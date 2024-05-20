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Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход войны, - Песков

Пєсков про легітимність Зеленського

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Владимира Зеленского не влияет на ход войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

По его словам, вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход так называемой спецоперации.

Также читайте: Два Patriot для Харькова изменят ситуацию, - Зеленский отреагировал на удар РФ по базе отдыха на Харьковщине

Вопрос легитимности Зеленского

Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что партия не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского в должности.

Глава Минюста Малюська заявил, что Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Поэтому обращаться в Конституционный Суд нет необходимости.

Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что легитимность пребывания в должности Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.

Также смотрите: Оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Песков Дмитрий (1858) россия (95413) легитимность (48)


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Топ комментарии
+37
Його влаштовує зеля. Всі чули і бачили? Він свій?
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20.05.2024 12:37
+20
Тому оптимально - щоб зєля написав заяву по власному бажанню.
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20.05.2024 12:42
+18
Зеля не для перемовин, він кришує корупцію з дєрьмаками.
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20.05.2024 12:46
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Його влаштовує зеля. Всі чули і бачили? Він свій?
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20.05.2024 12:37 Ответить
Насправді їм усе одно хто там легітимний чи ні, вони не збираються вести ніяких справжніх перемовин.
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20.05.2024 12:43 Ответить
Зеля не для перемовин, він кришує корупцію з дєрьмаками.
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20.05.2024 12:46 Ответить
Це так! Але на жаль він легитимний.
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20.05.2024 15:20 Ответить
Ну так, від тепер він даже мир не зможе підписати.... бо він вже практично не легітивний!!!
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20.05.2024 14:04 Ответить
Влучання сталося на території Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. Зазначається, що тут базувались російські окупанти.

