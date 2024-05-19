Председатель Евросовета Мишель назвал ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах" "окном возможностей"

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили закона об "иноагентах".

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Вето президента Саломе Зурабишвили на закон дает возможность для дальнейшего обсуждения. В нынешнем виде закон не соответствует ценностям и пути ЕС. Я призываю всех политиков и лидеров Грузии воспользоваться этим окном возможностей и обеспечить, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, который поддерживает население. Я продолжаю внимательно следить за развитием событий в Грузии", - написал Мишель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Европейского совета Шарль Мишель сослался на ветирование Саломе Зурабишвили закона об "иноагентах" в Грузии

Как сообщалось, в субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.