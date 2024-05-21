В Киеве сегодня с 00:00 до 24:00 будут применяться графики отключения света

В течение 21 мая в Киеве будут применяться графики обесточиваний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"По указанию Укрэнерго сегодня, 21 мая в Киеве весь день с 00:00 до 24:00 будут применяться графики обесточиваний", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он также напомнил, что ограничение потребления электроэнергии является необходимой мерой для сохранения стабильности энергосистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 21 мая на всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

Попко призвал жителей столицы экономить свет.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор - это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы", - добавил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что потепление в Украине позволит НЭК "Укрэнерго" уменьшить время почасовых отключений электроэнергии.

Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

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Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.