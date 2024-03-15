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Французькі політики розкритикували Макрона після його інтерв’ю щодо підтримки України

макрон

Низка французьких політиків, як правих, так і лівих політсил, розкритикували президента Емманюеля Макрона після його інтерв’ю щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Зокрема критика лунала від "Національного об’єднання", "Нескорена Франція" та комуністів, а також від правих "Республіканців".

Так, лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що Макрон фактично використовує болючу тему війни в Україні у внутрішньополітичних цілях перед виборами.

"Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має турбувати французів", - зазначив він.

Лідер "Республіканців" Ерік Сіотті запитав, чи Макрон "хоче воювати з Росією, чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів".

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"Підтримувати Україну – це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей – ні", - додав Сіотті.

Водночас лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив: "Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він (Макрон. - Ред.) - ні".

За його словами, Макрон "займається залякуванням", коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не лише України, а й усієї Європи, зокрема Франції.

Голова комуністів Фаб’єн Руссель вважає, що Макрон "готовий оголосити війну Росії, щоб замаскувати свій провал у Франції".

"У нас складається враження, що Макрон грає у війну, як Playmobil", - сказала племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль.

Нагадаємо, 14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Також читайте: Макрон своїми заявами стримує Путіна, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Франція (3098) Макрон Емманюель (1510)


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Топ коментарі
+25
Повылазили проститутки **********...
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15.03.2024 11:53
+25
А це нічого, що Наполеон остаточно покінчив з кріпосницьким устроєм в Європі та відкрив шлях для розвитку капіталізму? Нічого - що він зруйнував феодальні стани в Європі та зробив усіх "рівноправними громадянами"? Тобто урівняв у політичних правах знать та "простолюдинів"! Нічого, що ******* закононодавство половини світу базується на так званому "Кодексі Наполеона", який був створений на основі "римського права"?
Хіба цього мало, для його ролі у розвитку прогресу в соціальному русі суспільства?
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15.03.2024 12:00
+14
Сцикуни. Не підтримаєте Макрона, будете під путіним
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15.03.2024 11:46
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Бо не має таких як Наполеон
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15.03.2024 11:46 Відповісти
Наполеон больше нагадил Франции чем помог. Благодаря ему в Европе началась франкобия, которая навсегда покончила с культурной доминацией французов.
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15.03.2024 11:52 Відповісти
Повылазили проститутки **********...
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15.03.2024 11:53 Відповісти
Там не только проститутки. На всех желающих по всему ЕС никакого бабла не хватит. Особенно с теплой зимой и пустыми потоками. Есть среди левых и правых честные *****.
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15.03.2024 13:22 Відповісти
В западе полно марксистов (университеты просто кишит ними) и других "честных" леваков, у которых очень своеобразное понятие про Россию и рашистов. В болшинстве полно романтики про хорошую СССР.
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15.03.2024 15:27 Відповісти
зате він брав моцкву
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15.03.2024 12:00 Відповісти
А це нічого, що Наполеон остаточно покінчив з кріпосницьким устроєм в Європі та відкрив шлях для розвитку капіталізму? Нічого - що він зруйнував феодальні стани в Європі та зробив усіх "рівноправними громадянами"? Тобто урівняв у політичних правах знать та "простолюдинів"! Нічого, що ******* закононодавство половини світу базується на так званому "Кодексі Наполеона", який був створений на основі "римського права"?
Хіба цього мало, для його ролі у розвитку прогресу в соціальному русі суспільства?
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15.03.2024 12:00 Відповісти
+💯!

Наполеон Боунапарте поклав чимало французів та європейців, але він своїми реформами "перевернув" Францію та Європу.
Навіть рашку зачепив
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15.03.2024 12:15 Відповісти
Потери наполеоновских войн намного меньше чем войн которые шли до и после Наполеона. Просто потому что Наполеон предпрочитал маневренные войны, а не на истощение, как все остальные.
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15.03.2024 14:28 Відповісти
з кріпосним устроєм, як і з монархією покінчила Велика Французька революція, яку закінчив Наполеон здійснивши збройний заколот та узурпувавши владу
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15.03.2024 12:18 Відповісти
А чиїм "дитям" був Наполеон? Саме "дитям" революції І "узурпувавши" владу він не тільки не скасував революційні реформи та не відновив феодальний устрій але й надав йому правову основу - закріпив ці реформи на законодавчому рівні!
Як сказав колись один кіногерой Гайдая: "На жизнь надо смотреть ширше!"
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15.03.2024 12:36 Відповісти
Он принес достижения революции во всю Европу. Мало того он взял ту кривую революцию и сделал из неё что-то стоящее. Без неё французская революция это просто сборище кровожадных маньяков как это было в России в 17 году.
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15.03.2024 14:29 Відповісти
..великий.. наполеон угробил свою армию в египте . полез в битву при ватерлоо когда у союзников было 110 000 войск а у наполеона 69 000 и получил ******** . да и поход на москву превратился в военную катастрофу . все реформы во франции начались после великой революции и непрерывной работы гильетины . в чем же вяличие наполеона . с таким же успехом через 200 лет немецкие историки начнут ******* про ..великого полководца.. адольфа . он тоже всю европу и кусок сересера оттяпал аж до волги .
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15.03.2024 15:52 Відповісти
!!!
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15.03.2024 16:29 Відповісти
засунь себе в жопу !!!!!
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15.03.2024 17:33 Відповісти
!!!
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15.03.2024 18:09 Відповісти
Наполеона после кампании 1812 года уважали даже в России, так как неизвестно что должно было случиться в российских Мухосрансках, чтобы отсутствие прогресса в обществе сдвинулось наконец с мёртвой точки..
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15.03.2024 12:27 Відповісти
Ага, уважали примерно как украинцы ху&ло.
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15.03.2024 12:31 Відповісти
Ага! Саме тому декабристи у всьому пробували скопіювать наполеонівський державний устрій
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15.03.2024 12:38 Відповісти
Навіть усі ворожіння на росії відбувались до 1917 року на духе Наполеона. А лікарні були переповнені хворими, які вважали себе Бонапартами.
Не порівнюй не порівняне.
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15.03.2024 19:00 Відповісти
Наполеон спас республику и Францию. Любой критик Наполеона или аристократический вырожденец или дурак.
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15.03.2024 14:30 Відповісти
У Франції ще є комуністи? Жесть!
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15.03.2024 11:53 Відповісти
чому ви дивуєтесь? Франція - це батьківщина комунізму ще з девятнадцятого сторіччя, ще з домарксівських часів завдяки французам Буонаротті і Бабьофу. Тому - європейські традиції неляканих своїми сталіними французів.
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15.03.2024 13:29 Відповісти
При Наполеоні ще не було комуністів, соціалістів та іншої гидоти.
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15.03.2024 11:59 Відповісти
Комунiстiв i социалiстiв не було, ну якась гидота все ж була, тiки називалась по другому.
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15.03.2024 12:06 Відповісти
Джидаї, які потім стануть більшовиками.
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15.03.2024 13:09 Відповісти
А христиани? Не теж саме? Ушиткі РІВН, най й перед богом.
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15.03.2024 12:08 Відповісти
Наполеон законодавчо відділив церкву від держави та позбавив католиків майна.
А проти тодішніх комуняк використовував картеч не вагаючись
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15.03.2024 12:19 Відповісти
НЕ "католиків", а "католицьку церкву" - це "трохи різні речі"!
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15.03.2024 12:30 Відповісти
Сцикуни. Не підтримаєте Макрона, будете під путіним
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15.03.2024 11:46 Відповісти
Вони вже під х...лом, відробляють грошенятки.
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15.03.2024 11:55 Відповісти
Відчули, що будуть лузерами на виборах в Європарламент

А Макрон останнім часом молодець !
Стосовно ядрьоной єлди заткнув пельку буйлу і європейцям дав тему для на-подумати
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15.03.2024 12:24 Відповісти
Як і ти - трампізд кремлебот.
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15.03.2024 13:22 Відповісти
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15.03.2024 14:59 Відповісти
Заскулили...
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15.03.2024 11:47 Відповісти
> Зокрема критика лунала від "Національного об'єднання", "Нескорена Франція" та комуністів

комуністів?
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15.03.2024 11:48 Відповісти
"нескорена Франція" досі воює з німецькими окупантами ?

