Суд не продлил срок содержания Червинского под стражей, но его могут попытаться арестовать без судебного разбирательства, - адвокат Лысенко

Подготовительное судебное заседание по делу полковника ССО Романа Червинского, которое коллегия Кировоградского районного суда Кировоградской области трижды переносила из-за того, что должным образом не были вызваны потерпевшие, сегодня не состоялось. Хотя, несмотря на ненадлежащее уведомление потерпевших, суд хотел рассмотреть ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей экс-разведчика, в течение дня из-за многочисленных воздушных тревог заседание откладывалось, а затем у судей закончился рабочий день. Поэтому завтра Романа Червинского должны освободить из-под ареста.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил адвокат Романа Червинского Сергей Лысенко, добавив, что согласно последнему решению следственного судьи Шевченковского райсуда города Киева, срок его содержания под стражей истекает сегодня в полночь.

В то же время он отметил, что обвинение или суд может применить статью 615 Уголовно-процессуального кодекса, в которой говорится об особом режиме уголовного производства в условиях военного положения.

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"Рабочий день в суде закончился. И когда судьи выходили из зала, поскольку снова прозвучала тревога и проводить заседание по соображениям безопасности было невозможно, прокурор успел прокричать, что нужно в порядке 615-й статьи УПК задержать Червинского без постановления суда в связи с невозможностью проведения подготовительного судебного заседания, - рассказал адвокат. - Судьи встали и вышли, ничего по этому поводу не сказали. Поэтому документом, на основании которого он может завтра быть не на свободе, может стать постановление суда, вынесенное без рассмотрения этого вопроса в заседании, или постановление, вынесенное прокурором, если им не удастся уговорить судей. Поскольку статья 615 выписана таким образом, что там четко не указано, у кого есть полномочия принимать такие решения".

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.