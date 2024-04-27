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Утром россияне атаковали объекты "Нафтогаза"

нафтогаз,чернишов

Враг сегодня, 27 апреля, атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

К счастью, никто не пострадал. Атака не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники Группы и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.

Читайте также: "Нафтогаз" об утренней атаке: попадание в наземную инфраструктуру подземного хранилища газа на западе, это не повлияет на поставку голубого топлива

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ).

Также Воздушные силы сообщали о движении самолетов врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) в юго-восточном направлении.

В Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, в результате чего повреждено оборудование.

Также в ночь на 27 апреля войска РФ атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

Автор: 

Нафтогаз (3112) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+4
відосів з 3 запустили - звістно парнети винуваті,
вони ж і асфальт клали, сукі такі...
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27.04.2024 18:51
+2
Ще шось лишилося? Інформація таємна!
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27.04.2024 18:17
+2
Будував без конкурсів, під це собі зелені занон прийняли, за цінами в рази більшими за папередників. Контролю ні якого, бо прокурор свій в доску (засвідчено в стенограмі по імпічменту Трампа)
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27.04.2024 19:06
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Ще шось лишилося? Інформація таємна!
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27.04.2024 18:17 Ответить
кацапняві то таке, а шо ми зробили за ніч?
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27.04.2024 18:20 Ответить
судячи по відгукам - до беніної матері...
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27.04.2024 18:30 Ответить
60 дронів кудись запустили.
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27.04.2024 18:33 Ответить
відосів з 3 запустили - звістно парнети винуваті,
вони ж і асфальт клали, сукі такі...
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27.04.2024 18:51 Ответить
Точно не знаю, но вроде в этом или в начале следующего года заканчивается срок по газопроводам магистральным на ЕС у нас с кацапами по эксплуатации и транзиту. В своё время мы прое-али Б, консорциум всех участников этого. Жлобство вечное сработало и тырить хотелось и тырилось всласть! Мстят кацапы. Но хлебать нам, с 15 октября. Мало осталось. Эй сварщики страны всей---буржуйки варите! А жестянщики трубы вытяжные монтируйте. А вот с дровами.....дрова!
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27.04.2024 18:33 Ответить
І що консорциум по транзитній трубі з кацапами нам би дав? Це якраз вони й хотіли забрати в нас магістралі, як зробили в Білорусі.
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27.04.2024 19:00 Ответить
Кому на принцип надо копайте в сети, всё есть детально. Там трехстороннее было бы соглашение. Нам отводилась роль транзитёра. Остальные потребитель и производитель. Конечно у двоих этих прибыль выше чем у транзитёра. А как иначе? Как только стали кацапы северный поток по Балтике тянуть, стало ясно что мы профукали. Конечно США хотели рынок газа в ЕС себе чуть взять. Война внесла иные схемы. Скорее мы потеряем трубы. Они уже не нужны никому скоро будут. ЕС с иглы кацапской слазит. Китай перехватит все потоки себе. А кто проиграл...?
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27.04.2024 19:31 Ответить
Кацапы взорвали свои трубы в Балтийском море. Что мешало бы им сделать тоже самое на суше в Украине даже будь они совладельцами магистрали?
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27.04.2024 19:39 Ответить
Скорее берегут, верят в победу, что зайдут, много причин. Ведь многое иное тоже пока не трогают. Не писать же об этом?
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27.04.2024 23:57 Ответить
Я точно знаю, що особливо секретні об'єкти асфальної структури, які три роки за бюджетні кошти будував Херпіду не чіпали, бо вони нафіг кому потрібні. І знову питання до Володі Херпіду і його антимайданної команди - де наші, українські ракети на дальність враження від 100 і до 700 км. і де наші, українські системи ППО ПРО?
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27.04.2024 18:49 Ответить
Будував без конкурсів, під це собі зелені занон прийняли, за цінами в рази більшими за папередників. Контролю ні якого, бо прокурор свій в доску (засвідчено в стенограмі по імпічменту Трампа)
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27.04.2024 19:06 Ответить
 
 