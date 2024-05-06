В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи Украине, чтобы она могла продолжать защищаться от РФ, - Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшее время его страна одобрит новый пакет военной помощи для Украины. Это будет уже девятый пакет помощи Украине от Италии.

Об этом сообщает Der Standart, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава итальянского Минобороны заявил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - заявил чиновник.

В то же время Крозетто повторил, что выступает против возможной отправки итальянских военных на войну в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил итальянский политик.

Читайте также: Премьер Италии Мелони против отправки западных войск в Украину: Эскалации следует избегать любой ценой

Ранее, комментируя идею об отправке войск в Украину, Крозетто отметил, что в отличие от других стран, Италия имеет в своей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме случаев, предусмотренных законами и Конституцией.

Помощь Украине от Италии

Недавно в газете La Repubblica появилась информация, что Рим может утвердить девятый пакет военной помощи Украине. Среди прочего в этот пакет помощи может войти система противовоздушной обороны SAMP/T.

Италия уже оказала значительную поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В рамках восьми пакетов помощи Рим поставил Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

Читайте также: Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто