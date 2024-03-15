Французькі політики розкритикували Макрона після його інтерв’ю щодо підтримки України

Низка французьких політиків, як правих, так і лівих політсил, розкритикували президента Емманюеля Макрона після його інтерв’ю щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

Зокрема критика лунала від "Національного об’єднання", "Нескорена Франція" та комуністів, а також від правих "Республіканців".

Так, лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що Макрон фактично використовує болючу тему війни в Україні у внутрішньополітичних цілях перед виборами.

"Така форма легковажності, безвідповідальності й цинізму має турбувати французів", - зазначив він.

Лідер "Республіканців" Ерік Сіотті запитав, чи Макрон "хоче воювати з Росією, чи підсилити свої політичні позиції у розпал європейських виборів".

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"Підтримувати Україну – це потрібно. Але дмухати на вуглини потенційного світового конфлікту для електоральних цілей – ні", - додав Сіотті.

Водночас лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявив: "Якщо підживлювати війну, врешті закінчується тим, що ведеш її, а хто хоче миру, той готує мир. Він (Макрон. - Ред.) - ні".

За його словами, Макрон "займається залякуванням", коли каже, що в Україні вирішується майбутнє не лише України, а й усієї Європи, зокрема Франції.

Голова комуністів Фаб’єн Руссель вважає, що Макрон "готовий оголосити війну Росії, щоб замаскувати свій провал у Франції".

"У нас складається враження, що Макрон грає у війну, як Playmobil", - сказала племінниця Марін Ле Пен Маріон Маршаль.

Нагадаємо, 14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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