Ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется, угрозы прорыва нет, - Федоров

На совещании, посвященном экологической ситуации, которая сложилась в Запорожской области в результате вражеских обстрелов, обсудили последствия обстрела ДнепроГЭС.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В совещании приняли участие заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко и председатель Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.

"Один из вопросов повестки дня - оперативная информация о локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем", - отметил Федоров.

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В частности, по данным "Укргидроэнерго", ситуация на дамбе контролируемая:

нет угрозы прорыва дамбы;

не фиксируется утечка нефтепродуктов.

По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде.

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Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.