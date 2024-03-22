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Новости
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В Минэнерго рассказали, в каких регионах остаются проблемы с электроснабжением

Енергосистема України

В Министерстве энергетики рассказали, что 22 марта сложная ситуация с электроснабжением остается на территории Харьковской области, где обесточено 600 тысяч абонентов, проблемы есть и в других регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как рассказывает Минэнерго:

  • частично заживлены высоковольтные линии в ряде областей, а также возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС;
  • локализованы пожары на объектах генерации в нескольких областях;
  • несмотря на значительные повреждения на ДнепроГЭС, удалось запустить в работу часть оборудования. Продолжается обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

"После проведения аварийных работ заживлены потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба.

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Некоторые ограничения в электрической сети продолжают действовать:

  • в Одесской области – ограничение для более 230 тысяч потребителей;
  • в Днепропетровской области  отключены 150 тысяч потребителей, ограничения действуют для более 10 тысяч;
  • в Хмельницкой области без света остаются около 2 тысяч потребителей.

Также в Минэнерго сообщили, что сейчас самая сложная ситуация в Харькове и области. После массированных обстрелов в регионе без электроэнергии остается более 600 тысяч потребителей.

Массированная атака на Украину

Как известно, утром 22 марта россияне совершили самую большую атаку по энергетической системе Украины. Для этого враг применял около 90 ракет и более 60 дронов. Вследствие этого есть повреждения ТЭС, энергетических объектов, а в ряде областей уже продолжаются аварийные отключения.

Кроме того, враг атаковал ДнепроГЭС. Несмотря на попадание и пожар, риска для прорыва нет.

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Автор: 

обстрел (27941) Тарифы на электроэнергию (2175) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+1
Я не знаю. Если бы не масштабный сбой, я бы и о взаимосвязанности не знал.
Скорее всего совместное управление и переток.
В упрощенном смысле:
днем старобешевская работает на Украину, ночью кураховская на ДНР.
Надобраніч
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23.03.2024 21:50 Ответить
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Million in Ukraine lose power after Russian attack
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22.03.2024 18:29 Ответить
про то что США призывали не бомбить НПЗ в раше это фєйк - заявил Подоляк
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22.03.2024 18:34 Ответить
немає диму без вогню
я можу собі уявити що адміністрація Байденв закликала до припинення ударів по рашенським НПЗ
тому що це призведе до поразки на виборах
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22.03.2024 19:01 Ответить
кацапы пустили фэйк
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22.03.2024 19:03 Ответить
та досить вже вам пропаганда затьмарила очі кацапи навкруги блін
я тут живу і усе бачу
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22.03.2024 20:27 Ответить
Как аукнется, так и откликнется.
"А какой то пи... пё... так что свет погас"
Обратите внимание, вчера и сегодня не домбили бамбас.
А в Донецке вся генерация легла. Город без электричества.
Из за нашего несчастья тайное становится явным. Но это тайна покрытая мраком.
А может просто совпадение?
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22.03.2024 18:39 Ответить
Поясните, до меня не дошло,плиз.
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22.03.2024 21:40 Ответить
ДЭТЭК после ударов отключил электроэнергию в Донецкой области. По непонятным причинам (сами дэнеровцы не сообщали о массовых обстрелах) на оккупированных территориях начались перебои с подачей э.э.
В отличии от ЛНР в ДНР осталось много эл. станций. По сообщениям у них всегда был избыток э.э.
Мой вывод что осуществлялся переток между территориями. Т.е. ДЭТЭК был вне политики и осуществлял/осуществляет торговлю и нашим.
Как вода, до 22-го года.
После того как разбили водовод возле Славянска в Донецке очень большие проблемы с водой, больше чем в Крыму.
Как по мне, и х.р с ними
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23.03.2024 14:24 Ответить
Да, я в курсе была насчёт воды, но вот об электричестве не знала, то есть Донецк запитывался от не оккупированного Донбасса и за свет в Украину не платил?
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23.03.2024 15:25 Ответить
Я не знаю. Если бы не масштабный сбой, я бы и о взаимосвязанности не знал.
Скорее всего совместное управление и переток.
В упрощенном смысле:
днем старобешевская работает на Украину, ночью кураховская на ДНР.
Надобраніч
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23.03.2024 21:50 Ответить
передзвонив друзям сидять на генераторі
кажуть що по тец 5 вʼїбали
місто переважне без світла
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22.03.2024 18:50 Ответить
пардон было в Харькове тец 5 и 3
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22.03.2024 18:54 Ответить
я на тец 5 після інституту рік працював тож я у курсі
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22.03.2024 18:56 Ответить
Генератор в кожну хату !
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22.03.2024 18:55 Ответить
Я до тих харківян які полюбили "русский мир" ,це варварська орда яка нищить вас не залежно від національності і мови ,ці рашиські злочинці знищують ваше квітуче місто ,вбивають і руйнують тому все повязано з цією злочиною ордою має зникнути назавжди, рашисти це найбільші вороги.
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22.03.2024 19:07 Ответить
https://youtube.com/shorts/199FL1Qwls8?si=5*************** ...

Центр города Астрахань..наверно ядерная война вчера закончилась....💤🙉🔥
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22.03.2024 19:10 Ответить
АСТРАХАНЬ, порядок! ЯДЕРНАЯ СВЕРХДЕРЖАВА - россия та її ВЕЛИЧИЕ!
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22.03.2024 19:17 Ответить
 
 