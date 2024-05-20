Вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход войны, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вопрос легитимности президента Владимира Зеленского не влияет на ход войны против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
По его словам, вопрос легитимности Зеленского не влияет на ход так называемой спецоперации.
Вопрос легитимности Зеленского
Нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что партия не будет обращаться в Конституционный Суд относительно легитимности пребывания Зеленского в должности.
Глава Минюста Малюська заявил, что Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Поэтому обращаться в Конституционный Суд нет необходимости.
Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что легитимность пребывания в должности Зеленского определена Конституцией Украины и Законом Украины "О правовом режиме военного положения", поэтому нет никаких юридических оснований сомневаться в легитимности главы государства после 20 мая.
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На місці влучання підіймається дим. Пабліками вже поширюються відео з місця прильоту.
Бо йоржик призначений чистити те, що жопа висере. А жопа там *****-що-сере-в-чемодан.
А от щодо опосередкованого - то питання.
Від завтра почнуться конкретні вкиди на адресу чиновників та ЗСУ на тему "ви будєтє отвєчать пєрєд законом, єсли станєтє виполнять прєступниє прікази нєлєгітімной кієвской власті!"
Хто знає, як це подіє.
Звідки ви знаєте, хто з них які ТГ-канали приватним чином читає.
Хтось з руснявих високопосадовців тієї осені написав: "по моєму відєнію, ето послєдняя осєнь для ВСУ как для єдіной структури".
Операція "Буратіно" у 2019 році та перехоплення фактичної влади в країні фсбшним д'Єрьмаком - тому доказ.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Як буде насправді - покажуть наступні тижні.
Головне -
Прошенкозєлю вигнати, хужєнєбудєт.
Пропонується за будь-яку ціну прибрати зєлю, або ігнорувати зєлю.
Наслідки не озвучуються, або озвучуються фантазії на тему (уряд патріотів / Стефанчук все порішає).
Але хитрі кацапи в голови мудрому наріду насрали, і мудрий нарід побіг проганять кровавого баригу.
Проте, незважаючи на цей сумний факт: "Все буде Україна!"
Підтвердженням чого є інший факт: ***** заговорило про "мир".
І це "ж-ж-ж" недарма ...
Запитайте у них ...
У повному обсязі, зауважте. Жодних обмежень повноважень Президента, що є в статусі в.о. Президента, не передбачено.
Русня з усієї сили роздує той факт, що країною керують люди, які прийшли до влади нелегітимним шляхом (у разі силового усунення зєлі).
Поки зєля є законно обраним президентом, хоч і в статусі в.о., західний пересічний може заспокоювати себе, що його податки йдуть на допомогу уряду України.
Коли в кріслі зєлі сидітиме невідомо що, то мотивація давати невідомо чому свої гроші різко падає.
Смішно! Це коли ж він встиг "приватизувати" це "крісло"?
Через війну не можна провести вибори. Ані за законом, ані за фактом.
Запропонуйте варіант заміни цієї деталі без зупинки або руйнування цього механізму.
Нагадаю, що голова ВРУ має все-таки обмежені повноваження (див. Конституцію).
А де-факто всім рулить д'Єрьмак через жОПу.
Але він цього не зробить.
Що далі? Військовий заколот? А хто очолить? У кого авторитет, крім Залужного, достатньо високий, щоб визнали і в країні, і у світі?
Імпічмент не розглядаємо, бо це фентезі.
Мені ця ситуація нагадує 2019. Коли дружньо всією країною убіралі Порошєнко любой цєной, хужєнєбудєт.
Тим більше що популярний тут руснявий ТаймЗє давно вже просуває тези про незаконність підписів зєлі, пряме народовладдя шляхом всеукраїнських референдумів, а нещодавно розродився перлом, що України як держави вже не існує.
Чому ми взагалі маємо це обговорювати?
Я не розумію цю редакційну політику цензора...