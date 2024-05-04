МИД по поводу сообщений об объявлении в розыск в РФ президента Зеленского: Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали российские сообщения об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", - говорится в комментарии.
Кроме того, в МИД напомнили, что в отличие от российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира.
Напомним, сегодня, 4 мая, россияне объявили в розыск Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины. Позже стало известно, что россияне объявили в розыск и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Вони на пару ховаються...
- кремляді ж Їрмака не розшукують, нє?
Сейчас русское МВД подобно колхозному мальчишке; проказник развесил фотки голливудиц и азартно на них «гоняет лысого». Пацан знает, что судьба никогда не сунет его в одну койку с Эммой Стоун или Дженифер Лоуренс; он знает, но выпучив глаза усердствует то правой рукой, то левой, то обеими сразу. Вероятно, жизнь его, на мгновения становится цветной и «потрясной». И сам он уже не «сопля под носом», а мужчинка значительный и неотразимый.
Так и русское МВД: оно в мечтах своих «имеет» и премьер-министра Эстонии и министра Литвы, а теперь и самого Зеленского. Вероятно, это забавное рукоблудие повышает самооценку российского ведомства.
Невзоров
"мвс рф оголосило у розшук командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка"
Сваіх нє брасаєм?
Планова робота.
Агент Козир знає, де він!
ТІЛЬКИ В ОБМІН НА АЗОВЦІВ, а так ця гніда самим треба для судових процесів і вищої міри покарання. Але піклування кремля про кращого свого завербованого агента відчувається за парсєк