ДнепроГЭС не производит электроэнергию, потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго. В энергосистеме будет дефицит, покрываемый экспортом, - гендиректор Сирота

Из-за повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, потеряно 20% мощностей "Укргидроэнерго".

Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, на данный момент выработка электроэнергии на станции приостановлена.

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"К сожалению, мы потеряли немалую долю, более 1000 МВт мощности на ДнепроГЭС. В практическом смысле это примерно 20% регулирующих мощностей для энергосистемы. Возможно, для каких-то потребителей мы найдем компенсирующие механизмы, но в целом в энергосистеме будет дефицит, который будут покрывать за счет экспорта", – сказал Сирота.

В компании идет оценка убытков и поиск источников финансирования для восстановления.

"Понимание, у кого просить, у нас есть, мы уже сегодня работаем с нашими международными финансовыми учреждениями, с которыми мы имеем долгое надежное партнерство – это Всемирный банк, это Европейский банк реконструкции и Европейский инвестиционный банк. Мы сегодня утром с ними провели разговор, мы имеем понимание, что они готовы подставить плечо", – подчеркнул Сирота.

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Он добавил, что украинская сторона заинтересована в привлечении зарубежных энергетиков для восстановления ДнепроГЭС.

По его словам, ДнепроГЭС не производит электроэнергию и сроки возобновления работы пока неизвестны. При этом он отметил, что проводятся определенные испытания.

Атака РФ на ДнепроГЭС

Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.

В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.