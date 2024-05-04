МИД по поводу сообщений об объявлении в розыск в РФ президента Зеленского: Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали российские сообщения об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД напомнили, что в отличие от российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

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Напомним, сегодня, 4 мая, россияне объявили в розыск Владимира Зеленского - нынешнего президента Украины. Позже стало известно, что россияне объявили в розыск и бывшего президента Украины Петра Порошенко.