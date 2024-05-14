Боррель: Цена задержки военной помощи Запада для Украины может быть слишком высокой

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал страны Европы больше помогать Украине, чтобы она могла давать отпор российской агрессии. Также он отметил, что промедление с помощью может привести к большим изменениям на линии фронта и потере многих жизней.

Об этом дипломат заявил в ходе выступления в Институте Гувера в Стэнфордском университете, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Очень жаль, что это обсуждение - продолжать ли поддержку Украины - забрало у вас (США. - Ред.) шесть месяцев. Эти шесть месяцев могут привести к большим изменениям на линии фронта. Последние новости, которые я получил в ежедневном докладе из Брюсселя, свидетельствуют, что Россия начала новое наступление, открыла новый фронт к северу от Харькова. Я был там за несколько дней до начала войны. Сейчас, вероятно, это будет местом, где будут происходить решающие события", - сказал Боррель.

По словам дипломата, если диктатор РФ Владимир Путин победит в Украине, он сможет дестабилизировать другие страны ЕС, которые стали членами НАТО. В частности, Боррель вспомнил о Финляндии и Швеции, которые относительно недавно присоединились к Альянсу. По его словам, эти страны твердо убеждены: если они хотят избежать вторжения и агрессии, лучшее, что они могут сделать, - это стать членами Североатлантического Альянса.

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Он также отметил, что страны ЕС должны оказывать больше помощи Украине, если хотят, чтобы она могла сопротивляться полномасштабной российской агрессии. Также он добавил, что помощь Киеву должна поступать как можно быстрее.

"Сейчас стоим перед огромными вызовами в измерении военной надежности. Украина будет нуждаться в нашей поддержке. Если мы хотим, чтобы Украина могла сопротивляться, мы должны делать для нее больше и быстрее. Поэтому эти шесть месяцев задержки с американской помощью, и также некоторая задержка с нашей стороны в поставках боеприпасов, могут, к сожалению, привести к изменениям, которые, во многих случаях, будут оплачены потерей жизней, многих жизней", - сказал глава европейской дипломатии.

Кроме этого, он добавил, что у европейцев есть беспокойство относительно того, будут ли США продолжать придерживаться тех же приоритетов по безопасности в зависимости от того, кто придет в Белый дом.

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"Мы смотрим за тем, что может произойти в США. Потому что нам, европейцам, будет очень трудно самостоятельно предоставлять Украине ту поддержку, в которой они нуждаются, чтобы продолжать свою борьбу. Я считаю, что мы - Европа и США - должны мощно продолжать эту линию помощи. Потому что речь идет о нашей безопасности, о мире и стабильности в мире, которые сейчас являются ставкой", - сказал дипломат.

Также Боррель добавил, что большинство стран Европейского Союза, за исключением "одной или двух" стран, воспринимают российскую агрессию как экзистенциальную угрозу для Европы. Особенно, по его словам, те страны, которые имеют общие границы с РФ.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, помощь от ЕС Киеву - как гражданская, так и военная - превысила 96 миллиардов евро. По этому показателю, по словам Борреля, ЕС превышает даже США, которые остаются лидером в предоставлении военной помощи.

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Ранее Боррель заявлял, что для ЕС очень важно интегрировать украинскую оборонную промышленность с европейской и наладить производство военной техники в Украине.