На місці влучання підіймається дим. Пабліками вже поширюються відео з місця прильоту.
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20.05.2024 12:37 Ответить
"Жопе слова не давали!"
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20.05.2024 12:37 Ответить
Йоржик еволюціонував до жопи?
Бо йоржик призначений чистити те, що жопа висере. А жопа там *****-що-сере-в-чемодан.
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20.05.2024 12:49 Ответить
Правильно, с Янелохом мы сами разберёмся, без его свинособачьих кураторов.
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20.05.2024 13:09 Ответить
ну, багато хто їсть просрочку
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20.05.2024 12:38 Ответить
Прямого - не матиме.
А от щодо опосередкованого - то питання.
Від завтра почнуться конкретні вкиди на адресу чиновників та ЗСУ на тему "ви будєтє отвєчать пєрєд законом, єсли станєтє виполнять прєступниє прікази нєлєгітімной кієвской власті!"
Хто знає, як це подіє.
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20.05.2024 12:40 Ответить
Тому оптимально - щоб зєля написав заяву по власному бажанню.
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20.05.2024 12:42 Ответить
Мабуть, так. У Стефанчука, правда, будуть урізані повноваження, але якщо ОПа разом з зєлєй кане в жопу, то ціна цілком прийнятна.
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20.05.2024 12:45 Ответить
Пробачте за описки.
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20.05.2024 15:23 Ответить
Вас заген зі? Бітте, нох айнмаль.
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20.05.2024 21:44 Ответить
з ЗСУ прикази влади хіба що ГШ виконує, тому зсушникам в цілом наплювати буде.
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20.05.2024 12:46 Ответить
В ГШ теж люди сидять, яким теж на цугундер не хочеться.
Звідки ви знаєте, хто з них які ТГ-канали приватним чином читає.
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20.05.2024 12:47 Ответить
тоді влада перейде до рівня нижче ГШ, бригадні генерали "Холодного Яру", "Азова", "Магури" ітд
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20.05.2024 12:51 Ответить
Махновщина, втрата керування, розвал фронту.
Хтось з руснявих високопосадовців тієї осені написав: "по моєму відєнію, ето послєдняя осєнь для ВСУ как для єдіной структури".
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20.05.2024 12:52 Ответить
Ну ми обговорили суто гіпотетичну ситуацію, у якої мізер шансів настати насправді. В ЗСУ є як структури для інформаційних операції, так і структури для їх упередження з боку ворога, чи мінімізації наслідків. Чиновники, особливо зовсім тупі, можуть повестися і це буде просто приводом їх замінити.
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20.05.2024 12:55 Ответить
У русні теж є такі струткури, і набагато більш досвідчені та кваліфіковані.
Операція "Буратіно" у 2019 році та перехоплення фактичної влади в країні фсбшним д'Єрьмаком - тому доказ.
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20.05.2024 12:58 Ответить
ну от якраз і побачимо: нема в день Ч і після нього втрати керування? значить, українські структури ефективніше
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20.05.2024 13:01 Ответить
Його за Конституцією не має бути.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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20.05.2024 13:03 Ответить
ну ми обговорювали "як це подіє" про вкиди, а не "як це за буквою закону" про Конституцію. А так да, ви праві.
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20.05.2024 13:05 Ответить
Так, теоретично-гіпотетично має подіяти так.
Як буде насправді - покажуть наступні тижні.
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20.05.2024 13:08 Ответить
Ніяк не подіє!, бо притомні люди, Все!, чудово розуміють, тільки і того, що боти і далі гавкатимуть,), та й *** з ними,!(,
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20.05.2024 12:49 Ответить
Та щось у мене дежавю-2019.
Головне - Прошенко зєлю вигнати, хужєнєбудєт.
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20.05.2024 12:51 Ответить
Що за дурня? Як можна ставити в один ряд Пороха і Зєлю?
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20.05.2024 12:57 Ответить
Дурня дурнею, а ситуація не смішна.
Пропонується за будь-яку ціну прибрати зєлю, або ігнорувати зєлю.
Наслідки не озвучуються, або озвучуються фантазії на тему (уряд патріотів / Стефанчук все порішає).
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20.05.2024 12:59 Ответить
ти коли голосував в 2019 за промоскальського скомороха, в тебе не було дежавю? а тепер, коли при владі чувак, який відкрито зливав кацапам наші спецоперації та призначав агентів фсб на керівні посади і місце якому не на Банковій, а в Лукяновському СІЗО, в тебе раптом трапилося дежавю??? За твоєю "логікою" треба було й яника досі терпіти, бо він тіпа ж був "лєгітімним"?
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20.05.2024 13:21 Ответить
Я за цього урода в 2019 не голосував, та й інших відмовляв.
Але хитрі кацапи в голови мудрому наріду насрали, і мудрий нарід побіг проганять кровавого баригу.
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20.05.2024 13:25 Ответить
А для нашої влади терплячі відносяться з дня незалежності.Два Майдана були за права людини,а не проти влади.Перший за чесні вибори,другий за брехню яника до вступу в ЄС.Сьогодняшня влада найгірша за час незалежності.Но трет'єго Майдане не буде.Тому що вона прийшла завдяки дем ократичним виборам.Злочинам зе і слуг нема межи і вони і далі продовжуються.Чому так триває.може бути відповідь у історії,після закінчення боєвих подій і відстоявше свою суверенність.А то що зеленський - це прект двух структур: 1)бєні з митою звісти рахунок з порохом,2) рф по реалізації плану по знищенню України.А коли зе дуже тупий і до мізків кісток совок та ще і хамовитий на це, мабуть не свідомо, погодився,.став заручником цього.А гасла нашого народа перед виборами:аби не порох,гірши не буде,посміємся,по приколу.Хамства і брихні було вдоволь.Але маємо.що маємо.Но своїх співвідчизників не вважаю зрадниками.В Україні відбулись лише три вісомі зміни; комунякам заборонено,отримання томосу і демократичні останні вибори.Емоції зрозумілі,а Україні требо - суверенність,НАТО та ЄС.Суверенність і НАТО у нас буле,а ось справжнього ЄС, а не на попері з нинішньою владою не може статися.
