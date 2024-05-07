Під час візиту Сі Цзіньпіна в Угорщину буде підписано 16 угод, - Сійярто

8 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Угорщину з офіційним візитом, під час якого Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Пекіном.

Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Видання стверджує, що загалом двосторонніх угод має бути 18, проте дві з них наразі на стадії переговорів.

"Інші 16 договорів будуть зосереджені на розширенні участі Угорщини в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що міститиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти", - зазначає Bloomberg.

Також країни, як стверджується, розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів у ЄС і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Також Угорщина стала одним з основних напрямків нових китайських інвестицій у Європі.

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Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

5 травня Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. У Парижі Сі Цзіньпін заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Як повідомлялося, Сі Цзіньпін у Парижі наголосив, що Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія. Також він підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі.