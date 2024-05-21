В Киеве сегодня с 00:00 до 24:00 будут применяться графики отключения света
В течение 21 мая в Киеве будут применяться графики обесточиваний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточиваний", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Он также напомнил, что ограничение потребления электроэнергии является необходимой мерой для сохранения стабильности энергосистемы.
Попко призвал жителей столицы экономить свет.
"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы", - добавил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.
Почему отключают свет
Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?