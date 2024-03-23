Ситуація на греблі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву немає, - Федоров

На нараді, присвяченій екологічній ситуації, яка склалася в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів, обговорили наслідки обстрілу ДніпроГЕС.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у нараді взяли участь заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко та голова Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.



"Одне із питань порядку денного - оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків у подальшому", - зазначив Федоров.

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Так, за даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:

немає загрози прориву греблі;

не фіксується витік нафтопродуктів.

За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді.

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Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.