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Новини
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Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від РФ, - Крозетто

Італія планує надати Україні дев’ятий пакет допомоги – Крозетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчим часом його країна схвалить новий пакет військової допомоги для України. Це буде вже дев’ятий пакет допомоги Україні від Італії.

Про це повідомляє Der Standart, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Очільник італійського Міноборони заявив, що Італія завжди підтримувала Київ і постачала оборонну зброю.

"Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", - заявив посадовець.

Водночас Крозетто повторив, що виступає проти можливої відправки італійських військових на війну в Україну.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - заявив італійський політик.

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Раніше, коментуючи ідею про відправку військ в Україну, Крозетто зауважив, що на відміну від інших країн, Італія має у своїй системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім випадків, передбачених законами та Конституцією.

Допомога Україні від Італії

Нещодавно в газеті La Repubblica з’явилася інформація, що Рим може затвердити дев’ятий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого в цей пакет допомоги може увійти система протиповітряної оборони SAMP/T.

Італія уже надала значну підтримку Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. У межах восьми пакетів допомоги Рим поставив Києву різні види зброї, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.

Читайте також: Санкції проти Росії не працюють, Заходу слід використати всі доступні дипломатичні засоби для досягнення миру в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Автор: 

Італія (1564) допомога (8300)


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Топ коментарі
+5
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Чим Зеленський вбиває українців
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06.05.2024 17:12
+4
Дуже сумно, що їхні цілі простягаються тільки до "захищатися"...
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06.05.2024 17:13
+2
Це ж Мусоліні на фото?

русня зараз буде верещати, що фашисти фашистам допомагають.
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06.05.2024 18:13
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А без заяв можна скоріше відправити.
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06.05.2024 17:09 Відповісти
Той Крозето точно має біполярку
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06.05.2024 21:50 Відповісти
https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-***************** https://bastion.tv/chim-zelenskij-vbivaye-*****************

Чим Зеленський вбиває українців
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06.05.2024 17:12 Відповісти
Дуже сумно, що їхні цілі простягаються тільки до "захищатися"...
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06.05.2024 17:13 Відповісти
В жодній країні світу НЕМАЄ "міністерства НАПАДУ"...
навіть у старіка кабаєва - "міністерство ОБОРОНИ"
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06.05.2024 17:17 Відповісти
ти ще напиши, що у світі й "зброя нападу" не виробляється - тільки "зброя захисту".
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06.05.2024 17:21 Відповісти
Офіційно так і є...
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07.05.2024 12:11 Відповісти
Сєкта контрнаступу ? В нас немає ЯКІСНО ПІДГОТОВЛЕНИХ людей вже щоб наступати - і вже мабуть не буде .
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06.05.2024 17:56 Відповісти
секта "остраху непереможної другої армії світу"?
а чому "немає людей" - може тому, що змушені були "воювати лопатами" по мінімальних поставках "тільки для захисту"?!
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06.05.2024 18:25 Відповісти
Можна багато про що говорити - але наразі - потрібно дивитися суворій реальності в лице - потрібно втримати , те що маємо
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06.05.2024 18:34 Відповісти
"лопатами" збираєшся втримувати?
взагалі забув "народну мудрість":
"проси у два рази більше, що би отримати стільки скільки потрібно"?
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06.05.2024 19:12 Відповісти
Не треба прямого втручання.
У Італії багатий досвід роботи із кораблями, що раптом вибухають.
А у Чорному морі досі бовтаються "варшавянки" з ракетами.
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06.05.2024 17:56 Відповісти
Це ж Мусоліні на фото?

русня зараз буде верещати, що фашисти фашистам допомагають.
показати весь коментар
06.05.2024 18:13 Відповісти
 
 