вони зрозуміли що лузери 😂👍
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15.03.2024 12:26 Відповісти
Пообсиралися, йдіть круасани жуйте, але потім не дивуйтеся, коли ці круасани будуть стирчати з ваших дуп після руснявого приліту
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15.03.2024 11:53 Відповісти
Рухнув світовий правопорядок, а вони якусь куйню несуть ...
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15.03.2024 11:55 Відповісти
Впаде Україна, буде воювати Европа, вся. Даже ліві і праві.
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15.03.2024 11:58 Відповісти
питання лише на якій стороні
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15.03.2024 12:20 Відповісти
Лідер соціалістичної партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон виступив проти членства України та Грузії в Північноатлантичному альянсі і закликав припинити "антиросійську істерію" в Європі.





TYZHDEN.UA

"Для мене честь, коли мене порівнюють з агентом РФ". Лідер французьких лівих виступив проти членства України в НАТО
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15.03.2024 11:58 Відповісти
ноунеймовское чепушило,пускай кукарекает,на политику єто чучело влияния не имеет.
мне интересно что ле пенша переобулась
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15.03.2024 12:02 Відповісти
Маріон Марешаль -У квітні 2019 року брала участь у V Міжнародному економічному форумі в Ялті, де заявила, зокрема, що форум «об'єднує Крим з усім світом, що залишився» і розкритикувала санкції проти Росії. «Санкції проти Росії є економічною нісенітницею, але також політичною помилкою на шкоду європейським народам»[37]
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15.03.2024 12:06 Відповісти
Жордан Барделла -Состоит в отношениях с Нолвенн Оливье, дочерью Мари-Каролин Ле Пен (старшей сестры Марин Ле Пен) и Филиппа Оливье.
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15.03.2024 12:10 Відповісти
підбуйловся курва 👿
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15.03.2024 12:28 Відповісти
а хто хоче миру, той готує мир. Джерело:
Де'біл! Вивчай мудрість давніх: хочеш миру - готуйся до війни!
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15.03.2024 11:58 Відповісти
кажи коротко "парабелум" гарний пістолет😂👍
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15.03.2024 12:30 Відповісти
Собаки загавкали, а караван іде.
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15.03.2024 12:00 Відповісти
всі ці "політики" складають пару відсотків разом узяті, на них навіть уваги звертати не варто.
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15.03.2024 12:08 Відповісти
Ми так же думали, коли в 2016-му Мураєв, Тимошенко, Мосейчук та ін. розказували що "Нада с Путіним сайтісь па-сєредінє", а через 3 роки це привело до 73 %
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15.03.2024 12:25 Відповісти
лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив: "Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він (Макрон. - Ред.) - ні".

Придурок! Хочеш миру - готуйся до війни.
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15.03.2024 12:09 Відповісти
У нас один Зе_поц напередодні війни казав "надо меньше стрилять", закінчилось дуже погано для виборців Зе_поца і не тільки для них
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15.03.2024 12:24 Відповісти
критика от коммунистов - лучше любой похвалы ...
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15.03.2024 12:12 Відповісти
Макрон - красунчик .💪
Саме так і треба розмовляти з руснею - з позиції сили .
***** розуміє тільки мову - сили , і більш нічого .
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15.03.2024 12:24 Відповісти
"Французские политики" - российские агенты влияния, внедренные во французскую (и не только) политика.
к большому сожалегию, службы безопасности Франции работают спустя рукава
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15.03.2024 12:33 Відповісти
Тому, що MACRO он, а вони MICRO.
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15.03.2024 12:33 Відповісти
У Франції відбувся перепис повій на зарплаті *****?
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15.03.2024 13:20 Відповісти
Політичні повії є скрізь, і скрізь вони куплені були ******.
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15.03.2024 13:26 Відповісти
Нету большего гнилья чем коммуняки.
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15.03.2024 14:31 Відповісти
 
 