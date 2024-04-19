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Суд не продлил срок содержания Червинского под стражей, но его могут попытаться арестовать без судебного разбирательства, - адвокат Лысенко

Роман Червінський

Подготовительное судебное заседание по делу полковника ССО Романа Червинского, которое коллегия Кировоградского районного суда Кировоградской области трижды переносила из-за того, что должным образом не были вызваны потерпевшие, сегодня не состоялось. Хотя, несмотря на ненадлежащее уведомление потерпевших, суд хотел рассмотреть ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика, в течение дня из-за многочисленных воздушных тревог заседание откладывалось, а затем у судей закончился рабочий день. Поэтому завтра Романа Червинского должны освободить из-под ареста.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Романа Червинского Сергей Лысенко, добавив, что согласно последнему решению следственного судьи Шевченковского райсуда города Киева, срок его содержания под стражей истекает сегодня в полночь.

В то же время он отметил, что обвинение или суд может применить статью 615 Уголовно-процессуального кодекса, в которой говорится об особом режиме уголовного производства в условиях военного положения.

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"Рабочий день в суде закончился. И когда судьи выходили из зала, поскольку снова прозвучала тревога и проводить заседание по соображениям безопасности было невозможно, прокурор успел прокричать, что нужно в порядке 615-й статьи УПК задержать Червинского без постановления суда в связи с невозможностью проведения подготовительного судебного заседания, - рассказал адвокат. - Судьи встали и вышли, ничего по этому поводу не сказали. Поэтому документом, на основании которого он может завтра быть не на свободе, может стать постановление суда, вынесенное без рассмотрения этого вопроса в заседании, или постановление, вынесенное прокурором, если им не удастся уговорить судей. Поскольку статья 615 выписана таким образом, что там четко не указано, у кого есть полномочия принимать такие решения".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Автор: 

арест (10454) суд (25073) Червинский (139)


