В ходе визита Си Цзиньпина в Венгрию будет подписано 16 соглашений, - Сийярто

8 мая лидер Китая Си Цзиньпин посетит Венгрию с официальным визитом, во время которого Будапешт планирует подписать не менее 16 соглашений с Пекином.

Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание утверждает, что всего двусторонних соглашений должно быть 18, однако два из них пока на стадии переговоров.

"Другие 16 договоров будут сосредоточены на расширении участия Венгрии в китайской инициативе "Один пояс, один путь", которая будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты", - отмечает Bloomberg.

Также страны, как утверждается, рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере.

Венгрия имеет одно из самых прокитайских правительств в ЕС и отвергает международное давление, направленное на сокращение экономических связей с Пекином. Также Венгрия стала одним из основных направлений новых китайских инвестиций в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия продолжает блокировать военную помощь ЕС Украине, - Сийярто

Визит Си Цзиньпина в Европу

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая планирует посетить три европейские страны по приглашению лидеров этих стран. Речь шла о Франции, Венгрии и Сербии.

5 мая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию, начав своё турне по Европе. Он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил двусторонние отношения, отношения Китая с ЕС, а также международные и региональные вопросы. В Париже Си Цзиньпин заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Как сообщалось, Си Цзиньпин в Париже подчеркнул, что Китай за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия. Также он поддержал идею Макрона о глобальном перемирии на время проведения Олимпиады в Париже.