Голова Євроради Мішель назвав ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів" "вікном можливостей"

Голова Європейської ради Шарль Мішель прокоментував ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі закону про "іноагентів".

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон дає можливість для подальшого обговорення. У нинішньому вигляді закон не відповідає цінностям і шляху ЄС. Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей і забезпечити, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення. Я продовжую уважно стежити за розвитком подій у Грузії", - написав Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - FT

Як повідомлялося, у суботу, 18 травня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.