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Топ комментарии
+46
Як це може подобатися? Підараси - одне слово! Підараси прокурори, підараси суддді, підараси менти, і вся .ОПа *********** разом з найвеличнішим нелохом-нетряпкою-четиреждиухилянтом-сцикуном-******** і, головне, 73%, спасибі вам!
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19.04.2024 20:32
+37
Звісно не Червінський здав операцію по затриманню вагнеровців, закликав до травневих шашликів і розміновував Чонгар! Але судять зараз його. Судочинство по криворожому сценарію. Побачим чи вистачить сміливості Дмитру Терещенку на справедливе ріщення, чи теж прогнеться під антимайданного мусорка з ОПи.
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19.04.2024 20:39
+37
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Валерій Прозапас:
*** Як би не старалась позітівна обслуга "слуг" вже рік переконувати саму себе, що зі "справою" Червінського "не все так однозначно" - але перенос засідань зі столиці багато про що свідчить.
І справа не в сміхотворності звинувачень та недолугих "доказах" (у нас підконтрольні "ЗМІ" змусять повірити у "вбив брата", такі ж підонтрольні суди підтвердять, а суспільство слухняно схаває);
біда для них в тому, що як тільки з'явиться вирок - моментально піде процес в ЄСПЛ, результатом якого полковника Червінського визнають бранцем совісті, що прирівняє нас з бєлорусієй та росієй, з усіма наслідками для учасників цього маразму, включно з його замовниками з ларька, бо Західу плювати на наших "найвпливовіших".
Звідси затягування часу, безкінечні перерви, тепер зміна місця засідань під "аргументи" кишенькових "патріотів" - небезпечного свідка причин "********" буквально мордують та намагаються змусити замовкнути.
_______________. На жаль, більшості українців нема діла до полковника Червінського, як наприклад раніше не було діла до сержанта Журавля (та і до Павловського, Марченка, Ріфа, як і до злитих "вагнерівців" та знятих з ППО клістронів тощо).
тільки от небажання "розібратись" мало чим відрізняється від традиційної зради населенням цих земель своїх воїнів, а це завжди має наслідки у вигляді орди зі Сходу, тому на справедливе питання "почіму?" є така ж справедлива відповідь - потому.
https://www.youtube.com/post/Ugkx1j_CHMD5S-qqRWQ6t73JVXKAC5UY67ZP
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19.04.2024 20:49
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Правила форума Совет форумчан
Як це може подобатися? Підараси - одне слово! Підараси прокурори, підараси суддді, підараси менти, і вся .ОПа *********** разом з найвеличнішим нелохом-нетряпкою-четиреждиухилянтом-сцикуном-******** і, головне, 73%, спасибі вам!
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19.04.2024 20:32 Ответить
Вони гірші ******* в поганому цензі ! Ці зе виродки , як казав Борис Немцов ******* від БЕЗКАРНОСТІ , обидляченого наріду , телепомийками Г+Г , Інтером … ШАЛЕНИМИ МІЛЛІАРДАМИ, І КРУГОВОЮ ПОРУКОЮ - ОМЕРТА !Думають , що КОШЕР НОСТРА Безсмертна
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20.04.2024 00:50 Ответить
🆘ВОЛЮ НАРОДНОМУ Герою 🇺🇦❤️полковнику Роману Червінському‼️ZEПЕРЕВЕРТНЯ- САТАНУ ОМАНСЬКУ ,під трибунал по ст.111 з повною конфіскацією намародерених мільярдів ,ойго підручними менеджарами- ЕРМАКОМ&ТАТАРОВИМ&РНЗНИКОВИМ Шараповим&Шило &АРАХЛАМІДІЕЙ&Гетьманцевим ………………
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20.04.2024 00:59 Ответить
Нехай Члєнограй Оманський із Єрмачмом поцілують один одного в сраку!!!
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19.04.2024 20:32 Ответить
Не здивуюся якщо вони саме це й практикують.
В єрмака хіба жінка є...?
Я взагалі - не проти, якщо то не у робочий час та не на людях відбувається
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19.04.2024 20:39 Ответить
Погугліть, хто така оксана мороз-хант
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19.04.2024 23:41 Ответить
Звісно не Червінський здав операцію по затриманню вагнеровців, закликав до травневих шашликів і розміновував Чонгар! Але судять зараз його. Судочинство по криворожому сценарію. Побачим чи вистачить сміливості Дмитру Терещенку на справедливе ріщення, чи теж прогнеться під антимайданного мусорка з ОПи.
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19.04.2024 20:39 Ответить
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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19.04.2024 21:37 Ответить
23.59
Червінського на волю........
Кропивницький - вставай!
Україна - вставай.....!
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19.04.2024 20:42 Ответить
Можуть застосувати - застосують. Не випустять його.
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19.04.2024 20:43 Ответить
Не випустять - без нас......
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19.04.2024 21:00 Ответить
по Закону України тільки комендантська година може завадити Роману .... поїхати на вечерю в найкращий ресторан Кропивницького і покуштувати страв, які йому лікар порадив....
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19.04.2024 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Валерій Прозапас:
*** Як би не старалась позітівна обслуга "слуг" вже рік переконувати саму себе, що зі "справою" Червінського "не все так однозначно" - але перенос засідань зі столиці багато про що свідчить.
І справа не в сміхотворності звинувачень та недолугих "доказах" (у нас підконтрольні "ЗМІ" змусять повірити у "вбив брата", такі ж підонтрольні суди підтвердять, а суспільство слухняно схаває);
біда для них в тому, що як тільки з'явиться вирок - моментально піде процес в ЄСПЛ, результатом якого полковника Червінського визнають бранцем совісті, що прирівняє нас з бєлорусієй та росієй, з усіма наслідками для учасників цього маразму, включно з його замовниками з ларька, бо Західу плювати на наших "найвпливовіших".
Звідси затягування часу, безкінечні перерви, тепер зміна місця засідань під "аргументи" кишенькових "патріотів" - небезпечного свідка причин "********" буквально мордують та намагаються змусити замовкнути.
_______________. На жаль, більшості українців нема діла до полковника Червінського, як наприклад раніше не було діла до сержанта Журавля (та і до Павловського, Марченка, Ріфа, як і до злитих "вагнерівців" та знятих з ППО клістронів тощо).
тільки от небажання "розібратись" мало чим відрізняється від традиційної зради населенням цих земель своїх воїнів, а це завжди має наслідки у вигляді орди зі Сходу, тому на справедливе питання "почіму?" є така ж справедлива відповідь - потому.
https://www.youtube.com/post/Ugkx1j_CHMD5S-qqRWQ6t73JVXKAC5UY67ZP
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19.04.2024 20:49 Ответить
Червінському волю ‼️‼️‼️
Злочинну зелену владу , на смітник 🤬
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19.04.2024 21:00 Ответить
три години до моменту істини...
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19.04.2024 21:00 Ответить
23.59
Волю Роману Червінському! Я дзвоню на 102
Незаконне затримання.......
00.00
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19.04.2024 23:58 Ответить
Ой бл.. наголосували ...! 🤡 🤡🤡 рулять
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19.04.2024 21:04 Ответить
https://www.facebook.com/TaiNochkaYA?__cft__[0]=AZXBLPo_sFDKzAX9OkYiMf2NlWe5TJ3-BgzjWYd1hgk9NsreNIftpXAUTgEXx2gFAmZEg6ve2bObgArNkfGEv6wql-r3HOV0PiCZvYAsmUrjYWD4yH02SJ-1gDKmGZjDpy16GlPo9I9KlT6DOR2Lh7Ywa91av1H1uDiSJrEsoE7jv2FBPmisTrTELCMbWzAG8umkzmfY4RoEwXBXGHQ51E3QyGJ1bE4u0Hzy1cx_AOnyGA&__tn__=-]C%2CP-y-R Tainka Dubrovska разом з https://www.facebook.com/Aleynikova.Iryna?__cft__[0]=AZXBLPo_sFDKzAX9OkYiMf2NlWe5TJ3-BgzjWYd1hgk9NsreNIftpXAUTgEXx2gFAmZEg6ve2bObgArNkfGEv6wql-r3HOV0PiCZvYAsmUrjYWD4yH02SJ-1gDKmGZjDpy16GlPo9I9KlT6DOR2Lh7Ywa91av1H1uDiSJrEsoE7jv2FBPmisTrTELCMbWzAG8umkzmfY4RoEwXBXGHQ51E3QyGJ1bE4u0Hzy1cx_AOnyGA&__tn__=-]C%2CP-y-R Iryna Aleynikova та

