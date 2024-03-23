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ДнепроГЭС не производит электроэнергию, потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго. В энергосистеме будет дефицит, покрываемый экспортом, - гендиректор Сирота

ДніпроГЕС

Из-за повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, потеряно 20% мощностей "Укргидроэнерго".

Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, на данный момент выработка электроэнергии на станции приостановлена.

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"К сожалению, мы потеряли немалую долю, более 1000 МВт мощности на ДнепроГЭС. В практическом смысле это примерно 20% регулирующих мощностей для энергосистемы. Возможно, для каких-то потребителей мы найдем компенсирующие механизмы, но в целом в энергосистеме будет дефицит, который будут покрывать за счет экспорта", – сказал Сирота.

В компании идет оценка убытков и поиск источников финансирования для восстановления.

"Понимание, у кого просить, у нас есть, мы уже сегодня работаем с нашими международными финансовыми учреждениями, с которыми мы имеем долгое надежное партнерство – это Всемирный банк, это Европейский банк реконструкции и Европейский инвестиционный банк. Мы сегодня утром с ними провели разговор, мы имеем понимание, что они готовы подставить плечо", – подчеркнул Сирота.

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Он добавил, что украинская сторона заинтересована в привлечении зарубежных энергетиков для восстановления ДнепроГЭС.

По его словам, ДнепроГЭС не производит электроэнергию и сроки возобновления работы пока неизвестны. При этом он отметил, что проводятся определенные испытания.

Атака РФ на ДнепроГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.

Автор: 

ДнепроГЭС (29) энергетика (2569) Сирота Игорь (16)


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Топ комментарии
+13
Чувак який плутає експорт з імпортом,' займає одну з найвищих посад в енергетиці.
Це все що треба знати куди ми докотились...
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23.03.2024 18:48 Ответить
+12
мож імпортом?
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23.03.2024 18:30 Ответить
+11
Уявляєте, що було б , якби не 3-рівневий захист від генія фіздєжа Мустафи Внайома?
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23.03.2024 18:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
мож імпортом?
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23.03.2024 18:30 Ответить
Я так ризумію, що зменшать експорт.
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23.03.2024 19:36 Ответить
Можна що завгодно "розуміти" у країні де суцільні невігласи вибрали владою суцільних невігласів. До кожного чиновника і журналіста потрібно по три перекладача приставляти, щоб розуміти про що саме йде мова.
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23.03.2024 19:43 Ответить
Я правильно розумію, що ви вважаєте Україну країною невігласів? 😳
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23.03.2024 19:46 Ответить
Звісно що не всю а, тебе і інші 72, 9999 відсотка, що проголосували за своє Альтер Его
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23.03.2024 19:52 Ответить
Я не голосував. Але до вибору інших співгромадян ставлюся з повагою, як до 24 так і до 73.
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23.03.2024 20:11 Ответить
А я десь чув, що ти троль, який змінює прапорці зі швидкістюю звука
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23.03.2024 20:31 Ответить
Мабуть таки імпортом.
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23.03.2024 18:32 Ответить
А цьому маланцю до дупи експорт це чи імпорт. Україна для нього це місце тимчасового проживання і збагачення. А чи багатьох маланців призвали до війська і скерували в окопи?
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24.03.2024 10:28 Ответить
Уявляєте, що було б , якби не 3-рівневий захист від генія фіздєжа Мустафи Внайома?
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23.03.2024 18:32 Ответить
"У компанії триває оцінювання збитків і пошук джерел фінансування для відновлення." -

Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота у січні заробив 782 тисячі гривень
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23.03.2024 18:34 Ответить
Ты сам главный убыток для компании, *****, 240 тыс. баксов в год без премий, сиротка.
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23.03.2024 19:09 Ответить
Він такий самий Ігор як Гершеле (Ігор) з Коломиї (Коломойський)
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24.03.2024 10:30 Ответить
Прикрити машинний зал аеростатними
загородженнями не пробували?
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23.03.2024 18:34 Ответить
Проти балістики допоможе?
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23.03.2024 18:51 Ответить
Побачивши аеростат загородження, ракета з переляку драпане у Космос.
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23.03.2024 21:19 Ответить
Та скільки на аеростатах вкрадеш? А от на відновленні...
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23.03.2024 18:52 Ответить
може друзів зеленого мерзотника розкуркулити там мільярди доларів всудуках
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23.03.2024 18:36 Ответить
Отже,мали б вже скидати воду.Чого чекаєте?
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23.03.2024 18:38 Ответить
Вам вище вказали 782тис. грн.
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23.03.2024 18:45 Ответить
Ага ,вже прочитав(Ну раз так,то збитки від підриву ,я так розумію,будуть менші?((
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23.03.2024 18:53 Ответить
Дефіцит покривається не за рахунок експорту, а - імпорту, довбні !
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23.03.2024 18:40 Ответить
Он не гендляр, он ПТУ-шник.
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23.03.2024 19:12 Ответить
Значить в квітні піднімуть для нас рабів тарифи щоб наші Ахметки та Всі вибрані не збідніли ....
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23.03.2024 18:41 Ответить
Яка тобі ріжниця, росіянину, хто і що піднімуть у сусідній країні? Тобі до "новой волні" готуватися потрібно, а ти про рибу гроші
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23.03.2024 19:48 Ответить
Чувак який плутає експорт з імпортом,' займає одну з найвищих посад в енергетиці.
Це все що треба знати куди ми докотились...
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23.03.2024 18:48 Ответить
Інший ЧУВАК був СКОМОРОХОМ а став ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕРЖАВИ
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24.03.2024 10:32 Ответить
Тобто, енерготеррор минулої зими абсолютно нічого вас не навчив, енергооб'єкти, як були беззахисні, так і залишилися? Як можна було залишити незахищеною ДніпроГЕС?
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23.03.2024 18:49 Ответить
за 1 місяць: -2 пускові петріот й ракети до них, -4 с-300 (з радарами), -1 nasams .

ще, якщо вірити Західним медіа, в нас до кінця березня закінчаться снаряди ппо .
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23.03.2024 19:11 Ответить
Патріоти якраз і треба було не на фронт кидати, а прикривати важливі інфраструктурні об'єкти. Але ж наші лідори не знайшли другого рішення доля збиття сушок. От і маємо.
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23.03.2024 19:17 Ответить
Харош тут російське ІПСО розводити. Сходи на страна. Сру, щось про Крокус понаписуй
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23.03.2024 19:50 Ответить
Від балістики потрібен Патріот. На все Патріотів не непасесся.
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23.03.2024 19:49 Ответить
Кому потрібні ті енергооб'єкти, головне захистити Вову і його єрмачню.
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23.03.2024 20:17 Ответить
Прикриття ГЕС асфальтівництвом не допомогло...що могло підти не так?🤔
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23.03.2024 18:50 Ответить
невже важко вивчити різницю між експортом та імпортом
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23.03.2024 18:55 Ответить
А хтось кілька днів тому хвалився,що ГЕС виробляє багато енергії бо підвищився рівень води! Допиз*івся!
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23.03.2024 18:56 Ответить
23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Станом на 14-00 президент України Зеленський, голова уряду Шмигаль і голова ВР України Стефанчук відсутні на робочих місцях.

За таку колективну бездіяльність Уряду та галузевих «керманичів», разом з наємом, треба давати пожиттєво! Втратили 20%енергетики з системи України! А наєм зарікався, що забезпить усе прикриття???

З прутіним-убивцею, це окремо, розберемося….
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23.03.2024 18:57 Ответить
Воно ще за оті десять днів стільки ''дєлов'' наробе.
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23.03.2024 19:20 Ответить
Гідроенергетика становила лише 1,1% енергетичного балансу України. Тобто, 20% від 1,1% - 0,22%. Після окупації кілька теплових та по одній атомній і гідравлічній опинилися на непідконтрольній території. Тобто, частка гідроенергетики трохи збільшилася. Навіть, якщо збільшилася у 5 разів, то частка ДніпроГЕС становить 1,1%. Про який дефіцит може бути мова. Вся ця лапша лише для того, щоб дали гроші.
От удари по теплових станціях, наприклад, Бурштинській ДРЕС, дійсно можуть спричинити дефіцит. Але то вже інша історія.
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23.03.2024 19:06 Ответить
Вже вчора бачила статтю, що підвищать тарифи населенню, бо треба "гроші на ремонт ГЕС".
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23.03.2024 19:14 Ответить
А Бурштин задіяний виключно на експорт
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24.03.2024 10:35 Ответить
Сьогодні середньорічне виробництво електроенергії Дніпровською ГЕС дорівнює 4008 млн кВт.
Це 340 млн кВт в місяць в середньому. Або 30% потужності одного ядерного реактора.
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23.03.2024 19:12 Ответить
От за що я ненавиджу репортерів, так за те, що вчора окремі видання понесли новину, що окремі об'єкти Дніпрогесу підключені до живлення, даючи сподівання (нічим не обгрунтоване) на швидке відновлення.
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23.03.2024 19:26 Ответить
Hellis
@13Hellis_13
·
5 год
у подруги дитинства в Запоріжжі з вікон можна бачити ДніпроГЕС. Каже: постійно ворог туди бив, але все збивали. А зараз теж намагалися збити, але ... Місцеві кажуть, що якусь ППО забрали звідти...
Це не фактаж. Це роздуми людини, яка чула звуки та бачила, як працювало ППО раніше.
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23.03.2024 19:34 Ответить
Якщо забрали мабуть було щось важливіше прикривати. В будь-якому разі перехопити вісім ракет було б дуже складно.
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23.03.2024 19:48 Ответить
Макрон хоче експорт українського зерна заборонити, наші хочуть дефіцит експортом енергії покривати... я напевно давно підручник з економіки читав, якісь нові правила та закони запровадили. А Земля поки що кругла?
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23.03.2024 19:54 Ответить
Ні просто ти потихеньку приходиш до тями що Земля таки ПЛОСКА
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24.03.2024 10:36 Ответить
Ось як виглядає Дніпрпогес зараз:

https://streamable.com/szm4q2

Дейякі очевидці стверджують, що було не менше 8 влучань.
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23.03.2024 20:34 Ответить
https://streamable.com/02873l https://streamable.com/02873l

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23.03.2024 20:40 Ответить
Для початку треба зрозуміти... А, ми цього не знали АЕС і ГЕС... Вроді одне й теж, енергія заради... Але в кожному колгоспі свій голова. Крім того ТЕЦ, і безліч ,,зеленої панельної генерації,,. Всі вроді працюють заради..., але ,,голови колгоспів,, цих структур відношення до міненергетики мають таке, ж саме як і найбільша в Європі Гідроакумулююча... Да, є така ,,субатомна субстанція,,) на теренах Незалежної, яка акумулює. Куди акумулює, плебсу не відомо, але там ,,завжди вічне будівництво,,. Ми виграємо в гідротехнологіях, ми виграємо в АЕС, ми виграємо в технологічних генераціях, ми виграємо конкуренцію... Тому, що мусимо бігти. Бігти від влади, бігти від кацапів, бігти...від тцк, кму, вру... Життя Українця-30 років бігти, бігти від Держави... Я, дистанцію ,,сто метрів,, тримав 25 років... 25 минули, а ,,стометрівка,, лишилася...
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23.03.2024 20:47 Ответить
Допускаю,що )(уйлішка має вологу надію встановити лінію розмежування по Дніпру...
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23.03.2024 20:57 Ответить
 
 