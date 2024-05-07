УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12753 відвідувача онлайн
Новини
2 586 22

Під час візиту Сі Цзіньпіна в Угорщину буде підписано 16 угод, - Сійярто

Глава КНР Сі Цзінпінь з візитом у Франції

8 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Угорщину з офіційним візитом, під час якого Будапешт планує підписати щонайменше 16 угод з Пекіном.

Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Видання стверджує, що загалом двосторонніх угод має бути 18, проте дві з них наразі на стадії переговорів.

"Інші 16 договорів будуть зосереджені на розширенні участі Угорщини в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях", що міститиме подальші залізничні, автомобільні та енергетичні проєкти", - зазначає Bloomberg.

Також країни, як стверджується, розглянуть можливість співпраці в ядерній сфері.

Угорщина має один із найбільш прокитайських урядів у ЄС і відкидає міжнародний тиск, спрямований на скорочення економічних зв'язків з Пекіном. Також Угорщина стала одним з основних напрямків нових китайських інвестицій у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина продовжує блокувати військову допомогу ЄС Україні, – Сіярто

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що лідер Китаю Сі Цзіньпін з 5 по 10 травня планує відвідати три європейські країни на запрошення лідерів цих країн. Йшлося про Францію, Угорщину та Сербію.

5 травня Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції, розпочавши своє турне Європою. Він зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив двосторонні відносини, відносини Китаю з ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. У Парижі Сі Цзіньпін заявив, що Пекін має намір "працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи" в Україні.

Як повідомлялося, Сі Цзіньпін у Парижі наголосив, що Китай за проведення мирної конференції, яку підтримають Україна та Росія. Також він підтримав ідею Макрона про глобальне перемир’я на час проведення Олімпіади в Парижі.

Автор: 

Угорщина (2264) Китай (4517) Сі Цзіньпін (312) Сійярто Петер (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Головний буде про ненапад угорщини на китай
показати весь коментар
07.05.2024 09:02
+7
Угорщину взпгалі потрібно виелючити з ЄС та ізолювати
показати весь коментар
07.05.2024 09:04
+5
Дуполіз сиярто
показати весь коментар
07.05.2024 09:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головний буде про ненапад угорщини на китай
показати весь коментар
07.05.2024 09:02 Відповісти
Дуполіз сиярто
показати весь коментар
07.05.2024 09:03 Відповісти
Угорщину взпгалі потрібно виелючити з ЄС та ізолювати
показати весь коментар
07.05.2024 09:04 Відповісти
"Один пояс, один путь", которая будет включать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты"....., а також морські, якими буде командувати адмірал Хорті

чайнизський проєкт "один путь" по відношенню до угорщини з географічної точки зору виглядає як знущання, але з політичної - як зрада європейським цінностям
статут Євроспільноти треба міняти !
показати весь коментар
07.05.2024 10:19 Відповісти
Видя скорый конец Путина Орбан решил поменять хозяина.
показати весь коментар
07.05.2024 09:06 Відповісти
Угорщину вже запросили до БРІКС?
показати весь коментар
07.05.2024 09:10 Відповісти
мудярщина з возу ЄС - Україні легче
показати весь коментар
07.05.2024 10:21 Відповісти
Також хотів про це написати, ви випередили. Хочу тільки уточнити, що останнім часом брікс стає картавим, бо нелегітимного "президента" "росії" на решті територій чекають кайданки та пожиттєве ув'язнення
показати весь коментар
07.05.2024 11:46 Відповісти
барига Орбан вирішив обміняти на бОрзих щЄнков своїх кріпаків разом з землями новому госпідарю.. угорцям нравіццца
показати весь коментар
07.05.2024 09:13 Відповісти
Який ще один пояс, це вони про що? де Китай і де та Угорщина
показати весь коментар
07.05.2024 09:18 Відповісти
ще багато століть назад великий шовковий шлях проходив і до угорщини і за угорщину - потім до сухопутного варіанту добавився і морський - сьогодні є і те, і те (тілько замість шовку тепер багато чого іншого)
показати весь коментар
07.05.2024 09:23 Відповісти
Не було тоді вєнгрії
показати весь коментар
07.05.2024 09:41 Відповісти
Згадала баба як дівкою була, але для європи це небезпена ініциатива, пригріли угорську змію
показати весь коментар
07.05.2024 09:58 Відповісти
нагадай мені, міл чєловєк , коли це шовковий шлях йшов до мудярщини ?

артєфати та цифри на стол !
показати весь коментар
07.05.2024 10:24 Відповісти
і де тут мудярщина ?

показати весь коментар
07.05.2024 13:10 Відповісти
докерувалася європа?

от вам яскравий приклад, як китай скуповує, за копійки продажних нікчемних політиків популістів.
ні, не кацапський! китайський троянський кінь в серці євросоюзу.

прогнило усе, до чого торкнулися, лєваки соціалісти пацифісти.
показати весь коментар
07.05.2024 09:26 Відповісти
Список из 16 соглашений:
1. правительство венгрии обязуется сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
2. венгрии правительство обязуется сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
3. обязуется правительство венгрии сос@ть ответственно и лучше, чем с@сет у рф.
И т.д.
показати весь коментар
07.05.2024 09:36 Відповісти
Європа зі своєю толерантнісю і озабоченостбю і обєспокоєностю скоро опинится в ж*пі
показати весь коментар
07.05.2024 09:41 Відповісти
В дупу треба гнати тих мадярів. Нікчеми.
показати весь коментар
07.05.2024 10:09 Відповісти
Дотационная Угорщина ляжет под кпк
Еще и продолжит тянуть дотации из ЕС, поливая розовых пони грязью из кремлевской выгребухи
Приплыли....
показати весь коментар
07.05.2024 10:41 Відповісти
Тисячі щоденно протестуючих проти орбана угорців теж розділяють оптимізм сіятро?
показати весь коментар
07.05.2024 11:50 Відповісти
 
 