ще 9
.

https://www.facebook.com/watch/?v=7407110929408606&__cft__[0]=AZXBLPo_sFDKzAX9OkYiMf2NlWe5TJ3-BgzjWYd1hgk9NsreNIftpXAUTgEXx2gFAmZEg6ve2bObgArNkfGEv6wql-r3HOV0PiCZvYAsmUrjYWD4yH02SJ-1gDKmGZjDpy16GlPo9I9KlT6DOR2Lh7Ywa91av1H1uDiSJrEsoE7jv2FBPmisTrTELCMbWzAG8umkzmfY4RoEwXBXGHQ51E3QyGJ1bE4u0Hzy1cx_AOnyGA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год ·

Судді закрились в залі суду. Романа Червінського не вивозять. Адвокатів не пустили на територію. Тому вони записали відео-пояснення ситуації, що відбувається наразі. Ми чекаємо. В суддів дьоргаються шторки, вони щось роблять.

Чи закрите засідання, чи вимогу прокурорам взяти найважкіше рішення на себе.

По закону Романа Червінського повинні відпустити сьогодні в 23.59

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗГОЛОС

Дружина викликала поліцію, так як Романа Червінського незаконно утримують на території суду та не етапують в Київ.

Будь ласка, пишіть усюди, в соцмережах, в чати тг каналів, максимально поширюйте. Це свавілля, вседозволеність і інформаційний вакуум.

Януковощі відпочивають.

