миру - готуйся до війни!
Придурок! Хочеш миру - готуйся до війни.
Саме так і треба розмовляти з руснею - з позиції сили .
***** розуміє тільки мову - сили , і більш нічого .
к большому сожалегию, службы безопасности Франции работают спустя рукава