ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго. В енергосистемі буде дефіцит, який покриватимуть експортом, - гендиректор Сирота

Через пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.

Про це генеральний директор держпідприємства Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, на цей момент вироблення електроенергії на станції припинено.

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"На жаль, ми втратили чималу частку, понад 1000 МВт потужності на ДніпроГЕС. У практичному сенсі це приблизно 20% регулюючих потужностей для енергосистеми. Можливо, для якихось певних споживачів ми знайдемо компенсуючі механізми, але загалом у енергосистемі буде дефіцит, який будуть покривати за рахунок експорту", – сказав Сирота.

У компанії триває оцінювання збитків і пошук джерел фінансування для відновлення.

"Розуміння, у кого просити, ми маємо, ми вже сьогодні працюємо з нашими міжнародними фінансовими установами, з якими маємо довге надійне партнерство – це Світовий банк, це Європейський банк реконструкції і Європейський інвестиційний банк. Ми сьогодні вранці з ними провели розмову, ми маємо розуміння, що вони готові підставити плече", – наголосив Сирота.

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Він додав, що українська сторона зацікавлена у залученні зарубіжних енергетиків для відновлення ДніпроГЕС.

За його словами, ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі. При цьому він також зазначив, що проводяться певні випробування.

Атака РФ на ДніпроГЕС

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.