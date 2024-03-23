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ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго. В енергосистемі буде дефіцит, який покриватимуть експортом, - гендиректор Сирота

ДніпроГЕС

Через пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.

 Про це генеральний директор держпідприємства Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, на цей момент вироблення електроенергії на станції припинено.

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"На жаль, ми втратили чималу частку, понад 1000 МВт потужності на ДніпроГЕС. У практичному сенсі це приблизно 20% регулюючих потужностей для енергосистеми. Можливо, для якихось певних споживачів ми знайдемо компенсуючі механізми, але загалом у енергосистемі буде дефіцит, який будуть покривати за рахунок експорту", – сказав Сирота.

У компанії триває оцінювання збитків і пошук джерел фінансування для відновлення.

"Розуміння, у кого просити, ми маємо, ми вже сьогодні працюємо з нашими міжнародними фінансовими установами, з якими маємо довге надійне партнерство – це Світовий банк, це Європейський банк реконструкції і Європейський інвестиційний банк. Ми сьогодні вранці з ними провели розмову, ми маємо розуміння, що вони готові підставити плече", – наголосив Сирота.

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Він додав, що українська сторона зацікавлена у залученні зарубіжних енергетиків для відновлення ДніпроГЕС.

За його словами, ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.

Атака РФ на ДніпроГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) енергетика (2620) Сирота Ігор (24)


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Топ коментарі
+13
Чувак який плутає експорт з імпортом,' займає одну з найвищих посад в енергетиці.
Це все що треба знати куди ми докотились...
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23.03.2024 18:48 Відповісти
+12
мож імпортом?
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23.03.2024 18:30 Відповісти
+11
Уявляєте, що було б , якби не 3-рівневий захист від генія фіздєжа Мустафи Внайома?
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23.03.2024 18:32 Відповісти
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мож імпортом?
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23.03.2024 18:30 Відповісти
Я так ризумію, що зменшать експорт.
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23.03.2024 19:36 Відповісти
Можна що завгодно "розуміти" у країні де суцільні невігласи вибрали владою суцільних невігласів. До кожного чиновника і журналіста потрібно по три перекладача приставляти, щоб розуміти про що саме йде мова.
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23.03.2024 19:43 Відповісти
Я правильно розумію, що ви вважаєте Україну країною невігласів? 😳
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23.03.2024 19:46 Відповісти
Звісно що не всю а, тебе і інші 72, 9999 відсотка, що проголосували за своє Альтер Его
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23.03.2024 19:52 Відповісти
Я не голосував. Але до вибору інших співгромадян ставлюся з повагою, як до 24 так і до 73.
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23.03.2024 20:11 Відповісти
А я десь чув, що ти троль, який змінює прапорці зі швидкістюю звука
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23.03.2024 20:31 Відповісти
Мабуть таки імпортом.
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23.03.2024 18:32 Відповісти
А цьому маланцю до дупи експорт це чи імпорт. Україна для нього це місце тимчасового проживання і збагачення. А чи багатьох маланців призвали до війська і скерували в окопи?
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24.03.2024 10:28 Відповісти
Уявляєте, що було б , якби не 3-рівневий захист від генія фіздєжа Мустафи Внайома?
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23.03.2024 18:32 Відповісти
"У компанії триває оцінювання збитків і пошук джерел фінансування для відновлення." -

Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота у січні заробив 782 тисячі гривень
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23.03.2024 18:34 Відповісти
Ты сам главный убыток для компании, *****, 240 тыс. баксов в год без премий, сиротка.
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23.03.2024 19:09 Відповісти
Він такий самий Ігор як Гершеле (Ігор) з Коломиї (Коломойський)
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24.03.2024 10:30 Відповісти
Прикрити машинний зал аеростатними
загородженнями не пробували?
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23.03.2024 18:34 Відповісти
Проти балістики допоможе?
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23.03.2024 18:51 Відповісти
Побачивши аеростат загородження, ракета з переляку драпане у Космос.
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23.03.2024 21:19 Відповісти
Та скільки на аеростатах вкрадеш? А от на відновленні...
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23.03.2024 18:52 Відповісти
може друзів зеленого мерзотника розкуркулити там мільярди доларів всудуках
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23.03.2024 18:36 Відповісти
Отже,мали б вже скидати воду.Чого чекаєте?
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23.03.2024 18:38 Відповісти
Вам вище вказали 782тис. грн.
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23.03.2024 18:45 Відповісти
Ага ,вже прочитав(Ну раз так,то збитки від підриву ,я так розумію,будуть менші?((
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23.03.2024 18:53 Відповісти
Дефіцит покривається не за рахунок експорту, а - імпорту, довбні !
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23.03.2024 18:40 Відповісти
Он не гендляр, он ПТУ-шник.
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23.03.2024 19:12 Відповісти
Значить в квітні піднімуть для нас рабів тарифи щоб наші Ахметки та Всі вибрані не збідніли ....
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23.03.2024 18:41 Відповісти
Яка тобі ріжниця, росіянину, хто і що піднімуть у сусідній країні? Тобі до "новой волні" готуватися потрібно, а ти про рибу гроші
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23.03.2024 19:48 Відповісти
Чувак який плутає експорт з імпортом,' займає одну з найвищих посад в енергетиці.
Це все що треба знати куди ми докотились...
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23.03.2024 18:48 Відповісти
Інший ЧУВАК був СКОМОРОХОМ а став ПРЕЗИДЕНТОМ ДЕРЖАВИ
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24.03.2024 10:32 Відповісти
Тобто, енерготеррор минулої зими абсолютно нічого вас не навчив, енергооб'єкти, як були беззахисні, так і залишилися? Як можна було залишити незахищеною ДніпроГЕС?
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23.03.2024 18:49 Відповісти
за 1 місяць: -2 пускові петріот й ракети до них, -4 с-300 (з радарами), -1 nasams .

ще, якщо вірити Західним медіа, в нас до кінця березня закінчаться снаряди ппо .
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23.03.2024 19:11 Відповісти
Патріоти якраз і треба було не на фронт кидати, а прикривати важливі інфраструктурні об'єкти. Але ж наші лідори не знайшли другого рішення доля збиття сушок. От і маємо.
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23.03.2024 19:17 Відповісти
Харош тут російське ІПСО розводити. Сходи на страна. Сру, щось про Крокус понаписуй
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23.03.2024 19:50 Відповісти
Від балістики потрібен Патріот. На все Патріотів не непасесся.
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23.03.2024 19:49 Відповісти
Кому потрібні ті енергооб'єкти, головне захистити Вову і його єрмачню.
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23.03.2024 20:17 Відповісти
Прикриття ГЕС асфальтівництвом не допомогло...що могло підти не так?🤔
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23.03.2024 18:50 Відповісти
невже важко вивчити різницю між експортом та імпортом
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23.03.2024 18:55 Відповісти
А хтось кілька днів тому хвалився,що ГЕС виробляє багато енергії бо підвищився рівень води! Допиз*івся!
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23.03.2024 18:56 Відповісти
23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Станом на 14-00 президент України Зеленський, голова уряду Шмигаль і голова ВР України Стефанчук відсутні на робочих місцях.

За таку колективну бездіяльність Уряду та галузевих «керманичів», разом з наємом, треба давати пожиттєво! Втратили 20%енергетики з системи України! А наєм зарікався, що забезпить усе прикриття???

З прутіним-убивцею, це окремо, розберемося….
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23.03.2024 18:57 Відповісти
Воно ще за оті десять днів стільки ''дєлов'' наробе.
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23.03.2024 19:20 Відповісти
Гідроенергетика становила лише 1,1% енергетичного балансу України. Тобто, 20% від 1,1% - 0,22%. Після окупації кілька теплових та по одній атомній і гідравлічній опинилися на непідконтрольній території. Тобто, частка гідроенергетики трохи збільшилася. Навіть, якщо збільшилася у 5 разів, то частка ДніпроГЕС становить 1,1%. Про який дефіцит може бути мова. Вся ця лапша лише для того, щоб дали гроші.
От удари по теплових станціях, наприклад, Бурштинській ДРЕС, дійсно можуть спричинити дефіцит. Але то вже інша історія.
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23.03.2024 19:06 Відповісти
Вже вчора бачила статтю, що підвищать тарифи населенню, бо треба "гроші на ремонт ГЕС".
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23.03.2024 19:14 Відповісти
А Бурштин задіяний виключно на експорт
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24.03.2024 10:35 Відповісти
Сьогодні середньорічне виробництво електроенергії Дніпровською ГЕС дорівнює 4008 млн кВт.
Це 340 млн кВт в місяць в середньому. Або 30% потужності одного ядерного реактора.
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23.03.2024 19:12 Відповісти
От за що я ненавиджу репортерів, так за те, що вчора окремі видання понесли новину, що окремі об'єкти Дніпрогесу підключені до живлення, даючи сподівання (нічим не обгрунтоване) на швидке відновлення.
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23.03.2024 19:26 Відповісти
Hellis
@13Hellis_13
·
5 год
у подруги дитинства в Запоріжжі з вікон можна бачити ДніпроГЕС. Каже: постійно ворог туди бив, але все збивали. А зараз теж намагалися збити, але ... Місцеві кажуть, що якусь ППО забрали звідти...
Це не фактаж. Це роздуми людини, яка чула звуки та бачила, як працювало ППО раніше.
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23.03.2024 19:34 Відповісти
Якщо забрали мабуть було щось важливіше прикривати. В будь-якому разі перехопити вісім ракет було б дуже складно.
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23.03.2024 19:48 Відповісти
Макрон хоче експорт українського зерна заборонити, наші хочуть дефіцит експортом енергії покривати... я напевно давно підручник з економіки читав, якісь нові правила та закони запровадили. А Земля поки що кругла?
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23.03.2024 19:54 Відповісти
Ні просто ти потихеньку приходиш до тями що Земля таки ПЛОСКА
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24.03.2024 10:36 Відповісти
Ось як виглядає Дніпрпогес зараз:

https://streamable.com/szm4q2

Дейякі очевидці стверджують, що було не менше 8 влучань.
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23.03.2024 20:34 Відповісти
https://streamable.com/02873l https://streamable.com/02873l

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23.03.2024 20:40 Відповісти
Для початку треба зрозуміти... А, ми цього не знали АЕС і ГЕС... Вроді одне й теж, енергія заради... Але в кожному колгоспі свій голова. Крім того ТЕЦ, і безліч ,,зеленої панельної генерації,,. Всі вроді працюють заради..., але ,,голови колгоспів,, цих структур відношення до міненергетики мають таке, ж саме як і найбільша в Європі Гідроакумулююча... Да, є така ,,субатомна субстанція,,) на теренах Незалежної, яка акумулює. Куди акумулює, плебсу не відомо, але там ,,завжди вічне будівництво,,. Ми виграємо в гідротехнологіях, ми виграємо в АЕС, ми виграємо в технологічних генераціях, ми виграємо конкуренцію... Тому, що мусимо бігти. Бігти від влади, бігти від кацапів, бігти...від тцк, кму, вру... Життя Українця-30 років бігти, бігти від Держави... Я, дистанцію ,,сто метрів,, тримав 25 років... 25 минули, а ,,стометрівка,, лишилася...
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23.03.2024 20:47 Відповісти
Допускаю,що )(уйлішка має вологу надію встановити лінію розмежування по Дніпру...
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23.03.2024 20:57 Відповісти
 
 