Вранці росіяни атакували об’єкти "Нафтогазу"
Ворог сьогодні, 27 квітня, атакував об’єкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз".
Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз".
На щастя, ніхто не постраждав. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, співробітники Групи та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань.
Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
Також Повітряні сили повідомляли про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку.
У Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині, унаслідок чого пошкоджено обладнання.
Також у ніч на 27 квітня війська РФ атакували 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.
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вони ж і асфальт клали, сукі такі...