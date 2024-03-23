ДнепроГЭС не производит электроэнергию, потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго. В энергосистеме будет дефицит, покрываемый экспортом, - гендиректор Сирота
Из-за повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, потеряно 20% мощностей "Укргидроэнерго".
Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия Игорь Сирота в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
По его словам, на данный момент выработка электроэнергии на станции приостановлена.
"К сожалению, мы потеряли немалую долю, более 1000 МВт мощности на ДнепроГЭС. В практическом смысле это примерно 20% регулирующих мощностей для энергосистемы. Возможно, для каких-то потребителей мы найдем компенсирующие механизмы, но в целом в энергосистеме будет дефицит, который будут покрывать за счет экспорта", – сказал Сирота.
В компании идет оценка убытков и поиск источников финансирования для восстановления.
"Понимание, у кого просить, у нас есть, мы уже сегодня работаем с нашими международными финансовыми учреждениями, с которыми мы имеем долгое надежное партнерство – это Всемирный банк, это Европейский банк реконструкции и Европейский инвестиционный банк. Мы сегодня утром с ними провели разговор, мы имеем понимание, что они готовы подставить плечо", – подчеркнул Сирота.
Он добавил, что украинская сторона заинтересована в привлечении зарубежных энергетиков для восстановления ДнепроГЭС.
По его словам, ДнепроГЭС не производит электроэнергию и сроки возобновления работы пока неизвестны. При этом он отметил, что проводятся определенные испытания.
Атака РФ на ДнепроГЭС
Напомним, 22 марта 2024 года РФ ударила по дамбе ДнепроГЭС. По ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 подверглась серьезным повреждениям.
В результате удара по ГЭС погиб 1 человек.
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Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота у січні заробив 782 тисячі гривень
загородженнями не пробували?
Це все що треба знати куди ми докотились...
ще, якщо вірити Західним медіа, в нас до кінця березня закінчаться снаряди ппо .
10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Станом на 14-00 президент України Зеленський, голова уряду Шмигаль і голова ВР України Стефанчук відсутні на робочих місцях.
За таку колективну бездіяльність Уряду та галузевих «керманичів», разом з наємом, треба давати пожиттєво! Втратили 20%енергетики з системи України! А наєм зарікався, що забезпить усе прикриття???
З прутіним-убивцею, це окремо, розберемося….
От удари по теплових станціях, наприклад, Бурштинській ДРЕС, дійсно можуть спричинити дефіцит. Але то вже інша історія.
Це 340 млн кВт в місяць в середньому. Або 30% потужності одного ядерного реактора.
@13Hellis_13
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5 год
у подруги дитинства в Запоріжжі з вікон можна бачити ДніпроГЕС. Каже: постійно ворог туди бив, але все збивали. А зараз теж намагалися збити, але ... Місцеві кажуть, що якусь ППО забрали звідти...
Це не фактаж. Це роздуми людини, яка чула звуки та бачила, як працювало ППО раніше.
https://streamable.com/szm4q2
Дейякі очевидці стверджують, що було не менше 8 влучань.