***

Терміново! О 24:00 СПЛИВАЄ СТРОК ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ЧЕРВІНСЬКОГО. ЗА ЗАКОНОМ ЙОГО МАЮТЬ ВИПУСТИТИ.

Сьогодні було чергове судове засідання у справі Червінського, яке фактично не відбулось у зв'язку з великою кількістю повітряних тривог. О 18 годині, коли знову зайшли в зал, прокурор почав говорити, що у зв'язку з тривогами прошу продовжити тримання під вартою. ПРОСТО ПОЧАВ ВИМАГАТИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДОВЖЕННЯ.

Без слухань і розгляду клопотання. На цьому засідання закінчилось.

Суддя рішення не виніс.

Ми підозрюємо, що правоохоронні органи можуть зараз щось зробити протизаконне, але чітко по закону РОМАНА ЧЕРВІНСЬКОГО мають випустити сьогодні, бо о 24 годині спливає строк дії ухвали суду про тримання під вартою.

Вимагаємо, даємо розголос, мусить бути максимальний репост!

Свободу Роману Червінському!
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19.04.2024 21:14 Ответить
23.59
Червінського на волю........
Кропивницький - вставай!
Україна - вставай.....!
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19.04.2024 21:20 Ответить
в 23.59 на всі лінії 102 зробіть дзвінки що незаконно утримують Романа
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19.04.2024 21:22 Ответить
Волю Червінського, Єрмака за грати!
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19.04.2024 21:25 Ответить
Волю Червінському!
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19.04.2024 21:31 Ответить
У мене одне питання: коли закінчиться цей ********* цирк?
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19.04.2024 21:54 Ответить
20 травня 2024 - Зе на вихід
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19.04.2024 21:59 Ответить
Хотілося би, але мені здається, що так не буде
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19.04.2024 22:03 Ответить
Президент - це не відосики,
Конституція - це Закон
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19.04.2024 22:05 Ответить
Знову, все залежить від дзвінка з ОПісу. А кажуть, що дЄрмак не президент. А тільки вчиться.
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19.04.2024 21:57 Ответить
Прямо зараз відбувається ЗАКРИТЕ засідання суду по РОМАНУ ЧЕРВІНСЬКОМУ!

Адвокатів не пустили! Поліцію і активістів не пустили. Прокурорів провели якоюсь козлячою тропою.
Поліції сказали, що "В Романа все нормально. Він під захистом СБУ!"

Свавілля суддів і прокурорів не знає меж!!
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19.04.2024 22:03 Ответить
було б доцільно полковнику Червинському подати скаргу в Європейський суд з прав людини.
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19.04.2024 22:08 Ответить
Не здивуюся якщо сьогодні буде обстріл Кропивницького...хтось починає нервувати і наробить помилок...
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19.04.2024 22:23 Ответить
То його звільнили?
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19.04.2024 22:35 Ответить
Його незаконно утримують і далі в сізо, не допускають адвокатів, дружину.
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20.04.2024 12:47 Ответить
Це взагалі вже. Лише за це зебіла треба садити. Стільки гріхів за ним.. скільки злочинів
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20.04.2024 17:45 Ответить
Волю полковнику Червинському !
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19.04.2024 22:35 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️Привернули увагу до свавілля влади укоконістів у Гаазі та Брюсселі! Свобода Романа Червінського - підтримка демократичних цінностей
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19.04.2024 23:36 Ответить
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Диктатура вже тут. По повному бєспрєдєлу судді спочатку намахали небайдужих українців, журналістів та адвокатів, повідомивши про перенос засідання на іншу дату, що підтвердила і секретар суду. А коли всі учасники покинули територію суду, судді з прокурорами зачинились у залі суду і щось там вирішували більше 4-х годин! Судили. О 22:00 конвой СБУ виїхав з території суду і відвіз Романа до 14-го СІЗО у Кропивницькому. Дружину до Романа не допустили. Жодної інформації на цей час про долю, стан чи харчування Романа Червінського ми не маємо!

P.S. Мені довелося переслідувати конвой, порушувати правила дорожнього руху, щоб бодай зрозуміти куди везуть Романа!!!

