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Новини Агресія Росії проти України
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Ситуація на греблі ДніпроГЕС контрольована, загрози прориву немає, - Федоров

дніпрогес

На нараді, присвяченій екологічній ситуації, яка склалася в Запорізькій області внаслідок ворожих обстрілів, обговорили наслідки обстрілу ДніпроГЕС.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у нараді взяли участь заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко та голова Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.

"Одне із питань порядку денного - оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків у подальшому", - зазначив Федоров.

Також читайте: ДніпроГЕС не виробляє електроенергію, втрачено 20% потужностей Укргідроенерго. В енергосистемі буде дефіцит, який покриватимуть експортом, - гендиректор Сирота

Так, за даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:

  • немає загрози прориву греблі;
  • не фіксується витік нафтопродуктів.

За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді.

Читайте: Якщо росіяни мають на меті саме руйнування греблі Дніпровської ГЕС, атаки триватимуть, - Галущенко

Нагадаємо, 22 березня 2024 року РФ вдарила по греблі ДніпроГЕС. По ГЕС було два прямі влучання, ГЕС-2 зазнала серйозних пошкоджень.

Внаслідок удару по ГЕС загинула 1 особа.

Автор: 

ДніпроГЕС (42) Запорізька область (3746) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+13
Федоров, а як буде після того як орки ще вісім ракет запустять по ГЕС?
Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
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23.03.2024 21:28 Відповісти
+10
Руськіє перший раз зруйнували греблю в 1941 році і зараз в 2024 році намагаються зробити теж саме.
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23.03.2024 21:21 Відповісти
+6
Чи вона так само контрольована, як спасіння життя сержанта Журавля під особистим контролем Зеленського?
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23.03.2024 22:34 Відповісти
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Руськіє перший раз зруйнували греблю в 1941 році і зараз в 2024 році намагаються зробити теж саме.
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23.03.2024 21:21 Відповісти
Це якийсь сюр,поки захищали бункер і Форум миру під час війни, орки бахнули по ДніпроГЕС.Невже так і не зроблено висновків про пріоритети а не про поточні справи,які так не на разі при війні.Форуми, знову форуми в столиці, а люди гинуть.
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23.03.2024 21:23 Відповісти
Як виглядає все зараз

https://streamable.com/02873l
https://streamable.com/szm4q2
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23.03.2024 21:26 Відповісти
Федоров, а як буде після того як орки ще вісім ракет запустять по ГЕС?
Загрози прориву не буде? А якщо буде - то хто за це понесе відповідальність?
За те що не прийняли відповідних заходів?
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23.03.2024 21:28 Відповісти
Вісім влучань, а ППО біля греблі є чи немає?
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23.03.2024 21:37 Відповісти
А навіщо? Воно інші, набагато важливіші, об'єкти прикриває. Там точно всі ракети позбивали.
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23.03.2024 21:39 Відповісти
Та скільки б там не ставили ППО - якщо орки вирішили знести ГЕС - вони це зроблять.
Це як і кримський міст. Все одно впаде.
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23.03.2024 21:40 Відповісти
Не вірно,де ППО стоять,там орки не гасять...Львів, Київ, так імітація атак, бо знають,а віддати енергетику України на знищення це знищить Україну
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23.03.2024 21:55 Відповісти
Минулого разу (WW2) для підриву кацапам знадобилось 20 тонн тротилу для підриву дамби. Ракетами таке зробити їм не вдасться.
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24.03.2024 07:12 Відповісти
Що ви там контролюєте? Може просто стежите!
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23.03.2024 21:35 Відповісти
А що шапіто ще може робити? Співати танцювати на грати пуем на піаніно.
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23.03.2024 21:38 Відповісти
Брехати, красти, саджати невинних, підставляти, руйнувати та ще багато чого
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23.03.2024 21:44 Відповісти
..скажу лишь одно!!! Пора министерства в мацкве взрывать....Все...
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23.03.2024 21:47 Відповісти
Ещё раз так увалят и будет полная жопа. А говносоюзники ПВО давать жлобятся.
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23.03.2024 21:47 Відповісти
Нехай Київ дасть, там цього добра в три ешелони. Захід уже надав достатньо, використати не можете актуально
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23.03.2024 21:56 Відповісти
Актуально (Гамбургу?) ПВО ни к чему. Высылайте бочками.
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23.03.2024 22:28 Відповісти
Загрози немає - можна знову на шашлики...
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23.03.2024 22:01 Відповісти
Брысь пёс смердящий.
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23.03.2024 22:01 Відповісти
Федоров,ви б тихенько воду спускали , бо ще тали води підійдуть
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23.03.2024 22:07 Відповісти
Немає і ніколи не було залізничної гілки поряд. Для залізничного сполучення є окремий мостовий перехід нижче за течиєю Дніпра - Преображенський міст.
Це зруйновано рейковий шлях для козлових кранів які обслуговують гідравлічні затвори греблі.
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24.03.2024 00:36 Відповісти
Ситуація контрольована - ГЕС не працює.
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23.03.2024 22:19 Відповісти
Як може працювати електрообладнання, що згоріло, яке було в машинному залі?
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24.03.2024 00:44 Відповісти
Ця ситуація так само контрольована, як вона була контрольована на Каховській ГЕС?
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23.03.2024 22:32 Відповісти
Чи вона так само контрольована, як спасіння життя сержанта Журавля під особистим контролем Зеленського?
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23.03.2024 22:34 Відповісти
Срочно нужно засыпать верхние шлюзовые камеры шлаком,их миллионы тонн на Запорожстали. Это нужно было сделать ещё вчера!!!
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24.03.2024 05:47 Відповісти
 
 