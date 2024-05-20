На Харьковском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. С начала дня ВСУ ликвидировали 114 оккупантов и 30 единиц российской техники, - Генштаб
На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Предварительно, общие потери врага в течение суток на этом направлении составили 114 человек.
Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления.
Российские обстрелы украинских позиций
С начала текущих суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара с применением пяти ракет, 35 авиаударов с применением 38 КАБов, более 409 ударов дронами-камикадзе, осуществили почти три тысячи обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружения, в частности, около 90 с применением реактивных систем залпового огня.
Обстановка на Харьковском направлении
На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется.
Предварительно, общие потери врага в течение суток на этом направлении составили 114 человек. Также противник потерял 30 единиц вооружения и военной техники, из них - три танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем, 10 БПлА и восемь единиц автомобильной техники.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении противник активных действий не проводил. Зато украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по укреплению оборонительных рубежей.
С начала суток жесткие бои шли на Северском направлении. Здесь, в течение дня, российские оккупанты совершили 23 попытки прорвать оборону наших войск. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Белогоровки, атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери, а именно: 53 человека убитыми и ранеными, 14 единиц вооружения и военной техники, из них: два танка, и 11 боевых бронированных машин и еще одно средство РЭБ.
На Краматорском направлении российский агрессор 14 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи населенных пунктов Калиновка, Новый, Ивановское, Клещиевка и Андреевка. Для поддержки действий своих штурмовых подразделений применял управляемые авиационные бомбы. Успеха не имел.
Интенсивно враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 25 штурмов наших позиций, пытался нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары с применением КАБов. На направлении Нетайлово - Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.
Предварительные потери противника на этом направлении составили: 118 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен один танк и 2 боевые бронированные машины, кроме того, еще один танк, две боевые бронированные машины и две артиллерийские системы повреждены.
На Кураховском направлении количество боев составило 10. Захватчики пытаются продвинуться в к населенным пунктам Георгиевка, Парасковиевка, Новомихайловка и Водяное. Все атаки отбиты. Ситуация контролируемая.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении противник совершил четыре безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении оккупанты пытались шесть раз оттеснить наши подразделения от Крынков. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.
Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. Осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения, по возможности двигаются вперед, вытесняя российских оккупантов с их позиций.
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Бо, на отих привладних приблуд95, сподіватися годі, захист від московитів України,- лише в руках Українців та підтримці Західними Партнерами!!
За 11 років московської війни, на ПЕРЕДОВІЙ позиції так і не побачили УКРАЇНЦІ, ЖОДНОГО ПРИВЛАДНОГО та членів їх Родин, ще з часів парторга кучми на посаді ПУ, жодного! Ані прем'єр міністрі, ані міністрів, ані держсекретарів, ані голів ВРУ із купою замів і так далі, аж до голів ОДА і їх замів, ЖОДНОГО, на передовій!! Кінах з єхануровим і тигіпкою та хорошковський, можуть це ПІДТВЕРДИТИ у присутності усіх генпрокурорів!! Піскун, не дасть збрехати, він у курсі🤑🤑🤑😡😡😡💯%!!! У них усьо па РИГламенту КМУ та ВРУ!
Слава Україні!
"Касаемо штурма самого микрорайона, если коротко и очень сдержанно, то он неудачный".