P.S.2 До слова, сьогодні у канцелярії суду було зареєстровано 43 заяви від патріотів, котрі збиралися взяти на поруки Червінського! Як гадаєте, хтось справді збирався їх сьогодні розглядати?!…
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20.04.2024 01:08 Ответить
Так, диктатура тут. вона вже створена. Прикро тільки те, що росіяни отримали свою диктатуру шляхом мовчання, а ми свідомого вибору.
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20.04.2024 08:41 Ответить
😪
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20.04.2024 11:14 Ответить
То що, зєлю ще не геть? Не вибори?
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20.04.2024 12:26 Ответить
https://www.facebook.com/sofiya.fedyna?__cft__[0]=***********************************-pGAMRk9v7kY_2z7BYC4KyQyMmpJR52OvU0iI0WbwbNXty6fgJ4K0N61ntnOAE3CU2PXcfbyJ-fvZk8756MDqUQHeskNIs3sjf5fwT6C81-n2le-AAo6pl4sTQrXYOP6Fp-dLTfnHEy4lQLOVjiOY5T6TauEUty7NZDUDw2dx7fcc_xcoORGe2gB-fDTN9lkNKXdL9h55Zw&__tn__=-UC%2CP-y-R Sofiya Fedyna

https://www.facebook.com/TaiNochkaYA 1h ·

Герой-розвідник Роман Червінський вже не в'язень, а полонений офісної влади. Його залишили під вартою...Без закону, без нормального судового розгляду.

https://www.facebook.com/TaiNochkaYA

https://www.facebook.com/TaiNochkaYA Пишуть, що він у СІЗО Кропивницького.

Попри те, що його мали звільнити сьогодні в 00:00, судді разом з прокурорами за зачиненими дверима, без присутності адвокатів вирішили і далі тримати його під вартою.

Дружина викликАла поліцію, аби з'ясувати, чому його тримають і що взагалі відбувається, але безрезультатно.

О 22.00 годині Романа Червінського вивезли з зали суду в невідомому напрямку.

Гидке і нице політичне замовлення призвело до знецінення прав людини, упослідженням правосуддя і насмішки над справедливістю.

Це повернення у радянський союз, коли з людиною могли робити що завгодно, але громадськість часто про це дізнавалась вже з архівів КДБ.
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20.04.2024 13:59 Ответить
https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35?__cft__[0]=AZVrfVzCc9lGL1TUcz3fJWCMMV3sOQupAE2xcWPecS8yl2VHckzt8mgppeJ0JqHM3KEaNFjjXVxS5PwPIduYzlSDJ4l3_hBgxAr9mhZRZi-SKLMToAHIeNLgt6WDGPw_TOLTuNwA59gaPj-ZAVxvIQWgPC_mRRZiWivLaA4mXEjwHQ&__tn__=-UC%2CP-R Olena Dmitrenko

https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35 5h ·

https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35

Тарас Чорновіл: «Пообіцяв зробити окремий підсумок абсолютної сваволі уже неприхованого сталінського терору проти народного Героя України Романа Червінського. Увесь цей дикий треш закінчився уже пізнього вечора, фактично, вночі. Ще сподівався на хоч якісь повідомлення, але… Тож тільки зараз зміг підготувати запис із загальним аналізом того беззаконня.

https://www.facebook.com/elena.dmitrenko.35 Більше коментувати тут не буду, дивіться сюжет. Там про перебіг подій напередодні й 19 квітня, а також правові висновки й моральні оцінки. Завтра побачимо вже підсумки цього свавілля. Бо сьогодні конвой просто викрав Червінського, а дійство проти нього скоєне в закритому режимі в стилі сталінських політичних процесів. У підсумку процитую фразу із ТК «Червінський»: «Суд над Червінським - це репетиція суду над всією Україною, "імєнєм расєйскай фєдєраціі"...»»

Долучайтеся до перегляду, шановні однодумці!

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20.04.2024 14:16 Ответить
 
 