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20.05.2024 16:25 Ответить
СлухайТЕ ...Дініс , давно нема сумніву шо ви маніпулюїте думками на користь 🤡...і робите це дуже обережно ...не тільки ви такий розумний ,знайдуться люди які не дадуть впасти Україні , без хитро зробленої зеленської шобли ...
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20.05.2024 13:50 Ответить
Аби не знайшлись люді, готовиє подхватіть страну в трудную мінуту і направіть по вєрной дорогє.
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20.05.2024 14:58 Ответить
О, йоржик унітазний виліз. Ви б краще переймалися легітимністю *уйла!
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20.05.2024 12:41 Ответить
Злякалися! А всього три дні назад путін казав, що не має сенсу вести якісь перемовини з тим, чия легітимність не підтверджена виборам!
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20.05.2024 12:41 Ответить
Шо з Зельою шо без -- віина буде - так? - піськов
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20.05.2024 12:42 Ответить
так питання легітимность прутіна - так само не впливає... лишень загальна ваша хвороба...
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20.05.2024 12:42 Ответить
Їх влаштовує хрипата потвора, яку вони і привели до влади в Україні. Вони ж не будуть свого кєнта мочити, бо це єдина потвора, на яку вони можуть понадіятись.
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20.05.2024 12:42 Ответить
якийсь парад нелегітимності
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20.05.2024 12:42 Ответить
Піськов боїться, що віслюка усунуть. Якщо б президентом був Залужний, лопатоїди б швидко різницю відчули.
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20.05.2024 12:43 Ответить
А знищення "циклону"?...
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20.05.2024 12:44 Ответить
На рахунок легітимності Зеленського питання до верховного суду, а те що малюська, каливан, ЦВК та інші прикормнені владою тюхтії можуть розповідати казочки своїм внукам та дітям.
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20.05.2024 12:44 Ответить
всі бояться
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20.05.2024 12:51 Ответить
Зе с каждым днем становится все легитимнее и легитимнее. А Украина все меньше и меньше.
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20.05.2024 12:46 Ответить
і москалів перемалують все більше і більше...
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20.05.2024 12:47 Ответить
Не думаю, что это благодаря Зе. Скорее всего вопреки.
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20.05.2024 12:58 Ответить
Є гарантії, якщо прибрати зє, Україна одразу припинить зменшуватись?
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20.05.2024 13:04 Ответить
Не уверен. Все слишком запущенно.
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20.05.2024 13:13 Ответить
Отож.
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20.05.2024 13:15 Ответить
"Хуже не будет..." - десь так ...
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20.05.2024 14:40 Ответить
Вже проходили, і як воно?
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20.05.2024 15:01 Ответить
Як і завжди, умовні 73%. Були, є і ще довго будуть. На жаль.
Проте, незважаючи на цей сумний факт: "Все буде Україна!"
Підтвердженням чого є інший факт: ***** заговорило про "мир".
І це "ж-ж-ж" недарма ...
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20.05.2024 16:10 Ответить
Я б сильно не сподівався. Русня завжди нервує, коли твьордиє гарантіі побєди дещо розм'якшуються.
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20.05.2024 16:11 Ответить
Пропонуєте "Не делать им нервы"? ...
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20.05.2024 16:47 Ответить
Дєлать ім нєрви. Щонайменше це весело.
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20.05.2024 17:22 Ответить
Абсолютну гарантію дають лише організації споріднені до "стортлото".
Запитайте у них ...
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20.05.2024 14:59 Ответить
Не вживайте просрочку! https://www.tiktok.com/@oleg_korchevskyi/video/7363374960787721480?is_from_webapp=1&sender_device=pc
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20.05.2024 12:51 Ответить
Якщо слуги таки не ризикнули звернутися до суду, а малюска і стефанчук відправляють туди зацікавлених,то зе таки не зовсім чинний президент, тимчасово виконуючий обов'язки. Відносно цього анонсу, то не назвуть вони відкрито хто керує оп
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20.05.2024 13:15 Ответить
тимчасово виконуючий обов'язки
У повному обсязі, зауважте. Жодних обмежень повноважень Президента, що є в статусі в.о. Президента, не передбачено.
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20.05.2024 13:16 Ответить
Це він,рівно, як і ви створили йому життя без обмежень. Ваша думка його не цікавить, демократія відсутня, оп присутній разом зі слугами,дерьмаками і татаровими.
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20.05.2024 13:28 Ответить
Якщо зєля не піде сам, його можна тільки викинути шляхом імпічменту (нереально чекати такого подвіга від зєлєних баранців) або силою зброї. В останньому випадку це буде називатись військовою хунтою, а Захід в його поточному стані моральної полохливості - хунтам зброю не дає.
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20.05.2024 13:32 Ответить
"Нещасний випадок" теж ніхто не скасовував. Ішов, спіткнувся, впав головою на камінь і так, якщо потрібно, 19 разів поспіль. Головне кінцевий результат ...
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20.05.2024 14:49 Ответить
До речі, зброю умовний Захід дає не Зеленському, а ЗСУ ...
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20.05.2024 14:54 Ответить
Тому що легітимно обраний. Якщо на його місце на штиках приведуть когось, як ви будете доводити, що у нас тут не режим "чорних полковників"?
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20.05.2024 14:59 Ответить
Хто легітимно обраний, ЗСУ, якому й дають зброю?
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20.05.2024 16:38 Ответить
