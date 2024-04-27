Утром россияне атаковали объекты "Нафтогаза"

Враг сегодня, 27 апреля, атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг еще раз атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы "Нафтогаз".

К счастью, никто не пострадал. Атака не отразится на предоставлении услуг украинским потребителям и клиентам Группы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники Группы и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий.

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Как сообщалось, в ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ).

Также Воздушные силы сообщали о движении самолетов врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) в юго-восточном направлении.

В Минэнерго сообщали, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях, в результате чего повреждено оборудование.

Также в ночь на 27 апреля войска РФ атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.