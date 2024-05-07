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В ходе визита Си Цзиньпина в Венгрию будет подписано 16 соглашений, - Сийярто

Глава КНР Сі Цзінпінь з візитом у Франції

8 мая лидер Китая Си Цзиньпин посетит Венгрию с официальным визитом, во время которого Будапешт планирует подписать не менее 16 соглашений с Пекином.

Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание утверждает, что всего двусторонних соглашений должно быть 18, однако два из них пока на стадии переговоров.

"Другие 16 договоров будут сосредоточены на расширении участия Венгрии в китайской инициативе "Один пояс, один путь", которая будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты", - отмечает Bloomberg.

Также страны, как утверждается, рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере.

Венгрия имеет одно из самых прокитайских правительств в ЕС и отвергает международное давление, направленное на сокращение экономических связей с Пекином. Также Венгрия стала одним из основных направлений новых китайских инвестиций в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжает блокировать военную помощь ЕС Украине, - Сийярто

Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

5 мая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав своё турне по Европе. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы. В Париже Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Как сообщалось, Си Цзиньпин в Париже подчеркнул, что Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия. Также он поддержал идею Макрона о глобальном перемирии на время проведения Олимпиады в Париже.

Автор: 

Венгрия (1934) Китай (2923) Си Цзиньпин (279) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+8
Головний буде про ненапад угорщини на китай
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07.05.2024 09:02
+7
Угорщину взпгалі потрібно виелючити з ЄС та ізолювати
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07.05.2024 09:04
+5
Дуполіз сиярто
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07.05.2024 09:03
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Головний буде про ненапад угорщини на китай
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07.05.2024 09:02 Ответить
Дуполіз сиярто
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07.05.2024 09:03 Ответить
Угорщину взпгалі потрібно виелючити з ЄС та ізолювати
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07.05.2024 09:04 Ответить
"Один пояс, один путь", которая будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты"....., а також морські, якими буде командувати адмірал Хорті

чайнизський проєкт "один путь" по відношенню до угорщини з географічної точки зору виглядає як знущання, але з політичної - як зрада європейським цінностям
статут Євроспільноти треба міняти !
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07.05.2024 10:19 Ответить
Видя скорый конец Путина Орбан решил поменять хозяина.
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07.05.2024 09:06 Ответить
Угорщину вже запросили до БРІКС?
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07.05.2024 09:10 Ответить
мудярщина з возу ЄС - Україні легче
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07.05.2024 10:21 Ответить
Також хотів про це написати, ви випередили. Хочу тільки уточнити, що останнім часом брікс стає картавим, бо нелегітимного "президента" "росії" на решті територій чекають кайданки та пожиттєве ув'язнення
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07.05.2024 11:46 Ответить
барига Орбан вирішив обміняти на бОрзих щЄнков своїх кріпаків разом з землями новому госпідарю.. угорцям нравіццца
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07.05.2024 09:13 Ответить
Який ще один пояс, це вони про що? де Китай і де та Угорщина
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07.05.2024 09:18 Ответить
ще багато століть назад великий шовковий шлях проходив і до угорщини і за угорщину - потім до сухопутного варіанту добавився і морський - сьогодні є і те, і те (тілько замість шовку тепер багато чого іншого)
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07.05.2024 09:23 Ответить
Не було тоді вєнгрії
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07.05.2024 09:41 Ответить
Згадала баба як дівкою була, але для європи це небезпена ініциатива, пригріли угорську змію
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07.05.2024 09:58 Ответить
нагадай мені, міл чєловєк , коли це шовковий шлях йшов до мудярщини ?

артєфати та цифри на стол !
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07.05.2024 10:24 Ответить
і де тут мудярщина ?

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07.05.2024 13:10 Ответить
докерувалася європа?

от вам яскравий приклад, як китай скуповує, за копійки продажних нікчемних політиків популістів.
ні, не кацапський! китайський троянський кінь в серці євросоюзу.

прогнило усе, до чого торкнулися, лєваки соціалісти пацифісти.
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07.05.2024 09:26 Ответить
Список из 16 соглашений:
1. правительство венгрии обязуется сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
2. венгрии правительство обязуется сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
3. обязуется правительство венгрии сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
И т.д.
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07.05.2024 09:36 Ответить
Європа зі своєю толерантнісю і озабоченостбю і обєспокоєностю скоро опинится в ж*пі
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07.05.2024 09:41 Ответить
В дупу треба гнати тих мадярів. Нікчеми.
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07.05.2024 10:09 Ответить
Дотационная Угорщина ляжет под кпк
Еще и продолжит тянуть дотации из ЕС, поливая розовых пони грязью из кремлевской выгребухи
Приплыли....
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07.05.2024 10:41 Ответить
Тисячі щоденно протестуючих проти орбана угорців теж розділяють оптимізм сіятро?
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07.05.2024 11:50 Ответить
 
 