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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется, угрозы прорыва нет, - Федоров

дніпрогес

На совещании, посвященном экологической ситуации, которая сложилась в Запорожской области в результате вражеских обстрелов, обсудили последствия обстрела ДнепроГЭС.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В совещании приняли участие заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко и председатель Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.

"Один из вопросов повестки дня - оперативная информация о локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем", - отметил Федоров.

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В частности, по данным "Укргидроэнерго", ситуация на дамбе контролируемая:

  • нет угрозы прорыва дамбы;
  • не фиксируется утечка нефтепродуктов.

По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде.

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Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) Запорожская область (3215) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+13
Федоров, а як буде після того як орки ще вісім ракет запустять по ГЕС?
Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
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23.03.2024 21:28 Ответить
+10
Руськіє перший раз зруйнували греблю в 1941 році і зараз в 2024 році намагаються зробити теж саме.
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23.03.2024 21:21 Ответить
+6
Чи вона так само контрольована, як спасіння життя сержанта Журавля під особистим контролем Зеленського?
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23.03.2024 22:34 Ответить
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Руськіє перший раз зруйнували греблю в 1941 році і зараз в 2024 році намагаються зробити теж саме.
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23.03.2024 21:21 Ответить
Це якийсь сюр,поки захищали бункер і Форум миру під час війни, орки бахнули по ДніпроГЕС.Невже так і не зроблено висновків про пріоритети а не про поточні справи,які так не на разі при війні.Форуми, знову форуми в столиці, а люди гинуть.
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23.03.2024 21:23 Ответить
Як виглядає все зараз

https://streamable.com/02873l
https://streamable.com/szm4q2
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23.03.2024 21:26 Ответить
Федоров, а як буде після того як орки ще вісім ракет запустять по ГЕС?
Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
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23.03.2024 21:28 Ответить
Вісім влучань, а ППО біля греблі є чи немає?
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23.03.2024 21:37 Ответить
А навіщо? Воно інші, набагато важливіші, об'єкти прикриває. Там точно всі ракети позбивали.
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23.03.2024 21:39 Ответить
Та скільки б там не ставили ППО - якщо орки вирішили знести ГЕС - вони це зроблять.
Це як і кримський міст. Все одно впаде.
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23.03.2024 21:40 Ответить
Не вірно,де ППО стоять,там орки не гасять...Львів, Київ, так імітація атак, бо знають,а віддати енергетику України на знищення це знищить Україну
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23.03.2024 21:55 Ответить
Минулого разу (WW2) для підриву кацапам знадобилось 20 тонн тротилу для підриву дамби. Ракетами таке зробити їм не вдасться.
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24.03.2024 07:12 Ответить
Що ви там контролюєте? Може просто стежите!
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23.03.2024 21:35 Ответить
А що шапіто ще може робити? Співати танцювати на грати пуем на піаніно.
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23.03.2024 21:38 Ответить
Брехати, красти, саджати невинних, підставляти, руйнувати та ще багато чого
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23.03.2024 21:44 Ответить
..скажу лишь одно!!! Пора министерства в мацкве взрывать....Все...
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23.03.2024 21:47 Ответить
Ещё раз так увалят и будет полная жопа. А говносоюзники ПВО давать жлобятся.
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23.03.2024 21:47 Ответить
Нехай Київ дасть, там цього добра в три ешелони. Захід уже надав достатньо, використати не можете актуально
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23.03.2024 21:56 Ответить
Актуально (Гамбургу?) ПВО ни к чему. Высылайте бочками.
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23.03.2024 22:28 Ответить
Загрози немає - можна знову на шашлики...
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23.03.2024 22:01 Ответить
Брысь пёс смердящий.
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23.03.2024 22:01 Ответить
Федоров,ви б тихенько воду спускали , бо ще тали води підійдуть
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23.03.2024 22:07 Ответить
Немає і ніколи не було залізничної гілки поряд. Для залізничного сполучення є окремий мостовий перехід нижче за течиєю Дніпра - Преображенський міст.
Це зруйновано рейковий шлях для козлових кранів які обслуговують гідравлічні затвори греблі.
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24.03.2024 00:36 Ответить
Ситуація контрольована - ГЕС не працює.
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23.03.2024 22:19 Ответить
Як може працювати електрообладнання, що згоріло, яке було в машинному залі?
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24.03.2024 00:44 Ответить
Ця ситуація так само контрольована, як вона була контрольована на Каховській ГЕС?
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23.03.2024 22:32 Ответить
Чи вона так само контрольована, як спасіння життя сержанта Журавля під особистим контролем Зеленського?
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23.03.2024 22:34 Ответить
Срочно нужно засыпать верхние шлюзовые камеры шлаком,их миллионы тонн на Запорожстали. Это нужно было сделать ещё вчера!!!
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24.03.2024 05:47 Ответить
 
 