Ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется, угрозы прорыва нет, - Федоров
На совещании, посвященном экологической ситуации, которая сложилась в Запорожской области в результате вражеских обстрелов, обсудили последствия обстрела ДнепроГЭС.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В совещании приняли участие заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко и председатель Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.
"Один из вопросов повестки дня - оперативная информация о локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем", - отметил Федоров.
В частности, по данным "Укргидроэнерго", ситуация на дамбе контролируемая:
- нет угрозы прорыва дамбы;
- не фиксируется утечка нефтепродуктов.
По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде.
Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.
В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.
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Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
Це як і кримський міст. Все одно впаде.
Це зруйновано рейковий шлях для козлових кранів які обслуговують гідравлічні затвори греблі.