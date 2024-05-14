Боррель: Ціна затримки військової допомоги Заходу для України може бути занадто високою

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав країни Європи більше допомагати Україні, щоб вона могла давати відсіч російській агресії. Також він наголосив, що зволікання з допомогою можуть призвести до великих змін на лінії фронту та втрати багатьох життів.

Про це дипломат заявив в ході виступу в Інституті Гувера у Стенфордському університеті, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже жаль, що це обговорення - чи продовжувати підтримку України - забрало у вас (США, - ред.) шість місяців. Ці шість місяців можуть призвести до великих змін на лінії фронту. Останні новини, які я отримав у щоденній доповіді з Брюсселя, свідчать, що Росія розпочала новий наступ, відкрила новий фронт на північ від Харкова. Я був там за кілька днів до початку війни. Зараз, ймовірно, це буде місцем, де відбуватимуться вирішальні події", - сказав Боррель.

За словами дипломата, якщо диктатор РФ Володимир Путін переможе в Україні, він зможе дестабілізувати інші країни ЄС, які стали членами НАТО. Зокрема, Боррель згадав про Фінляндію та Швецію, які відносно нещодавно приєдналися до Альянсу. За його словами, ці країни твердо переконані: якщо вони хочуть уникнути вторгнення та агресії, найкраще, що вони можуть зробити – це стати членами Північноатлантичного Альянсу.

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Він також наголосив, що країни ЄС мають надавати більше допомоги Україні, якщо хочуть, щоб вона могла чинити спротив повномасштабній російській агресії. Також він додав, що допомога Києву має надходити якнайшвидше.

"Зараз постаємо перед величезними викликами у вимірі воєнної надійності. Україна потребуватиме нашої підтримки. Якщо ми хочемо, щоб Україна могла чинити спротив, ми маємо робити для неї більше та швидше. Тож ці шість місяців затримки з американською допомогою, і також деяка затримка з нашого боку в постачанні боєприпасів, можуть, на жаль, призвести до змін, які, у багатьох випадках, будуть оплачені втратою життів, багатьох життів", - сказав голова європейської дипломатії.

Крім цього, він додав, що у європейців є занепокоєння щодо того, чи будуть США продовжувати дотримуватися тих самих пріоритетів з безпеки залежно від того, хто прийде до Білого дому.

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"Ми дивимося за тим, що може відбутися в США. Тому що нам, європейцям, буде дуже важко самотужки надавати Україні ту підтримку, якої вони потребують, щоб продовжувати свою боротьбу. Я вважаю що ми - Європа і США - маємо потужно продовжувати цю лінію допомоги. Тому що йдеться про нашу безпеку, про мир і стабільність у світі, які нині є ставкою", - сказав дипломат.

Також Боррель додав, що більшість країн Європейського Союзу, за винятком "однієї або двох" країн, сприймають російську агресію як екзистенційну загрозу для Європи. Особливо, за його словами, ті країни, які мають спільні кордони з РФ.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, допомога від ЄС Києву – як цивільна, так і військова, перевищила 96 мільярдів євро. За цим показником, за словами Борреля, ЄС перевищує навіть США, які залишаються лідерами у наданні військової допомоги.

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Раніше Боррель заявляв, що для ЄС дуже важливо інтегрувати українську оборонну промисловість з європейською та налагодити виробництво військової техніки в Україні.