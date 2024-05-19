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Голова Євроради Мішель назвав ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів" "вікном можливостей"

мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель прокоментував ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі закону про "іноагентів".

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон дає можливість для подальшого обговорення. У нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС. Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення. Я продовжую уважно стежити за розвитком подій у Грузії", - написав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - FT

Як повідомлялося, у суботу, 18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

Автор: 

вето (191) Грузія (1843) Зурабішвілі Саломе (104) Шарль Мішель (333)


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Ще у Грузії війну не запалили...
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19.05.2024 10:21 Відповісти
Це "вікно можливостей" більше схоже на відомий отвір у сортирі.
Теж - можливості.
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19.05.2024 10:36 Відповісти
А давайте Шарля Мішеля, обміняємо на хрін зна що шмиГаля?
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19.05.2024 11:20 Відповісти
З огляду на те, як завзято грузинський парламент приймав цей закон, у ЄС Грузії робити нічого, навіть і при ветуванні президенткою.
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19.05.2024 11:21 Відповісти
Smeshnoij kommentariii, eto veto budjet snjato Parlamentom Gruzii v tjechenjii 1 mesjaca. Naschjot napravljenjija dvizhenjija Gruzii i gruzinskoij poljitjiki - eto reshatj gruzinam. Nam v €U takih pou-korumpirovannij, ljenjivih polu-russkih, kak gruzin, NJENUZHNO, ot slovo 'sovsem'. Tak chto gotovtjesj k viboram, prinjimaijtje uchastjije i njesidjitje doma na cjernoij zhope, vibiraijtje pravitjelstvo i budushcheje Gruzii.
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19.05.2024 12:27 Відповісти
Якось би замінити ним ахметівського Шмургаля,напоїти та в готелі підмінити.
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19.05.2024 13:33 Відповісти
вікно можливостей грузини як і українці закрили на виборах
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19.05.2024 14:10 Відповісти
Cofirmation To him:

Did you find the mistake ?.
Should WE BE women in those Camps (Personal) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in their are Not alowed, so that WE couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nichtshift

- Do you Get IT ? - A German Woman hast Nichtshift in a forced labour Camp, while you try To save whom ? -

And from Hootonplan, Right ?.

Laughable

пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://ah.05.xn--e1aag8a7a/ AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание
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19.05.2024 17:05 Відповісти
 
 