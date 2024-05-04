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МЗС щодо повідомлень про оголошення в розшук у РФ президента Зеленського: Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди

Президент України Володимир Зеленський

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували російські повідомлення про оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - йдеться в коментарі.

Крім того, у МВС нагадали, що на відміну від російських оголошень, ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Читайте також: Колишнього міністра юстиції України Петренка оголосили в розшук в РФ

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, росіяни оголосили в розшук Володимира Зеленського - нинішнього президента України. Пізніше стало відомо, що росіяни оголосили в розшук і колишнього президента України Петра Порошенка.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) МВС (3499) розшук (650)


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Топ коментарі
+27
Тупорилого ішака оголосили в розшук за те, що до цих пір не здав державу, а мав здати ще два роки назад. А чому не здав? Бо на заваді стали ЗСУ та народ. Але ішак вперто хоче надолужити.
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04.05.2024 18:03
+27
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04.05.2024 18:17
+22
Подачу прийняв! Докладаю, операцію зе!піар запущєно!
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04.05.2024 17:59
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Подачу прийняв! Докладаю, операцію зе!піар запущєно!
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04.05.2024 17:59 Відповісти
100%! Навіть Порошенко, якого путін ненавидів всім нутром, і той не був в кацапському розшуку. Але для зебілів в самий раз, згуртуються біля найвеличнішого Лідора
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04.05.2024 18:04 Відповісти
Лаптєстан і Порошенко також розшукує.
Вони на пару ховаються...
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04.05.2024 18:12 Відповісти
То спроба трохи відвести увагу від Зе

- кремляді ж Їрмака не розшукують, нє?
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04.05.2024 21:04 Відповісти
В Телеграм гуляє картинка: https://t.me/supernova_plus/31047
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04.05.2024 18:13 Відповісти
В нас також Повно таких придурків, ПРИСТРЕЛЬТЕ ПУЙЛА І жизнь наладиться,
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04.05.2024 18:06 Відповісти
Разом з ЗЕбуїном і ЗЄрмаком.
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04.05.2024 19:16 Відповісти
Невловимий Джо.
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04.05.2024 18:08 Відповісти
Конечно, МВД РФ следовало бы засмущаться , спрятать «хозяйство», застегнуть штаны и прекратить публичный сеанс оперативно-розыскного онанизма. Но оно не может и продолжает наяривать.
Сейчас русское МВД подобно колхозному мальчишке; проказник развесил фотки голливудиц и азартно на них «гоняет лысого». Пацан знает, что судьба никогда не сунет его в одну койку с Эммой Стоун или Дженифер Лоуренс; он знает, но выпучив глаза усердствует то правой рукой, то левой, то обеими сразу. Вероятно, жизнь его, на мгновения становится цветной и «потрясной». И сам он уже не «сопля под носом», а мужчинка значительный и неотразимый.
Так и русское МВД: оно в мечтах своих «имеет» и премьер-министра Эстонии и министра Литвы, а теперь и самого Зеленского. Вероятно, это забавное рукоблудие повышает самооценку российского ведомства.

Невзоров
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04.05.2024 20:18 Відповісти
рашка так оманливо оманює - наче і зустрічі в Омані не було. Була - он скіки зеленский життів поклав і ще скіки покладе - без зброї, без бетоних укріпрайьонів для ЗСУ.
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04.05.2024 18:02 Відповісти
Так вони його за шахрайство і подали в розшук- бабки взяв ,а зобов'язання не виконав
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04.05.2024 18:23 Відповісти
Ну в цьому випадку повинні бути документарні факти - треба орпилюднити.
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04.05.2024 18:33 Відповісти
Не сміши - щоб тертий кгбешник Патрушев не записав оманські тарибари від А до Я з різних ракурсів. С 1975 года - в контрразведывательном подразделении управления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 КГБ СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ленинградской области : младший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 оперуполномоченный , оперуполномоченный, начальник горотделения, заместитель начальника райотдела, начальник службы по борьбе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 контрабандой и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F коррупцией https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated4-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated5-15 [15] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated3-19 [19] . Окончил годичные курсы повышения квалификации при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Высшей школе КГБ СССР
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05.05.2024 00:03 Відповісти
Звісно записали - ну, хоть одним глазком.
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05.05.2024 02:53 Відповісти
Не-не-не, у розшук так у розшук, навіть знаю коли він буде у Швейцарії ...
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04.05.2024 18:03 Відповісти
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04.05.2024 18:17 Відповісти
Тупорилого ішака оголосили в розшук за те, що до цих пір не здав державу, а мав здати ще два роки назад. А чому не здав? Бо на заваді стали ЗСУ та народ. Але ішак вперто хоче надолужити.
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04.05.2024 18:03 Відповісти
картавую падлу уже начинает гэбня раскручивать на второй срок мародерства и сдачи новых территорий
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04.05.2024 18:05 Відповісти
Хрипляву. А в іншому все ОК
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04.05.2024 19:25 Відповісти
Ну що, настав час присвоїти самому собі звання героя?
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04.05.2024 18:07 Відповісти
Кацапи, астанавітєсь! Ростов нє рєзіновий!

