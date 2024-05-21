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Новости
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В Киеве сегодня с 00:00 до 24:00 будут применяться графики отключения света

Відключення світла у Києві

В течение 21 мая в Киеве будут применяться графики обесточиваний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточиваний", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он также напомнил, что ограничение потребления электроэнергии является необходимой мерой для сохранения стабильности энергосистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

Попко призвал жителей столицы экономить свет.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы", - добавил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.

Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Также читайте: На Киевщине уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.

Автор: 

Киев (25490) Тарифы на электроэнергию (2163) Попко Сергей (57) отключение света (423)


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Топ комментарии
+5
Вроде это не по теме, а на самом деле очень по теме. За что боролись, на то и напоролись. https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
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21.05.2024 08:40
+3
..а "раптові" відключення - це часом не через 21 травня, коли пєрєсідєнт Зєлєнський-Підєрмакський, вже "офіційно-формально" - фсьО, і шоб у лохтората "тема номер один" була - відключення електрики у кріпаків, а не "нелегітимний фігпіду"..?
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?
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21.05.2024 08:51
+2
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21.05.2024 08:44
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Правила форума Совет форумчан
Вроде это не по теме, а на самом деле очень по теме. За что боролись, на то и напоролись. https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
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21.05.2024 08:40 Ответить
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21.05.2024 08:44 Ответить
Так чому відключають світло?! Може тому,що замість забезпечувати Україну ППО, оп уже декілька місяців поспіль живе у віртуальності зі своїм консультативним планом миру! Чи може тому,що мобілізацію тягли як кота за хвостик ,а оборонка так і залишилася на папері, може тому,що ЗСУ не має того ресурсу,що просто повинен мати,зато усі вищі чиновники мають маєтки за кордоном....
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21.05.2024 08:47 Ответить
..а "раптові" відключення - це часом не через 21 травня, коли пєрєсідєнт Зєлєнський-Підєрмакський, вже "офіційно-формально" - фсьО, і шоб у лохтората "тема номер один" була - відключення електрики у кріпаків, а не "нелегітимний фігпіду"..?
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?
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21.05.2024 08:51 Ответить
Зараз риже через своїх халуїв підніме ціну на електроенергію і відключення припиняться, а воно й далі буде наживатися за кордоном
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21.05.2024 09:00 Ответить
"і відключення припиняться" - та ви оптиміст
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21.05.2024 09:32 Ответить
в 00.01 випадково перебуваючи на посаді презедента боневтік по закону став громодянином боневтіком і повинен стояти в найближчому ТЦКа
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21.05.2024 09:11 Ответить
В Київі немає легітивної влади.І вибори заборонені коли СТАН ВІЙНИ а не військовий час і Кацпокопитії ми війну так і не обявили бо кацапи назвали це СВО а банда Зелі-Єрмила підіграє чим зменшує допомогу від союзників а українці платят за це людською кровью.
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21.05.2024 09:42 Ответить
Стан війни-це перехід України на військові рейки а військовий час-це війна для бідних репресії та мобілізація кріпаків.
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21.05.2024 09:44 Ответить
Якось цікаво виходить - у квітні було холодніше, ТЕС вже були зруйновані, а відключень не було. На травень єдине що змінилось, то це прийшло тепло - і почались відключення. Чомусь здається, що вся ця хрінь робиться з однією метою: зробити зростання тарифів "обгрунтованим" (((
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21.05.2024 10:02 Ответить
 
 