Ситуація на греблі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву немає, - Федоров
На нараді, присвяченій екологічній ситуації, яка склалася в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів, обговорили наслідки обстрілу ДніпроГЕС.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у нараді взяли участь заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко та голова Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.
"Одне із питань порядку денного - оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків у подальшому", - зазначив Федоров.
Так, за даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:
- немає загрози прориву греблі;
- не фіксується витік нафтопродуктів.
За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді.
Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.
Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.
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Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
Це як і кримський міст. Все одно впаде.
Це зруйновано рейковий шлях для козлових кранів які обслуговують гідравлічні затвори греблі.