Хто захоче мати справу з фірмою, яку хапнули рейдери і поставили свого мутного тіпа?
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20.05.2024 16:41 Ответить
Це ви про рейдерське захоплення влади в країні "зеленими" і про їх каламутного "кардинала" дерьмака?
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20.05.2024 17:02 Ответить
Запитаю прямо: кому, на вашу думку, дають зброю, Зеленському чи ЗСУ?
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20.05.2024 17:17 Ответить
Дають ЗСУ, за приймання і розподілення відповідає зєля через призначеного ним Умєрова.
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20.05.2024 17:26 Ответить
Хочете сказати, що якщо прибрати Зеленського, то зброя до ЗСУ не дійде?
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21.05.2024 11:44 Ответить
Не факт, що вдасться переконати західні спільноти, що треба і далі постачати зброю.
Русня з усієї сили роздує той факт, що країною керують люди, які прийшли до влади нелегітимним шляхом (у разі силового усунення зєлі).
Поки зєля є законно обраним президентом, хоч і в статусі в.о., західний пересічний може заспокоювати себе, що його податки йдуть на допомогу уряду України.
Коли в кріслі зєлі сидітиме невідомо що, то мотивація давати невідомо чому свої гроші різко падає.
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21.05.2024 11:49 Ответить
"Коли в кріслі зєлі сидітиме невідомо що..."
Смішно! Це коли ж він встиг "приватизувати" це "крісло"?
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21.05.2024 13:11 Ответить
Не приватизував його. Ви самі чудово знаєте становище.
Через війну не можна провести вибори. Ані за законом, ані за фактом.
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21.05.2024 13:18 Ответить
Тобто найоптимальніший спосіб позбавлення країни від "найвеличнішого клоуна" це організація "великого всенародного горя". Президент Ірану Ібрагім Раїсі в курсі такої справи ...
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21.05.2024 13:26 Ответить
І хто таке організує? Щось досі не видно Лі Гарві Освальдів на обрії.
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21.05.2024 13:28 Ответить
І добре, що "не видно". Інакше не вийде "великого всенародного горя" ...
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21.05.2024 13:52 Ответить
Я не проти. В Конституції є інструкції на цей випадок.
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21.05.2024 14:01 Ответить
Ви хоч раз дивилися новини Європи?! А не марафон?! Чітко говорять Україні,не називаючи преЗЕ. Доя Європи пан Кличко, Пан Порошенко мають більше вагу політичну чим чиновник тимчасовий від сьогодні. Ваше дуполизство дістало, ви чому не в окопі його клоунську величність не захищаєте?
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20.05.2024 17:22 Ответить
До "клоуна" мені справа є тільки поки він є деталлю державного механізму.
Запропонуйте варіант заміни цієї деталі без зупинки або руйнування цього механізму.
Нагадаю, що голова ВРУ має все-таки обмежені повноваження (див. Конституцію).
А де-факто всім рулить д'Єрьмак через жОПу.
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20.05.2024 17:25 Ответить
А коли цей іржавий гвинтик в наркотичному сп'янінні хто тоді тримає ричаг? Дерьмак,так він його і не відпускає. Запам'ятайте, що не зе захищає вас,яку б деталь не приписали,а ЗСУ.
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20.05.2024 17:34 Ответить
Зараз найадекватніший варіант розрулити ситуацію - це подати зєлі у відставку просто зараз.
Але він цього не зробить.
Що далі? Військовий заколот? А хто очолить? У кого авторитет, крім Залужного, достатньо високий, щоб визнали і в країні, і у світі?
Імпічмент не розглядаємо, бо це фентезі.
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20.05.2024 17:41 Ответить
Ого як вас занесло. Демократичного політика визнає увесь світ, не приписуйте цінності зе,уже нудить, скільки отримали на дописах?
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20.05.2024 17:46 Ответить
Декілька триденних банів.
Мені ця ситуація нагадує 2019. Коли дружньо всією країною убіралі Порошєнко любой цєной, хужєнєбудєт.
Тим більше що популярний тут руснявий ТаймЗє давно вже просуває тези про незаконність підписів зєлі, пряме народовладдя шляхом всеукраїнських референдумів, а нещодавно розродився перлом, що України як держави вже не існує.
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20.05.2024 17:51 Ответить
Какой смысл вообще об этом говорить. Что это изменит. Ясно что враг только этого и ждет.
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20.05.2024 13:23 Ответить
Власне сам Зє тупа особа (випадковий прєзідєнт) і ним керує оточення з єрмаків, татарових, коломойських. Це не самостійна фігура. Звідси ми можемо тримати придурка, до гундосіння якого ми вже звикли, ще довго. Головне замінити його оточення. Це можна зробити шляхом цілеспрямованого відстрілу "зашкварених" в корупції та відвертій зраді. Починати з єрмака, рєзнік(ов)а, буданова, коломойського, арахамії. Менш помітні "слуги" вже накрали стільки що їм вистачить на три життя і тепер прагнуть "тихо підти в ліс" або якимсь чином "заробити індульгенцію". Треба дати їм таку можливість в обмін на інформацію про осовних крадіїв та зрадників!
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20.05.2024 13:44 Ответить
Яка різниця українцям, що прокукорікав той пєтушок?

Чому ми взагалі маємо це обговорювати?

Я не розумію цю редакційну політику цензора...
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20.05.2024 13:45 Ответить
Останнім часом "мережевий срач" став візитною карткою форуму. На жаль ...
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20.05.2024 15:22 Ответить
Для рашистів зеленський президент України це як подарунок долі, вони не подолають нас силою зовні агент Буратіно зруйнує нас з середини
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20.05.2024 13:57 Ответить
Може все таки хтось відповість на питання - чи можна перемогти під командуванням ворога?
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20.05.2024 15:52 Ответить
Звісно що не впливає, так само як і питання легітимності *****
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20.05.2024 16:24 Ответить
 
 