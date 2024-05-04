МЗС щодо повідомлень про оголошення в розшук у РФ президента Зеленського: Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували російські повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - йдеться в коментарі.
Крім того, у МВС нагадали, що на відміну від російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України. Пізніше стало відомо, що росіяни оголосили в розшук і колишнього президента України Петра Порошенка.
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Вони на пару ховаються...
- кремляді ж Їрмака не розшукують, нє?
Сейчас русское МВД подобно колхозному мальчишке; проказник развесил фотки голливудиц и азартно на них «гоняет лысого». Пацан знает, что судьба никогда не сунет его в одну койку с Эммой Стоун или Дженифер Лоуренс; он знает, но выпучив глаза усердствует то правой рукой, то левой, то обеими сразу. Вероятно, жизнь его, на мгновения становится цветной и «потрясной». И сам он уже не «сопля под носом», а мужчинка значительный и неотразимый.
Так и русское МВД: оно в мечтах своих «имеет» и премьер-министра Эстонии и министра Литвы, а теперь и самого Зеленского. Вероятно, это забавное рукоблудие повышает самооценку российского ведомства.
Невзоров
"мвс рф оголосило у розшук командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка"
Сваіх нє брасаєм?
Планова робота.
Агент Козир знає, де він!
ТІЛЬКИ В ОБМІН НА АЗОВЦІВ, а так ця гніда самим треба для судових процесів і вищої міри покарання. Але піклування кремля про кращого свого завербованого агента відчувається за парсєк