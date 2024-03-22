В Минэнерго рассказали, в каких регионах остаются проблемы с электроснабжением

В Министерстве энергетики рассказали, что 22 марта сложная ситуация с электроснабжением остается на территории Харьковской области, где обесточено 600 тысяч абонентов, проблемы есть и в других регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как рассказывает Минэнерго:

частично заживлены высоковольтные линии в ряде областей, а также возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС;

локализованы пожары на объектах генерации в нескольких областях;

несмотря на значительные повреждения на ДнепроГЭС, удалось запустить в работу часть оборудования. Продолжается обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

"После проведения аварийных работ заживлены потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба.

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Некоторые ограничения в электрической сети продолжают действовать:

в Одесской области – ограничение для более 230 тысяч потребителей;

в Днепропетровской области отключены 150 тысяч потребителей, ограничения действуют для более 10 тысяч;

в Хмельницкой области без света остаются около 2 тысяч потребителей.

Также в Минэнерго сообщили, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове и области. После массированных обстрелов в регионе без электроэнергии остается более 600 тысяч потребителей.

Массированная атака на Украину

Как известно, утром 22 марта россияне совершили самую большую атаку по энергетической системе Украины. Для этого враг применял около 90 ракет и более 60 дронов. Вследствие этого есть повреждения ТЭС, энергетических объектов, а в ряде областей уже продолжаются аварийные отключения.

Кроме того, враг атаковал ДнепроГЭС. Несмотря на попадание и пожар, риска для прорыва нет.

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