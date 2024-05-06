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Новости
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В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи Украине, чтобы она могла продолжать защищаться от РФ, - Крозетто

Італія планує надати Україні дев’ятий пакет допомоги – Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшее время его страна одобрит новый пакет военной помощи для Украины. Это будет уже девятый пакет помощи Украине от Италии.

Об этом сообщает Der Standart, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава итальянского Минобороны заявил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - заявил чиновник.

В то же время Крозетто повторил, что выступает против возможной отправки итальянских военных на войну в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил итальянский политик.

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Ранее, комментируя идею об отправке войск в Украину, Крозетто отметил, что в отличие от других стран, Италия имеет в своей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме случаев, предусмотренных законами и Конституцией.

Помощь Украине от Италии

Недавно в газете La Repubblica появилась информация, что Рим может утвердить девятый пакет военной помощи Украине. Среди прочего в этот пакет помощи может войти система противовоздушной обороны SAMP/T.

Италия уже оказала значительную поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В рамках восьми пакетов помощи Рим поставил Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

Читайте также: Санкции против России не работают, Западу следует использовать все доступные дипломатические средства для достижения мира в Украине, - министр обороны Италии Крозетто

Автор: 

Италия (1640) помощь (7768)


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Топ комментарии
+5
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Чим Зеленський вбиває українців
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06.05.2024 17:12
+4
Дуже сумно, що їхні цілі простягаються тільки до "захищатися"...
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06.05.2024 17:13
+2
Це ж Мусоліні на фото?

русня зараз буде верещати, що фашисти фашистам допомагають.
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06.05.2024 18:13
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А без заяв можна скоріше відправити.
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06.05.2024 17:09 Ответить
Той Крозето точно має біполярку
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06.05.2024 21:50 Ответить
https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-***************** https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-*****************

Чим Зеленський вбиває українців
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06.05.2024 17:12 Ответить
Дуже сумно, що їхні цілі простягаються тільки до "захищатися"...
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06.05.2024 17:13 Ответить
В жодній країні світу НЕМАЄ "міністерства НАПАДУ"...
навіть у старіка кабаєва - "міністерство ОБОРОНИ"
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06.05.2024 17:17 Ответить
ти ще напиши, що у світі й "зброя нападу" не виробляється - тільки "зброя захисту".
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06.05.2024 17:21 Ответить
Офіційно так і є...
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07.05.2024 12:11 Ответить
Сєкта контрнаступу ? В нас немає ЯКІСНО ПІДГОТОВЛЕНИХ людей вже щоб наступати - і вже мабуть не буде .
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06.05.2024 17:56 Ответить
секта "остраху непереможної другої армії світу"?
а чому "немає людей" - може тому, що змушені були "воювати лопатами" по мінімальних поставках "тільки для захисту"?!
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06.05.2024 18:25 Ответить
Можна багато про що говорити - але наразі - потрібно дивитися суворій реальності в лице - потрібно втримати , те що маємо
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06.05.2024 18:34 Ответить
"лопатами" збираєшся втримувати?
взагалі забув "народну мудрість":
"проси у два рази більше, що би отримати стільки скільки потрібно"?
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06.05.2024 19:12 Ответить
Не треба прямого втручання.
У Італії багатий досвід роботи із кораблями, що раптом вибухають.
А у Чорному морі досі бовтаються "варшавянки" з ракетами.
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06.05.2024 17:56 Ответить
Це ж Мусоліні на фото?

русня зараз буде верещати, що фашисти фашистам допомагають.
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06.05.2024 18:13 Ответить
 
 