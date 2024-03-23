ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго. В енергосистемі буде дефіцит, який покриватимуть експортом, - гендиректор Сирота
Через пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.
Про це генеральний директор держпідприємства Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, на цей момент вироблення електроенергії на станції припинено.
"На жаль, ми втратили чималу частку, понад 1000 МВт потужності на ДніпроГЕС. У практичному сенсі це приблизно 20% регулюючих потужностей для енергосистеми. Можливо, для якихось певних споживачів ми знайдемо компенсуючі механізми, але загалом у енергосистемі буде дефіцит, який будуть покривати за рахунок експорту", – сказав Сирота.
У компанії триває оцінювання збитків і пошук джерел фінансування для відновлення.
"Розуміння, у кого просити, ми маємо, ми вже сьогодні працюємо з нашими міжнародними фінансовими установами, з якими маємо довге надійне партнерство – це Світовий банк, це Європейський банк реконструкції і Європейський інвестиційний банк. Ми сьогодні вранці з ними провели розмову, ми маємо розуміння, що вони готові підставити плече", – наголосив Сирота.
Він додав, що українська сторона зацікавлена у залученні зарубіжних енергетиків для відновлення ДніпроГЕС.
За його словами, ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.
Атака РФ на ДніпроГЕС
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генеральний директор державної енергогенеруючої компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота у січні заробив 782 тисячі гривень
загородженнями не пробували?
Це все що треба знати куди ми докотились...
ще, якщо вірити Західним медіа, в нас до кінця березня закінчаться снаряди ппо .
10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Станом на 14-00 президент України Зеленський, голова уряду Шмигаль і голова ВР України Стефанчук відсутні на робочих місцях.
За таку колективну бездіяльність Уряду та галузевих «керманичів», разом з наємом, треба давати пожиттєво! Втратили 20%енергетики з системи України! А наєм зарікався, що забезпить усе прикриття???
З прутіним-убивцею, це окремо, розберемося….
От удари по теплових станціях, наприклад, Бурштинській ДРЕС, дійсно можуть спричинити дефіцит. Але то вже інша історія.
Це 340 млн кВт в місяць в середньому. Або 30% потужності одного ядерного реактора.
@13Hellis_13
·
5 год
у подруги дитинства в Запоріжжі з вікон можна бачити ДніпроГЕС. Каже: постійно ворог туди бив, але все збивали. А зараз теж намагалися збити, але ... Місцеві кажуть, що якусь ППО забрали звідти...
Це не фактаж. Це роздуми людини, яка чула звуки та бачила, як працювало ППО раніше.
https://streamable.com/szm4q2
Дейякі очевидці стверджують, що було не менше 8 влучань.