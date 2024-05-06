Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від РФ, - Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчим часом його країна схвалить новий пакет військової допомоги для України. Це буде вже дев’ятий пакет допомоги Україні від Італії.

Про це повідомляє Der Standart, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Очільник італійського Міноборони заявив, що Італія завжди підтримувала Київ і постачала оборонну зброю.

"Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", - заявив посадовець.

Водночас Крозетто повторив, що виступає проти можливої відправки італійських військових на війну в Україну.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - заявив італійський політик.

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Раніше, коментуючи ідею про відправку військ в Україну, Крозетто зауважив, що на відміну від інших країн, Італія має у своїй системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім випадків, передбачених законами та Конституцією.

Допомога Україні від Італії

Нещодавно в газеті La Repubblica з’явилася інформація, що Рим може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого в цей пакет допомоги може увійти система протиповітряної оборони SAMP/T.

Італія уже надала значну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. У межах восьми пакетів допомоги Рим поставив Києву різні види зброї, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.

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