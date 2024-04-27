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Вранці росіяни атакували об’єкти "Нафтогазу"

нафтогаз,чернишов

Ворог сьогодні, 27 квітня, атакував об’єкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз".

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти газової інфраструктури Групи "Нафтогаз".

На щастя, ніхто не постраждав. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, співробітники Групи та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань.

Також читайте: Рашисти вдарили по інфраструктурному об’єкту на Дніпропетровщині

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня війська РФ масовано атакували Україну з використанням ракет. У небо підіймали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, також фіксувався зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Також Повітряні сили повідомляли про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку.

У Міненерго повідомляли, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Львівщині, унаслідок чого пошкоджено обладнання.

Також у ніч на 27 квітня війська РФ атакували 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Автор: 

Нафтогаз (4407) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+4
відосів з 3 запустили - звістно парнети винуваті,
вони ж і асфальт клали, сукі такі...
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27.04.2024 18:51
+2
Ще шось лишилося? Інформація таємна!
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27.04.2024 18:17
+2
Будував без конкурсів, під це собі зелені занон прийняли, за цінами в рази більшими за папередників. Контролю ні якого, бо прокурор свій в доску (засвідчено в стенограмі по імпічменту Трампа)
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27.04.2024 19:06
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Ще шось лишилося? Інформація таємна!
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27.04.2024 18:17 Відповісти
кацапняві то таке, а шо ми зробили за ніч?
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27.04.2024 18:20 Відповісти
судячи по відгукам - до беніної матері...
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27.04.2024 18:30 Відповісти
60 дронів кудись запустили.
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27.04.2024 18:33 Відповісти
відосів з 3 запустили - звістно парнети винуваті,
вони ж і асфальт клали, сукі такі...
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27.04.2024 18:51 Відповісти
Точно не знаю, но вроде в этом или в начале следующего года заканчивается срок по газопроводам магистральным на ЕС у нас с кацапами по эксплуатации и транзиту. В своё время мы прое-али Б, консорциум всех участников этого. Жлобство вечное сработало и тырить хотелось и тырилось всласть! Мстят кацапы. Но хлебать нам, с 15 октября. Мало осталось. Эй сварщики страны всей---буржуйки варите! А жестянщики трубы вытяжные монтируйте. А вот с дровами.....дрова!
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27.04.2024 18:33 Відповісти
І що консорциум по транзитній трубі з кацапами нам би дав? Це якраз вони й хотіли забрати в нас магістралі, як зробили в Білорусі.
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27.04.2024 19:00 Відповісти
Кому на принцип надо копайте в сети, всё есть детально. Там трехстороннее было бы соглашение. Нам отводилась роль транзитёра. Остальные потребитель и производитель. Конечно у двоих этих прибыль выше чем у транзитёра. А как иначе? Как только стали кацапы северный поток по Балтике тянуть, стало ясно что мы профукали. Конечно США хотели рынок газа в ЕС себе чуть взять. Война внесла иные схемы. Скорее мы потеряем трубы. Они уже не нужны никому скоро будут. ЕС с иглы кацапской слазит. Китай перехватит все потоки себе. А кто проиграл...?
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27.04.2024 19:31 Відповісти
Кацапы взорвали свои трубы в Балтийском море. Что мешало бы им сделать тоже самое на суше в Украине даже будь они совладельцами магистрали?
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27.04.2024 19:39 Відповісти
Скорее берегут, верят в победу, что зайдут, много причин. Ведь многое иное тоже пока не трогают. Не писать же об этом?
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27.04.2024 23:57 Відповісти
Я точно знаю, що особливо секретні об'єкти асфальної структури, які три роки за бюджетні кошти будував Херпіду не чіпали, бо вони нафіг кому потрібні. І знову питання до Володі Херпіду і його антимайданної команди - де наші, українські ракети на дальність враження від 100 і до 700 км. і де наші, українські системи ППО ПРО?
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27.04.2024 18:49 Відповісти
Будував без конкурсів, під це собі зелені занон прийняли, за цінами в рази більшими за папередників. Контролю ні якого, бо прокурор свій в доску (засвідчено в стенограмі по імпічменту Трампа)
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27.04.2024 19:06 Відповісти
 
 