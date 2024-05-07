В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения, больше всего враг атакует на Авдеевском, Купянском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 804 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В течение суток зафиксировано 64 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

В общей сложности, враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Белополье, Хотень, Запселье Сумской области.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 2 атаки в районе населенного пункта Невское Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить свое тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности - Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационный удар северо-западнее населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 7 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

Обстановка на Юге

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Малиновка, Червоное, Работино, Пятихатки Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Львово, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 "Тюльпан", пункту управления и 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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