Председатель Евросовета Мишель назвал ветирование президентом Грузии закона об "иноагентах" "окном возможностей"
Председатель Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал ветирование президентом Грузии Саломе Зурабишвили закона об "иноагентах".
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Вето президента Саломе Зурабишвили на закон дает возможность для дальнейшего обсуждения. В нынешнем виде закон не соответствует ценностям и пути ЕС. Я призываю всех политиков и лидеров Грузии воспользоваться этим окном возможностей и обеспечить, чтобы Грузия оставалась на европейском пути, который поддерживает население. Я продолжаю внимательно следить за развитием событий в Грузии", - написал Мишель.
Как сообщалось, в субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.
Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.
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Теж - можливості.
Did you find the mistake ?.
Should WE BE women in those Camps (Personal) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in their are Not alowed, so that WE couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nichtshift
- Do you Get IT ? - A German Woman hast Nichtshift in a forced labour Camp, while you try To save whom ? -
And from Hootonplan, Right ?.
Laughable
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание