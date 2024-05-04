МЗС щодо повідомлень про оголошення в розшук у РФ президента Зеленського: Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували російські повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - йдеться в коментарі.

Крім того, у МВС нагадали, що на відміну від російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Читайте також: Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України. Пізніше стало відомо, що росіяни оголосили в розшук і колишнього президента України Петра Порошенка.