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04.05.2024 18:07 Відповісти
Про Порошенка МЗС мовчить...
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04.05.2024 18:09 Відповісти
Це коли х...ло пропонував Пороху статус біженця, коли гнида почала відкривати десятками крімсправи - так 100% прокурор сказав - всі ті справи - треш.
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04.05.2024 18:36 Відповісти
А Сирського розшукують?
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04.05.2024 18:15 Відповісти
Та начебто ні. "Перескочили" нижче:
"мвс рф оголосило у розшук командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка"
Сваіх нє брасаєм?
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04.05.2024 18:33 Відповісти
Немає там ніякого відчаю, не обманюйтесь.
Планова робота.
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04.05.2024 18:15 Відповісти
Жутко извиняюсь, а за информацию где он деньги дают? Можно не слабо госбюджет поднять же. Каждый вечер в телевизоре ж.
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04.05.2024 18:16 Відповісти
Якщо кацапи відпустять всіх наших полонених, то можемо видати Янєлоха.
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04.05.2024 18:16 Відповісти
За всіх - і не тільки янелоха.
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04.05.2024 18:30 Відповісти
Свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди буде те, коли вони об'являть у розшук Єрмака. А поки вони навіть ім'я його бояться згадувати, щоб не привернути зайвої уваги.
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04.05.2024 18:19 Відповісти
+100500
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04.05.2024 21:06 Відповісти
Ой ***.... комедия всё никак не финита... Задолбали уже эти клоуны.
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04.05.2024 18:21 Відповісти
Раз ти не тупий, то поясни, в чому саме ця "закомплексованость"?
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04.05.2024 18:28 Відповісти
Ну а ти самий вумний ? Так все знаєш, тільки не літаєш?
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04.05.2024 18:28 Відповісти
не гунди...
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04.05.2024 18:31 Відповісти
Розшукують для того,щоб офіційно вручити зірку героя раїсі,і не одну! Бо більше заслуг перед ********** не має навіть кадиров зі своїм сином! Так що заслужив,презерватив б/ушний!
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04.05.2024 18:23 Відповісти
Так віддайте його, в нього термін придатності минув, а ми собі іншого, свіжого виберемо.
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04.05.2024 18:26 Відповісти
Шановне МЗС, ну ладно, над рашей мы посмеялись. Ну а вы пуйла в розыск подали же еще в 22-м году, ведь так? Или не?
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04.05.2024 18:28 Відповісти
Ну а коли оголосять в розшук ляльковода єрмака? Ждьомс...
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04.05.2024 18:29 Відповісти
Не оголосять - його на місце ЗЕблазня ФСБ вже давно мітить!
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04.05.2024 19:27 Відповісти
Якесь шоу яке немає ніякого змісту крім підняття рейтингу... п...ц і це в країні яка воює з таким сильним ворогом...
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04.05.2024 18:29 Відповісти
Тупые московиты,пригласите вежливо на жирный корпоративчик с роялем,гонорарчик там предложите миллионьчик,делов то.
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04.05.2024 18:34 Відповісти
Виявляється , що москалота теж має клоунів.
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04.05.2024 18:35 Відповісти
Це офіційні зйомки в Кремлі. Жодного фотошопа.

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04.05.2024 19:12 Відповісти
Нууу, лідор жє всє-такі ! Північна Корея випустила нову пісню, в якій прославляють главу країни Кім Чен Ина як «доброго батька» та «великого лідера». Ця композиція почала набувати популярності на платформі TikTok .... Не пропустіть рингтони ! У всіх не байдужих мають бути рингтони з лідорами.
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04.05.2024 19:01 Відповісти
Ото вже рейтинги падають що аж на такий цирк пішли.
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04.05.2024 19:02 Відповісти
Зєля не хоче звітувати фсбшнікам? Хм.
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04.05.2024 19:15 Відповісти
Та нехай забирають це зелене лайно. Ще й маму римму і папу сашу, нехай заберуть.
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04.05.2024 19:32 Відповісти
та це як в казці про лиса і зайця, який просив не кидати його в терновий кущ.
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04.05.2024 20:23 Відповісти
Навіщо його шукати?
Агент Козир знає, де він!
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04.05.2024 19:33 Відповісти
так, але краще його тут в тюрму посадити.
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04.05.2024 20:24 Відповісти
Якась фігня. Відать зелі рейтинг просто репнув і треба якось підтримувати. Можливі повідомлення про покушенія на убійство
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04.05.2024 19:39 Відповісти
Якщо не помиляюся,то Кулювлоб шукають вже давно)))))
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04.05.2024 19:40 Відповісти
Мрія, викрали разом з зермаком, і там судять. Яка ж вона нездійсненна. Покушалісь на оце все неодноразово, тепер судять (чмоня).
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04.05.2024 19:40 Відповісти
Та вони Кацапії тут вигідніше любих других при владі.
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04.05.2024 19:57 Відповісти
Та йому похеру. Чотири рази з повісткою шукали, і не знайшли. А тут же бункер!
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04.05.2024 19:56 Відповісти
а які мінуси?
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04.05.2024 20:22 Відповісти
МЗС щодо повідомлень про оголошення в розшук у РФ президента Зеленського: Свідчення відчаю російської державної машини та пропаганди Джерело:
ТІЛЬКИ В ОБМІН НА АЗОВЦІВ, а так ця гніда самим треба для судових процесів і вищої міри покарання. Але піклування кремля про кращого свого завербованого агента відчувається за парсєк
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04.05.2024 20:32 Відповісти
Ви там в МІДі не переживайте за народ, нам пофіг, що з ним буде!
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04.05.2024 21:44 Відповісти
Ірония, комедія и драма у тому, що після війни Україна також об'явить зеленського у розшук, бо той втече.
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05.05.2024 10:31 Відповісти
1 : 1 !
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05.05.2024 11:13 Відповісти
 
 