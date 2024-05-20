Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход войны, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Владимира Зеленского не влияет на ход войны против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

По его словам, вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход так называемой спецоперации.

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Вопрос легитимности Зеленского

Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что партия не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского в должности.

Глава Минюста Малюська заявил, что Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Поэтому обращаться в Конституционный Суд нет необходимости.

Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что легитимность пребывания в должности Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.

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