Питання легітимності Зеленського не впливає на хід війни, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що питання легітимності президента Володимира Зеленського не впливає на хід війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

За його словами, питання легітимності Зеленського не впливає на хід так званої спецоперації.

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Питання легітимності Зеленського

Нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що партія не звертатиметься до Конституційного Суду щодо легітимності перебування Зеленського на посаді.

Очільник Мін'юсту Малюська заявив, що Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня. Тому звертатися до Конституційного Суду немає потреби.

Спікер Верховної Ради Стефанчук заявив, що легітимність перебування на посаді Зеленського визначено Конституцією України та Законом України "Про правовий режим воєнного стану", тож немає жодних юридичних підстав сумніватися в легітимності глави держави після 20 травня.

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